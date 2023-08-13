https://ukraina.ru/20230813/1048659138.html

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ так и не смогли направить на позиции России рой скоростных БПЛА

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ так и не смогли направить на позиции России рой скоростных БПЛА - 13.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ так и не смогли направить на позиции России рой скоростных БПЛА

Скоростные беспилотники, которые ВСУ могли бы массово использовать в наступлении, оказались не очень эффективными. Сетку-рабицу они пробить не могут. А говорить о большом количестве других БПЛА у противника не приходится. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2023-08-13T13:50

2023-08-13T13:50

2023-08-13T13:50

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Специалист подчеркнул, что украинские власти за все время вооруженного конфликта ведут себя так, что для них политические цели выше военных.Когда Украина пытается наступать по всей линии фронта от Соледара до Днепра, то они тоже распыляют силы. А российская армия часть их сил тоже сковывает, проводя наступления на отдельных направлениях, например, на Купянском, добавил он.В том, что Украина в ходе наступательной операции не добилась того эффекта, на который она рассчитывала, виновата она сама, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, украина, беспилотники, наступление, сво