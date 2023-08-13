https://ukraina.ru/20230813/1048655715.html

Армен Гаспарян о полете на Луну и о том, как в Киеве создадут "хуторштурм"

Армен Гаспарян о полете на Луну и о том, как в Киеве создадут "хуторштурм" - 13.08.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян о полете на Луну и о том, как в Киеве создадут "хуторштурм"

То, что украинские власти всем запрещают выезд за границу - понятно, потому что в какой-то момент выяснится, что уехали все. И тогда это все вообще потеряет абсолютно всякий смысл, считает политолог, публицист, телерадиоведущий, член Общественной палаты Армен Гаспарян.

2023-08-13T15:28

2023-08-13T15:28

2023-08-13T15:29

интервью

зарубежье

украина

россия

армен гаспарян

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен, российские войска продвигаются в направлении к Купянску. Местные власти расценивают ситуацию как угрожающую и объявили об эвакуации. Что может помешать продвинуться российской армии по этому направлению? И какой будет следующая цель после Купянска?– Если посмотреть на карту, там город на букву "Х" находится, мне кажется, что логично двигаться к нему. Сейчас ситуация состоит в том, что помешать русской армии может только она сама, потому что понятно, что все, что связано с ВСУ… подлинную картину мира знает, наверное, очень узкий круг людей. Условно - Ермак, Зеленский, Залужный и еще плюс несколько человек.Мы с вами не можем до рубля сказать потери украинской армии, в каком она стоянии, у нас с вами нет никакой информации о реальном состоянии боеприпасов – сколько их, какие они, на какую интенсивность боев они рассчитаны.У нас нет с вами информации о том, что собой представляет ВСУ - и ВСУ ли это, кстати? Потому что очень часто мне военкоры наши говорят о том, что там нет украинской речи, там кто-то на польском говорит, кто-то на английском. Такое ощущение, что там ЧВК со всего мира понагнали воевать за настоящую подлинную демократию.То, что контрнаступ не сыграл, признали уже, наверное, все, включая даже самых отбитых на голову хуторских агитаторов, которые стали говорить - "а что вы вообще ожидали от контрнаступа, мы вам не обещали скорой победы, полного триумфа, поэтому, типа, все свободны".Я, конечно, все понимаю. Например, там же некоторые украинские блогеры обещали великую победу. Но мы же понимаем прекрасно, что обещания надо как-то реализовывать.Вместо этого я вижу ежедневные рыдания о том, что все пошло прахом и Зеленский идиот. А что, в мае не было очевидно, что Зеленский идиот? Подоляк (советник главы Офиса президента Украины — Ред.) грозился пить кофе в Ялте. Мы теперь обсуждаем с вами Купянск, до него километров шесть осталось. Эвакуация тоже очень показательна. И заметьте себе, что мы обсуждаем удивительную абсолютно операцию, такой не было в мировой истории. Она состоит из двух частей.Первая часть – это бравада хутора (киевского режима — Ред.) со всеми вытекающими последствиями, и вторая часть – это ежедневный вынос чего-то.Сегодня, насколько я понимаю, взгрустнулось аэродромам и кое-чему еще.Это все, конечно, хорошо, но я предложил бы вообще пообсуждать совсем не это. Это-то понятно все.А вот скажите мне, вот газ вырос на 25% цена, а вот нефть стремится к 90% (удорожания — Ред.) за баррель. Учитывая, что Украина это все импортирует. Газ - ладно, жильцы будут сидеть в холоде, в конце концов, это будет их цена за демократию — что, одни немцы должны в холоде сидеть? Пусть хутор тоже согревается дедовским способом.А вот без нефти как? Нефть, это, извините, бензин. Бензин – это топливо. Не будет топлива, все вообще встанет.Наверное стоит и этот аспект тоже учитывать, но нас все время в эти две грани заводят. Мы либо обсуждаем хутор, либо мы обсуждаем то, что там вынесено. Но есть ведь еще материально-техническая база, правда же?– Раз уж мы заговорили о ценах, как вы считаете, с чем связано ослабление рубля, есть этому какие-то объективные экономические причины? И должен ли в эти дела вмешиваться Центральный банк?– Насколько я понимаю, у Центробанка там ничего не написано в уставных документах по этому поводу. Вы поймите, два момента очень важных. Момент первый – вот все следят за долларом, скажите, а он у вас что - основная валюта?Я узнаю курс доллара, потому что мне обязательно кто-нибудь звонит с истериками бесконечными. Я говорю - подожди, ты зарплату в чем получаешь? Ты в магазине чем расплачиваешься? Ты за ЖКХ чем платишь, какой валютой?– Так цены же в магазине растут, не все российского производства.