Не просто наступать.Военный эксперт о том, что сделает Россия, когда "контрнаступ" ВСУ совсем захлебнется - 13.08.2023 Украина.ру
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Не просто наступать.Военный эксперт о том, что сделает Россия, когда "контрнаступ" ВСУ совсем захлебнется
Не просто наступать.Военный эксперт о том, что сделает Россия, когда "контрнаступ" ВСУ совсем захлебнется - 13.08.2023 Украина.ру
Не просто наступать.Военный эксперт о том, что сделает Россия, когда "контрнаступ" ВСУ совсем захлебнется
Когда станет понятно, что наступательная операция ВСУ окончательно прекратилась, потому что противник не достиг абсолютно никаких успехов, российскому руководству следовало бы принять комплексное решение. Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру
2023-08-13T10:42
2023-08-13T10:42
новости
россия
всу
контрнаступление
нато
f-16
аэродромы
дипломатия
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По его словам, когда будет точно понятно, что никакого успеха Киев не добился, в течение 10 дней Москве следовало бы подключил нашу дипломатию, которая должна сказать нашим бывшим западным партнерам примерно следующее:Польские и румынские аэродромы прикрыты только тем, что располагаются на территории стран НАТО. Потому что наш опыт СВО подтвердил, что те же ЗРК "Пэтриот" не до конца эффективны против наших средств поражения. Поэтому этот фактор не закроет те возможности, которые у нас есть, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу, контрнаступление, нато, f-16, аэродромы, дипломатия
Новости, Россия, ВСУ, контрнаступление, НАТО, F-16, аэродромы, дипломатия

Не просто наступать.Военный эксперт о том, что сделает Россия, когда "контрнаступ" ВСУ совсем захлебнется

10:42 13.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкИнтенсивная подготовка разведчиков группировки "Юг" из числа военнослужащих ВС РФ на полигоне в ДНР
Интенсивная подготовка разведчиков группировки Юг из числа военнослужащих ВС РФ на полигоне в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Когда станет понятно, что наступательная операция ВСУ окончательно прекратилась, потому что противник не достиг абсолютно никаких успехов, российскому руководству следовало бы принять комплексное решение. Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру
По его словам, когда будет точно понятно, что никакого успеха Киев не добился, в течение 10 дней Москве следовало бы подключил нашу дипломатию, которая должна сказать нашим бывшим западным партнерам примерно следующее:
""Ребята, вы тратите огромные деньги на Украину. Но вы же понимаете, что это все впустую. Что вы с этим будете делать дальше? Вы действительно готовы предоставлять аэродромы на территории соседних с Украиной стран НАТО, чтобы киевский режим мог работать против нас на F-16? Вы же неадекватно оцениваете ситуацию. Вы хотите Третьей мировой войны?". Очевидно, что Россия не готова терпеть эту ситуацию. И вся эта инфраструктура для боевых самолетов НАТО будет уничтожена", - уверен Насонов.
Польские и румынские аэродромы прикрыты только тем, что располагаются на территории стран НАТО. Потому что наш опыт СВО подтвердил, что те же ЗРК "Пэтриот" не до конца эффективны против наших средств поражения. Поэтому этот фактор не закроет те возможности, которые у нас есть, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУконтрнаступлениеНАТОF-16аэродромыдипломатия
 
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