СБУ расследует махинацию с покупкой украинским минобороны вегетарианских сухпайков из Турции - 11.08.2023 Украина.ру
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СБУ расследует махинацию с покупкой украинским минобороны вегетарианских сухпайков из Турции
СБУ расследует махинацию с покупкой украинским минобороны вегетарианских сухпайков из Турции - 11.08.2023 Украина.ру
СБУ расследует махинацию с покупкой украинским минобороны вегетарианских сухпайков из Турции
В середине марта 2022 года, то есть через пару недель после начала СВО, украинское минобороны заказало у киевской фирмы ООО "Танос Технолоджи" миллион вегетарианских сухпайков из Турции. Об этом 10 августа сообщили журналисты украинского издания zn.ua
2023-08-11T11:02
2023-08-11T11:02
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По информации СМИ, стоимость этой закупки составила 430 миллионов гривен, что на тот момент было эквивалентно 14,7 миллионам долларов.Также журналисты обратили внимание на то, что на коробках с пайками написано "Восстанавливайся Украина. Мы верим в лечебную силу любви и поддержки".Еще более интересной оказалась информация о том, что весной того же 2022 года турецкие продукты этой фирмы сразу несколько фондов раздавали как гуманитарную помощь. В том числе "Красный крест", "Шаг с надеждой" и "Помощь от президента".В настоящее время в истории разбирается СБУ.
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новости, новости украины, украина, минобороны, сухие пайки, турция, вегетарианство
Новости, Новости Украины, Украина, Минобороны, сухие пайки, Турция, вегетарианство

СБУ расследует махинацию с покупкой украинским минобороны вегетарианских сухпайков из Турции

11:02 11.08.2023
 
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В середине марта 2022 года, то есть через пару недель после начала СВО, украинское минобороны заказало у киевской фирмы ООО "Танос Технолоджи" миллион вегетарианских сухпайков из Турции. Об этом 10 августа сообщили журналисты украинского издания zn.ua
По информации СМИ, стоимость этой закупки составила 430 миллионов гривен, что на тот момент было эквивалентно 14,7 миллионам долларов.
Также журналисты обратили внимание на то, что на коробках с пайками написано "Восстанавливайся Украина. Мы верим в лечебную силу любви и поддержки".
Еще более интересной оказалась информация о том, что весной того же 2022 года турецкие продукты этой фирмы сразу несколько фондов раздавали как гуманитарную помощь. В том числе "Красный крест", "Шаг с надеждой" и "Помощь от президента".
В настоящее время в истории разбирается СБУ.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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