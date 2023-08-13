https://ukraina.ru/20230813/1048634554.html

Западная Украина за минувшую неделю: Церковная фронда и "сухие порты" вместо черноморских

Западная Украина за минувшую неделю: Церковная фронда и "сухие порты" вместо черноморских - 13.08.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Церковная фронда и "сухие порты" вместо черноморских

После прекращения "Черноморской зерновой инициативы" в регионе планируют резко увеличить объемы экспорта украинского зерна на Запад по железной дороге, и с этой целью готовятся строить всё новые "сухие порты".

2023-08-13T16:20

2023-08-13T16:20

2023-08-13T16:21

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Представители "патриотических" церквей Украины по-своему борются за мирНа минувшей неделе на Западной Украине разразились сразу несколько скандалов, связанных с антивоенными заявлениями представителей церкви. При этом речь шла не о канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), а о вполне "патриотических" Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) и Православной церкви Украины (ПЦУ).Первый скандал 7 августа инициировала киевский журналист, продюсер украинской редакции BBC Дарья Сипигина. Проезжая мимо Крестовоздвиженского собора УГКЦ в Ужгороде, она услышала такие слова его настоятеля Романа Кураха:"Мы очень просим, чтобы Господь это сделал, это чудо: примирил эти два великих народа – Украины и России. Чтобы эти два народа не толкли, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. Но чтобы эти два прекрасных народа строили царство небесное уже здесь на земле и когда-то вместе взошли на небо, обнялись и прославили Господа целую вечность на многие и благие лета".Как написала Сипигина в социальных сетях, никто и глазом не моргнул на эти слова, десятки людей молча выслушали проповедь и ушли. Тогда она решила зайти в собор "и вежливо спросить господина Кураха, нормально ли благословлять русских во время войны и призывать обниматься с теми, кто нас убивает".На самом деле журналистка устроила ссору с настоятелем храма, который является одним из наиболее харизматичных священников и ораторов на Закарпатье, и записала всё на видео. Несмотря на провокации, священнослужитель отвечал в духе Евангелия.– Вы не можете говорить, что Украина и Россия – братские народы!– Я могу говорить всё, что я хочу, дорогая моя.– Вы благословляете русских!– Благословляю.– А если ваш брат погибнет, вы так же будете благословлять?– Да.Журналистка написала публичный донос в адрес храма, его ретранслировал киевский телеканал 1+1. Там отметили, что Мукачевская греко-католическая епархия (МГКЕ), к которой относится Крестовоздвиженский собор в Ужгороде, подчиняется напрямую Ватикану, а не руководству УГКЦ во главе с верховным архиепископом Святославом (Шевчуком).После репортажа 1+1 уже вечером 7 августа священник Роман Курах в онлайн-разговоре с ответственным за дела монашества Львовской Архиепархии УГКЦ Юстином Бойко попросил прощения за свою проповедь."Я хочу извиняться за вчерашний инцидент, который произошел в конце литургии. Я признаю, это получилось спонтанно, и я этого не планировал. Я уже благодарил всех присутствующих на святой литургии, всех, за кого молились на литургии. И в этот момент я сказал и о народе России. Я понял, что в контексте войны это делать очень опасно и это ошибка. Возможно, я был мотивирован тем, что когда учился в Европе, видел, как враждующим между собой в истории народам потом Господь давал дух единства, любви и примирения. Где-то такова была моя мотивация, желание, что когда-нибудь, в будущем, Господь может примирить любой народ" – сказал священнослужитель.Однако это не спасло священника от репрессий. Управление Мукачевской греко-католической епархии объявило, что отец Роман Курах отстранен от службы в соборе и "понесёт дисциплинарную ответственность согласно церковным канонам"."Призыв к молитве, чтобы Господь примирил два "великих народа", в условиях сокрушительной войны несет риски ассоциироваться с пропагандистскими нарративами о "братских народах", которые, к сожалению, бытуют в отдельных церквях, аффилированных с Россией. Управление МГКЕ, исповедуя евангельский призыв к всеобщему эсхатологическому примирению человечества, не разделяет идеологии "русского мира" о "братских народах", а потому считает изречения о. Романа Кураха никак не позицией епархии, а частным эмоциональным выражением" – отметили в епархии.В ответ на это 10 августа прихожане Крестовоздвиженского собора в Ужгороде создали петицию, в которой призывают руководство епархии отменить решение о дисциплинарной ответственности отца Романа Кураха."Все проповеди о. Романа в соборе проникнуты глубоким патриотизмом и верной любовью к родной Украине, что легко доказать, поскольку все проповеди этого высокодостойного священника сохранены в сети Интернет, на соответствующем канале Youtube", – говорится в петиции. Ответа от руководства МГКЕ на неё пока нет.Ещё интереснее история с заявлением митрополита Черновицкого и Буковинского Православной Церкви Украины Даниила (Михаила Ковальчука), которое появилось в социальных сетях 8 августа.