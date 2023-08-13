https://ukraina.ru/20230813/1048657687.html
Белорусский эксперт объяснил, когда и как именно Польша и Украина начнут атаковать его страну
Белорусский эксперт объяснил, когда и как именно Польша и Украина начнут атаковать его страну - 13.08.2023 Украина.ру
Белорусский эксперт объяснил, когда и как именно Польша и Украина начнут атаковать его страну
Белоруссия в первую очередь готовится к отражению гибридной агрессии Польши и Украины, когда на территории республики будут действовать незаконные вооруженные формирования, которые будут направляться спецслужбами сопредельных государств, рассказал директор аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский в интервью Украина.ру
2023-08-13T12:38
2023-08-13T12:38
2023-08-13T12:38
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террористы
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выборы
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Эксперт отметил, что нечто похожее происходило в Белгородской области, когда де-факто территорию региона атаковали силы спецоперация ГУР Минобороны Украины, а де-юре ответственность на себя брали карликовые бандформирования, которые в Киеве сумели сформировать из новых власовцев.Наши оппоненты попытаются предпринять меры по дестабилизации обстановки. Политических рычагов у них нет, остается инструментарий военной провокации, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046843774_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_9de98785484aaf6bb0abd9f2df1c29a8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, россия, украина, польша, террористы, гур моу, белгородская область, диверсанты, выборы
Новости, Белоруссия, Россия, Украина, Польша, террористы, ГУР МОУ, Белгородская область, диверсанты, выборы
Белорусский эксперт объяснил, когда и как именно Польша и Украина начнут атаковать его страну
Белоруссия в первую очередь готовится к отражению гибридной агрессии Польши и Украины, когда на территории республики будут действовать незаконные вооруженные формирования, которые будут направляться спецслужбами сопредельных государств, рассказал директор аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский в интервью Украина.ру
Эксперт отметил, что нечто похожее происходило в Белгородской области, когда де-факто территорию региона атаковали силы спецоперация ГУР Минобороны Украины, а де-юре ответственность на себя брали карликовые бандформирования, которые в Киеве сумели сформировать из новых власовцев.
"Таких же провокаций мы ожидаем и в отношении нашей страны с учетом того, что в 2024 году будет единый день голосования. То есть в один день пройдут местные парламентские выборы, а затем мы входим в президентскую кампанию", - пояснил Шпаковский.
Наши оппоненты попытаются предпринять меры по дестабилизации обстановки. Политических рычагов у них нет, остается инструментарий военной провокации, заключил собеседник издания.