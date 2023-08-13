Белорусский эксперт объяснил, когда и как именно Польша и Украина начнут атаковать его страну - 13.08.2023 Украина.ру
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Белорусский эксперт объяснил, когда и как именно Польша и Украина начнут атаковать его страну
Белорусский эксперт объяснил, когда и как именно Польша и Украина начнут атаковать его страну - 13.08.2023 Украина.ру
Белорусский эксперт объяснил, когда и как именно Польша и Украина начнут атаковать его страну
Белоруссия в первую очередь готовится к отражению гибридной агрессии Польши и Украины, когда на территории республики будут действовать незаконные вооруженные формирования, которые будут направляться спецслужбами сопредельных государств, рассказал директор аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский в интервью Украина.ру
2023-08-13T12:38
2023-08-13T12:38
новости
белоруссия
россия
украина
польша
террористы
гур моу
белгородская область
диверсанты
выборы
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Эксперт отметил, что нечто похожее происходило в Белгородской области, когда де-факто территорию региона атаковали силы спецоперация ГУР Минобороны Украины, а де-юре ответственность на себя брали карликовые бандформирования, которые в Киеве сумели сформировать из новых власовцев.Наши оппоненты попытаются предпринять меры по дестабилизации обстановки. Политических рычагов у них нет, остается инструментарий военной провокации, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белоруссия, россия, украина, польша, террористы, гур моу, белгородская область, диверсанты, выборы
Новости, Белоруссия, Россия, Украина, Польша, террористы, ГУР МОУ, Белгородская область, диверсанты, выборы

Белорусский эксперт объяснил, когда и как именно Польша и Украина начнут атаковать его страну

12:38 13.08.2023
 
© Staff Sgt. Philip SteinerБойцы литовско-польско-украинской бригады на церемонии открытия учений "Анаконда-2016". Польша, полигон Новая Деба, июнь 2016 года
Бойцы литовско-польско-украинской бригады на церемонии открытия учений Анаконда-2016. Польша, полигон Новая Деба, июнь 2016 года
© Staff Sgt. Philip Steiner
Читать в
Белоруссия в первую очередь готовится к отражению гибридной агрессии Польши и Украины, когда на территории республики будут действовать незаконные вооруженные формирования, которые будут направляться спецслужбами сопредельных государств, рассказал директор аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский в интервью Украина.ру
Эксперт отметил, что нечто похожее происходило в Белгородской области, когда де-факто территорию региона атаковали силы спецоперация ГУР Минобороны Украины, а де-юре ответственность на себя брали карликовые бандформирования, которые в Киеве сумели сформировать из новых власовцев.
"Таких же провокаций мы ожидаем и в отношении нашей страны с учетом того, что в 2024 году будет единый день голосования. То есть в один день пройдут местные парламентские выборы, а затем мы входим в президентскую кампанию", - пояснил Шпаковский.
Наши оппоненты попытаются предпринять меры по дестабилизации обстановки. Политических рычагов у них нет, остается инструментарий военной провокации, заключил собеседник издания.
 
НовостиБелоруссияРоссияУкраинаПольшатеррористыГУР МОУБелгородская областьдиверсантывыборы
 
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