– Не все российского производства, согласен. Но, мне кажется, прежде, чем устраивать истерики по этому поводу, надо послушать, что говорят профессиональные экономисты. Не мамкины аналитики, во эти все бесконечные "тайные продавцы "Вайлдберриз", уволенные менеджеры "Озона", советник Центробанка, чей телеграм-канал читает Мишустин. Вот это не надо читать! Об этом должны говорить экономисты.Насколько я могу судить, экономисты еще не предложили всем мыло и веревку, я, по крайней мере, такого не видел от серьезных людей. А вот этот кипиш по поводу ослабления рубля меня абсолютно не интересует. Просто хотя бы по той причине, что я это все наблюдаю в режиме реального времени.Ты сидишь три часа в эфире, и у тебя там открыт, в том числе, телеграм-бот, и ты читаешь, что пишут люди. Слушайте, там половина точно с полностью атрофированным мозгом, а из второй половины значительная часть остро нуждается во врачах, потому что то, что они несут – это чудовищно абсолютно. А я их понимаю прекрасно, потому что сейчас же все подписаны на кучу телеграм-каналов.Если читать околесицу, то рано или поздно будет как в сказке – не пей, козленочком станешь. В нашем случае – не читай, хуторянином обратишься.Еще большинство этих всех монологов по поводу курса - там же торчат чубчики из-под вышиванок, натянутых на голову. Понимаете, их не интересует состояние курса гривны вообще, они обсуждают, что там у русских происходит.Я не настолько компетентен в валютных операциях, чтобы высказываться по этому поводу.– Тогда поговорим о них. В Верховную Раду внесен законопроект, который ограничит выезд подростков от 16 до 18 лет за границу. Как вы считаете, с чем связаны такие меры - с тем, что Киев действительно собирается отправлять на войну детей, или же они каким-то образом рассчитывают растянуть конфликт до их совершеннолетия, поэтому их нужно сейчас попридержать на родине?– Вы же видели, что на этой неделе чрезвычайно много появилось монологов на тему, что воевать придется всем на хуторе. Они же не сговорились – самые разные люди, но говорят они об одном и том же.Но ларчик открывается просто. Это означает, что Ермак дал указания по этому поводу.Теперь, отвечая на ваш вопрос по поводу того, пошлют они детей или нет. А чем дети с этой точки зрения отличаются от всех остальных? А когда они, извините, инвалидов призывают? Это нормально, а вот то, что если они пошлют семнадцатилетних на убой – это катастрофа полная.Для защиты своей жизни и сбережения свои капиталов, надо будет – они их завтра пошлют, минуя какую-то стадию подготовки. Этот вопрос не будет обсуждаться.Если будет дано указание устроить эту бойню, они это сделают. Это надо понимать для себя очень точно. В конце концов, фюрер формировал фолькштурм, что мешает сделать хуторштурм? Стариков, детей быстро собрать - и все.То, что они запрещают выезд – это тоже понятно, потому что в какой-то момент выяснится, что уехали все, это вообще потеряет абсолютно всякий смысл. Там уже местные начинают изучать демографию и говорят о том, что реально на Украине сейчас примерно 22-23 миллиона человек. Вообще представляете, утечка какая?И надо же понимать, что значительная часть этой публики, а я думаю, что это процентов 95 - она не вернется назад. Даже, допустим, закончилась СВО, все, наступил мир - вы думаете, мне жить в Европе, тут вроде как работаешь, к тебе очень хорошо относятся…– Мечта исполнилась.– Да, "я с Украины". Или возвращаться? Все заминировано. В каком состоянии экономика – бесполезно размышлять. ЖКХ уничтожено, работы нету, перспектив нету. Какой дурак, извините, в этом случае туда поедет? Потому что его пригласил лично Зеленский, у которого семья тоже не там - так, на секундочку! Ну нет же, конечно. Отсюда вывод: для того, чтобы все не разбежались к едрене фене, надо перекрывать границы. Вот они это и делают. Они уже начали и до этого тормозить юношей бледных со взором горящим, желающих покинуть хутор. Они требуют: давайте показывайте справку из военкомата, а потом будете уезжать.А сейчас закон примут. Собственно, даже вот этот вот разгром Православия – он же в той плоскости абсолютно. Чтобы после того, как все закончилось, никто уже рот не открывал, у тебя (у Зеленского — ред.) уже нет оппонентов.Очень удобно. Ты, пользуясь пресловутым военным положением, решаешь этот вопрос, целиком и полностью. А дети — ну, а что дети? Вам же Зеленский все сказал по этому поводу! Ну, власти должны задавать вопросы граждане Украины.Самое поразительное состоит в том, что они задают это нам. Это же тоже удивительный момент, правда? Эти бесконечные циркуляции по российскому медиапространству, вопли хуторян с обращением к русским, типа - Зеленский всех предал, будь он проклят.