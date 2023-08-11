https://ukraina.ru/20230811/1048625667.html
СБУ расследует махинацию с покупкой украинским минобороны вегетарианских сухпайков из Турции
СБУ расследует махинацию с покупкой украинским минобороны вегетарианских сухпайков из Турции - 11.08.2023 Украина.ру
СБУ расследует махинацию с покупкой украинским минобороны вегетарианских сухпайков из Турции
В середине марта 2022 года, то есть через пару недель после начала СВО, украинское минобороны заказало у киевской фирмы ООО "Танос Технолоджи" миллион вегетарианских сухпайков из Турции. Об этом 10 августа сообщили журналисты украинского издания zn.ua
2023-08-11T11:02
2023-08-11T11:02
2023-08-11T11:02
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По информации СМИ, стоимость этой закупки составила 430 миллионов гривен, что на тот момент было эквивалентно 14,7 миллионам долларов.Также журналисты обратили внимание на то, что на коробках с пайками написано "Восстанавливайся Украина. Мы верим в лечебную силу любви и поддержки".Еще более интересной оказалась информация о том, что весной того же 2022 года турецкие продукты этой фирмы сразу несколько фондов раздавали как гуманитарную помощь. В том числе "Красный крест", "Шаг с надеждой" и "Помощь от президента".В настоящее время в истории разбирается СБУ.
https://ukraina.ru/20230811/1048620782.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, минобороны, сухие пайки, турция, вегетарианство
Новости, Новости Украины, Украина, Минобороны, сухие пайки, Турция, вегетарианство
СБУ расследует махинацию с покупкой украинским минобороны вегетарианских сухпайков из Турции
В середине марта 2022 года, то есть через пару недель после начала СВО, украинское минобороны заказало у киевской фирмы ООО "Танос Технолоджи" миллион вегетарианских сухпайков из Турции. Об этом 10 августа сообщили журналисты украинского издания zn.ua