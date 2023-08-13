https://ukraina.ru/20230813/1048657687.html

Белорусский эксперт объяснил, когда и как именно Польша и Украина начнут атаковать его страну

Белорусский эксперт объяснил, когда и как именно Польша и Украина начнут атаковать его страну - 13.08.2023 Украина.ру

Белорусский эксперт объяснил, когда и как именно Польша и Украина начнут атаковать его страну

Белоруссия в первую очередь готовится к отражению гибридной агрессии Польши и Украины, когда на территории республики будут действовать незаконные вооруженные формирования, которые будут направляться спецслужбами сопредельных государств, рассказал директор аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский в интервью Украина.ру

2023-08-13T12:38

2023-08-13T12:38

2023-08-13T12:38

новости

белоруссия

россия

украина

польша

террористы

гур моу

белгородская область

диверсанты

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046843774_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_35f525e705eb82278f68f34f20bdd08d.jpg

Эксперт отметил, что нечто похожее происходило в Белгородской области, когда де-факто территорию региона атаковали силы спецоперация ГУР Минобороны Украины, а де-юре ответственность на себя брали карликовые бандформирования, которые в Киеве сумели сформировать из новых власовцев.Наши оппоненты попытаются предпринять меры по дестабилизации обстановки. Политических рычагов у них нет, остается инструментарий военной провокации, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, россия, украина, польша, террористы, гур моу, белгородская область, диверсанты, выборы