Ну да, и? А дальше чего? Второй вывод они из этого не делают пока. Надо, наверное, подождать. Я бы вообще на месте хуторян задался вопросом - подождите, а на основании чего идет мобилизация? Нет ли в этом нарушения Конституции? Понятно, что этой Конституцией козлу в огороде задницу подтереть, но - тем не менее. Как это может быть - у вас нет войны, но проходит мобилизация?Причем, у вас нет войны, есть военное положение, но такое, очень своеобразное. Кто-то на пляже лежит, кто-то в клубе буги-вуги танцует. Внучка этого подонка, секретаря СНБО - так вообще певицей стала за это время. Нормальное такое "военное положение", мне нравится.– Мы же тоже не объявляем войну.– Подождите, мы объявили тотальную мобилизацию?– Нет, частичную, единожды.– Ну вот, она была - и? Потом, у нас специальная военная операция. Война – это другое. Чтобы вы понимали, война – это сразу перекрывается вентиль газа, сразу перекрывается поступление много-много чего еще, и - пожалуйста, сидите, воюйте.– Поэтому сейчас никто их не объявляет, в принципе.– Хутор должен объявить. Они объявили Россию страной-агрессором. Объясните мне, пожалуйста, как может быть - войны нету, но есть при этом мобилизация и есть агрессор? А агрессор тогда что делает?Когда задаешь этот вопрос хуторянам – на тебя плохо смотрят. Дескать, москаль бестолковый, он ничего не понимает. А на самом деле это противоречит не просто каким-то сводам законов, понятно с этим все, но даже и здравому смыслу противоречит. Это удивительно!– Вчера глава Минообороны Польши заявил о размещении на польско-белорусской границе десяти тысяч польских солдат. С чем это может быть связано? Можно ли считать, что Польша исключительно нагнетает обстановку, испугавшись вагнеровцев, или есть еще какие-то причины?– Я искренне не понимаю позицию Польши. Потому что очевидно, что напасть на Белоруссию хочется, но не можется. Во-первых, белорусы за свою землю будут драться, а, во-вторых, у них есть сдерживающий фактор. Я не думаю, что Вашингтон скажет: "Да, давайте, поляки, идите, шуруйте, сдохнете, ну и ладно".– Так и Белоруссия не будет нападать на Польшу, это же понятно.– Естественно. Но Польша хочет максимально с этой точки зрения повысить ставки, хотя я не понимаю, для чего. Тут повышай, не повышай – все равно… ты не вскроешься никак. Это просто нереально. Я бы на их месте уже завел войска – 10 тысяч на Запад Украины - и сказал: все, Речь Посполитая восстановлена в ее границах 1939 года.Объявили декоммунизацию – все, мы дико извиняемся. Вопросы есть? Ну, пошел вон отсюда, ты и так еще денег должен по графе "реституция". Я бы на их месте и это реализовал, это гораздо проще, чем прыгать зайцем вокруг этой границы, понимая, что следующий шаг ты не сделаешь. Ну хорошо, ну, десять тысяч ты туда сгонишь, да хоть сто, дальше чего делать?Вот согнал ты туда, вот они там сидят в лесу, клопов кормят. Потом что делать? Убрать их оттуда? А населению-то как объяснять? Мы типа защищаемся от "вагнеровцев" - а они что, уже куда-то напали? Там есть предмет этот вот? Для меня это просто странно.Понятно, что это, скорее, наверное, даже в имиджевых целях такой разбег перед электоральным циклом, но он просто под собой ничего не несет, в том-то и проблема. Если бы он что-то давал на реализацию хотя бы, тогда можно было там посидеть-подумать, насколько отбиты мозги, а здесь понятно, что ничего не будет.И, конечно, хочется Брест, и, конечно, хочется Гомель. Хочется, но не можется. Зато можется, но пока не до конца хочется, Запад Украины. Может быть, это, кстати, произойдет молниеносно в момент, когда все начнет сыпаться. Такой вариант я тоже допускаю. Там что - их быстро перебросить за неделю, вот они туда и войдут славненько.Просто в данном конкретном формате я не понимаю конечной точки усилий. Причем, если ты готовишься там воевать, наверное, соответствующая должна быть налажена пропаганда внутри общества, а ее нету у поляков. Есть только вопли неврастеников, Дуды с Моравецким. И больше ничего не происходит. Белоруссия спокойно за этим наблюдает.Да, там войска приведены чуть в большую готовность, но ведь это тоже понятно, когда у тебя, извините, олигофрен за границей, который мечется, как будто ему кипяток за шиворот льют — ну, конечно, надо как-то реагировать.Но вот этого следующего шага, я думаю, что поляки не сделают. Собственно, белорусы тоже так думают. Я с ними буквально через день разговариваю, они тоже не верят в то, что поляки пойдут войной.