На видео иерарх, кроме привычных патриотических слов, сказал верующим следующее: "Дорогие братья и сестры, дорогие паломники, мы склоняемся перед вами, потому что вы преодолеваете вопреки невозможному. Наша власть то придумывает войну, то боится, чтобы московские их не осудили и не позволяли нам собрать вас в это святилище".В пресс-службе ПЦУ на следующий день объяснили, что митрополит Даниил в своей речи имел в виду официально установленный властями запрет проводить массовые паломничества, который был введен из-за боевых действий."Но этот запрет на практике не выполняется везде одинаково: когда речь идет о мероприятиях, организуемых Московским патриархатом, то их проводят фактически без запрета. Можно привести примеры походов в Почаев. Это, как можно понять из речи, и возмущает митрополита Даниила", – сказал представитель Киевской Митрополии ПЦУ митрополит Евстратий (Зоря).По его словам, учитывая чувствительность темы, широкий резонанс и негативное впечатление от употребления таких слов митрополит Даниил должен дать разъяснение и извиниться за ложно сформулированное мнение, "возможно, это произошло из-за его стилистики языка и возраст (74 года)".Официальных комментариев со стороны митрополита Даниила пока нет. Однако, учитывая его конфликт с предстоятелем ПЦУ Епифанием, в Черновицко-Буковинской митрополии не исключают, что видео с отрывком обращения к паломникам было распространено Киевом – с целью отправить иерарха на покой.Закарпатье и Волынь хотят заменить ОдессуХотя религиозная активность на Западной Украине всегда превышала экономическую, с началом полномасштабного конфликта с Россией ситуация постепенно меняется. А после прекращения "Черноморской зерновой инициативы" в регионе планируют резко увеличить объемы экспорта зерна на Запад по железной дороге, и с этой целью готовятся строить всё новые "сухие порты".Один из таких мультимодальных логистических центров будет создан в селе Горонда близ Мукачево в Закарпатской области с привлечением итальянцев. По словам бизнесменов и власти, он должен помочь украинской экономике увеличить экспорт и открыть новые возможности для местных фермеров."Мы искали какую-то логистическую платформу с географически удобным расположением, чтобы обязательно присутствовали широкая и узкая колея. У нас на Закарпатье узкие колеи есть в Чопе, Мукачево и станциях Батево и Страбичево. Повсюду, кроме Страбичева, уже работал частный бизнес. Поэтому мы решили восстановить нашу узкоколейку. Речь идет о заросших кустарником пустых территориях", – заявил председатель общины Горонда Иван Туряница.Под строительство "сухого порта" в общине было выделено более 40 га земли. Проект должен стать региональным хабом, предоставляющим интермодальную логистику и возможность хранения зерна, растительного масла и контейнеров. Благодаря перегрузочным возможностям с "российской" широкой колеи (1520 мм) на "европейскую" узкую (1435 мм), а также складским помещениям и контейнерным решениям, проект улучшит поток украинского зерна и подсолнечного масла в Европейский Союз.Терминал будет иметь прямой доступ к железным дорогам Румынии, Словакии и Венгрии. Это позволит ему диверсифицировать свои логистические маршруты с выходом в Италию, в порт Триест, расстояние до которого составляет 930 км.Министр экономики Италии Адольфо Урсо объединил вокруг этого проекта итальянские бизнес-круги, в него вовлечены и местная железная дорога, и владельцы итальянских портов в Венеции, Вероне, Триесте, которые станут одними из основателей терминала. Такое сотрудничество интересно итальянской стороне не только как транзитёру, ведь Италия закупает в Украине много пшеницы, в частности твердых сортов, а также кукурузы и рапса.Понятно, что у терминала в Горонде будут также украинские совладельцы, однако их имена и названия пока неизвестны. А вот "сухой порт" на Волыни, возле пункта пропуска "Ягодин" на польско-украинской границе, будут строить компании, связанные с группой "Приват".В частности, компания "Интерколесо", которая на 49 лет получила в аренду 27 гектаров земли от Любомльского городского совета, да ещё и по заниженной цене, основана Игорем Хмелевым и Андреем Шабаевым. Они также владельцы и управляющие ряда других компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским и его волынским бизнес-партнером Игорем Палицей.А в конце мая 2023-го в состав основателей "Интерколеса", кроме Хмелева и Шабаева, вошел вновь созданный Инвестиционный фонд "Капитал Групп Компани". Этот фонд входит в группу "Континиум" (сеть заправок WOG, Херсонский НПЗ), его учредителями является бывшая супруга другого олигарха с Волыни, Степана Ивахива, – Светлана (она же и председатель наблюдательного совета фонда), и его старшая дочь Татьяна Бутерлин.Строительство "сухого порта" с подводом железнодорожных путей и сооружением мостов через реку Гапа запланировано в четыре очереди на трех земельных участках в 8 километрах от пункта пропуска "Ягодин". Когда завершится строительство, представители фирмы-подрядчика пока сказать не могут, учитывая военное положение. Однако, если соглашение о вывозе зерна из черноморских портов Украины не будет продлено, это явно ускорит строительство терминала на Волыни.

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https://ukraina.ru/20230504/1045948429.html

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Олег Хавич

западная украина, эксклюзив, игорь коломойский, украина, италия, зерновая сделка