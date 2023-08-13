https://ukraina.ru/20230813/1048659138.html
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ так и не смогли направить на позиции России рой скоростных БПЛА
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ так и не смогли направить на позиции России рой скоростных БПЛА - 13.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ так и не смогли направить на позиции России рой скоростных БПЛА
Скоростные беспилотники, которые ВСУ могли бы массово использовать в наступлении, оказались не очень эффективными. Сетку-рабицу они пробить не могут. А говорить о большом количестве других БПЛА у противника не приходится. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-08-13T13:50
2023-08-13T13:50
2023-08-13T13:50
новости
россия
всу
украина
беспилотники
наступление
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101951/09/1019510911_0:121:3071:1848_1920x0_80_0_0_0546cdcb1e5dd7ab7ae5f4a68b71f433.jpg
Специалист подчеркнул, что украинские власти за все время вооруженного конфликта ведут себя так, что для них политические цели выше военных.Когда Украина пытается наступать по всей линии фронта от Соледара до Днепра, то они тоже распыляют силы. А российская армия часть их сил тоже сковывает, проводя наступления на отдельных направлениях, например, на Купянском, добавил он.В том, что Украина в ходе наступательной операции не добилась того эффекта, на который она рассчитывала, виновата она сама, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101951/09/1019510911_426:0:3071:1984_1920x0_80_0_0_8b348319c17c24b98f55f920faa788cb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, украина, беспилотники, наступление, сво
Новости, Россия, ВСУ, Украина, беспилотники, наступление, СВО
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ так и не смогли направить на позиции России рой скоростных БПЛА
Скоростные беспилотники, которые ВСУ могли бы массово использовать в наступлении, оказались не очень эффективными. Сетку-рабицу они пробить не могут. А говорить о большом количестве других БПЛА у противника не приходится. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Специалист подчеркнул, что украинские власти за все время вооруженного конфликта ведут себя так, что для них политические цели выше военных.
"Мы бы на месте врага не тратили беспилотники на бессмысленные цели. Атаки на Москву не принесли никакого эффекта. А сколько БПЛА они потратили на удары по Белгородской области и других "старых" российских регионов? Вот и получается, что имеющихся у них дронов не хватило для прорыва линии фронта", - пояснил Евсеев.
Когда Украина пытается наступать по всей линии фронта от Соледара до Днепра, то они тоже распыляют силы. А российская армия часть их сил тоже сковывает, проводя наступления на отдельных направлениях, например, на Купянском, добавил он.
В том, что Украина в ходе наступательной операции не добилась того эффекта, на который она рассчитывала, виновата она сама, заключил собеседник издания.