– Россия запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию "Луна-25", и это первая за последние почти 25 лет экспедиция к спутнику Земли. Как вы считаете, как освоение космоса влияет на Россию в вопросах науки и имиджа?– Тут, прежде всего, на внешнем контуре - это не наука будет, а это будет имидж. Конечно, мир охренел. Ну, слушайте, им рассказывают, что "русские разбирают утюги". Тут - фигак, и запустили ракету на Луну, впервые за 50 лет. Понимаете, у людей перезагруз.У них рецессия в экономике, в Европе, у них цены скачут какой уже месяц подряд вверх, им говорят - подождите еще немножко, еще месяц-другой, русские точно развалятся, тогда делить мы будем деньги, все компенсируется. Русские будут платить репарации, и у вас снова будет сытая жизнь.Человек, наверное, думает: "да, надо еще поднажать, ладно отпуска не будет, ладно носки жена заштопает, все ради скорой победы". Включает телевизор, а ему объявляют – знаете, русские на Луну полетели.Я на месте обычного немца я пошел бы, разбил бы рожу бургомистру за это, а он, в свою очередь, пусть идет и бьет Шольцу. Представляете, вас разорили, оказывается, у русских не то, что ничего не закончилось, они еще на Луну полетели.И более того, они объявили, что программа рассчитана до 2035 года. Я представляю, западный обыватель сидит и думает - что это за так-то? Что это вообще? А американцам как? Они же тоже это показали. Это и есть страна, которую Байден уничтожил?Ну вот - с имиджевой точки зрения, это очень серьезная история, более чем. Она еще долго будет сказываться. Собственно, хуторской подрыв пуканов - он же тоже с этой точки зрения показательный. Они же там все слушают Арестовича – "Ракеты у русских кончились, день, максимум, три, все нормально будет, мы уже побеждаем". А тут заходят в телеграм и видят, что русские уже на Луне.Я ставлю себя на место Мыколы. Он включил новости, он это увидел, немигающим взором посмотрел, и пошел в погреб. Там ужрался горилкой, лицом прям в бочку с капустой нырнул, и до утра отрубился от тоски. Ну, потому что - как это может быть? Это же просто абсолютнейший кризис мировой информации. Ты читаешь отзывы, а там прямо вот видно, что люди не понимают, как это.Ну, они уже все, они Россию похоронили, они уже распилили, они даже медведей наших в тайге уже поделили – это Маньке, это не Маньке, это Гансу, это Францу, это Фридриху, зайчонок со своими зайчатами куда-нибудь едет там в Новую Зеландию... а русские летят на Луну. Это не зрада, это же зрадища просто.И главное, что сейчас первый пар выпадет, и настанет время для анализа, и сейчас будет еще больше истерика, потому что они посмотрят внимательно эту программу и будут думать – подождите, страна, которая должна через неделю развалиться, она так не делает.Извините, ни Российская Империя, ни Советский Союз - накануне своих развалов они не блистали ни в чем. Здесь движняк идет в полный рост. И главное, что особенно свежо с этой точки зрения, начинают звучать слова президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина: Эй, там, мы еще ничего не начинали, не расходитесь, занимайтесь места в буфете, согласно купленному ситро.Представляете, сидит хуторянин и думает: черт, если они сейчас не начинали, а что будет, когда они начнут? Ну вот это больно, более чем.– И Крым за лето не взяли, хотя власти обещали зимой.– Слушайте, они собирались взять Таганрог, Краснодар и Ростов. Бог с ним уже, с Крымом, они вот это собирались "вернуть" на Украину. Было сколько хвастливых заявлений - где? Русские полетели на Луну, а у вас чего? А у вас Зеленский запрещает детям отлучаться от могилизации. Солидно поработали.Не, ну а что, это ж так и надо! Шольц - обиженка теперь, он вообще молчит, дед - требует денег. Представьте, а внутри Америки? То, что не на публику высказывается, а вот сидят конгрессмены и говорят - подождите, мы столько денег туда вгрохали. Это государство Украина - золотая по внесенным средствам. Мы должны изничтожить русских, а русские полетели на Луну.Понятно, они вслух этого говорить не будут еще какое-то время, но это предательская мысль все равно там будет в головах жить: "Подождите, а как это так получается? Может быть, просто деньги не выделять, если это вообще никаким образом ни на что не влияет? Очевидно, что это не последний дивертисмент русских. А что они там еще делают?".С имиджевой точки зрения - это колоссальный удар скалкой по голове, колоссальный! Главное, что не последний! Поэтому ждем, смотрим.

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Кристина Маркович

Кристина Маркович

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Кристина Маркович

интервью, зарубежье, украина, россия, армен гаспарян