https://ukraina.ru/20230813/1048656269.html

Не просто наступать.Военный эксперт о том, что сделает Россия, когда "контрнаступ" ВСУ совсем захлебнется

Не просто наступать.Военный эксперт о том, что сделает Россия, когда "контрнаступ" ВСУ совсем захлебнется - 13.08.2023 Украина.ру

Не просто наступать.Военный эксперт о том, что сделает Россия, когда "контрнаступ" ВСУ совсем захлебнется

Когда станет понятно, что наступательная операция ВСУ окончательно прекратилась, потому что противник не достиг абсолютно никаких успехов, российскому руководству следовало бы принять комплексное решение. Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру

2023-08-13T10:42

2023-08-13T10:42

2023-08-13T10:42

новости

россия

всу

контрнаступление

нато

f-16

аэродромы

дипломатия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1e/1047726999_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_3c5c2065b552fa5df5ff8cba49f96367.jpg

По его словам, когда будет точно понятно, что никакого успеха Киев не добился, в течение 10 дней Москве следовало бы подключил нашу дипломатию, которая должна сказать нашим бывшим западным партнерам примерно следующее:Польские и румынские аэродромы прикрыты только тем, что располагаются на территории стран НАТО. Потому что наш опыт СВО подтвердил, что те же ЗРК "Пэтриот" не до конца эффективны против наших средств поражения. Поэтому этот фактор не закроет те возможности, которые у нас есть, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, контрнаступление, нато, f-16, аэродромы, дипломатия