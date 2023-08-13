Военный эксперт объяснил, почему ВСУ так и не смогли направить на позиции России рой скоростных БПЛА - 13.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему ВСУ так и не смогли направить на позиции России рой скоростных БПЛА
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ так и не смогли направить на позиции России рой скоростных БПЛА - 13.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ так и не смогли направить на позиции России рой скоростных БПЛА
Скоростные беспилотники, которые ВСУ могли бы массово использовать в наступлении, оказались не очень эффективными. Сетку-рабицу они пробить не могут. А говорить о большом количестве других БПЛА у противника не приходится. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-08-13T13:50
2023-08-13T13:50
новости
россия
всу
украина
беспилотники
наступление
сво
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Специалист подчеркнул, что украинские власти за все время вооруженного конфликта ведут себя так, что для них политические цели выше военных.Когда Украина пытается наступать по всей линии фронта от Соледара до Днепра, то они тоже распыляют силы. А российская армия часть их сил тоже сковывает, проводя наступления на отдельных направлениях, например, на Купянском, добавил он.В том, что Украина в ходе наступательной операции не добилась того эффекта, на который она рассчитывала, виновата она сама, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, украина, беспилотники, наступление, сво
Новости, Россия, ВСУ, Украина, беспилотники, наступление, СВО

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ так и не смогли направить на позиции России рой скоростных БПЛА

13:50 13.08.2023
 
© Фото : пресс-служба президента Украиныбеспилотник украина всу
беспилотник украина всу - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Скоростные беспилотники, которые ВСУ могли бы массово использовать в наступлении, оказались не очень эффективными. Сетку-рабицу они пробить не могут. А говорить о большом количестве других БПЛА у противника не приходится. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Специалист подчеркнул, что украинские власти за все время вооруженного конфликта ведут себя так, что для них политические цели выше военных.
"Мы бы на месте врага не тратили беспилотники на бессмысленные цели. Атаки на Москву не принесли никакого эффекта. А сколько БПЛА они потратили на удары по Белгородской области и других "старых" российских регионов? Вот и получается, что имеющихся у них дронов не хватило для прорыва линии фронта", - пояснил Евсеев.
Когда Украина пытается наступать по всей линии фронта от Соледара до Днепра, то они тоже распыляют силы. А российская армия часть их сил тоже сковывает, проводя наступления на отдельных направлениях, например, на Купянском, добавил он.
В том, что Украина в ходе наступательной операции не добилась того эффекта, на который она рассчитывала, виновата она сама, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУУкраинабеспилотникинаступлениеСВО
 
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