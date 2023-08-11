https://ukraina.ru/20230811/1048625667.html

СБУ расследует махинацию с покупкой украинским минобороны вегетарианских сухпайков из Турции

СБУ расследует махинацию с покупкой украинским минобороны вегетарианских сухпайков из Турции - 11.08.2023 Украина.ру

СБУ расследует махинацию с покупкой украинским минобороны вегетарианских сухпайков из Турции

В середине марта 2022 года, то есть через пару недель после начала СВО, украинское минобороны заказало у киевской фирмы ООО "Танос Технолоджи" миллион вегетарианских сухпайков из Турции. Об этом 10 августа сообщили журналисты украинского издания zn.ua

2023-08-11T11:02

2023-08-11T11:02

2023-08-11T11:02

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По информации СМИ, стоимость этой закупки составила 430 миллионов гривен, что на тот момент было эквивалентно 14,7 миллионам долларов.Также журналисты обратили внимание на то, что на коробках с пайками написано "Восстанавливайся Украина. Мы верим в лечебную силу любви и поддержки".Еще более интересной оказалась информация о том, что весной того же 2022 года турецкие продукты этой фирмы сразу несколько фондов раздавали как гуманитарную помощь. В том числе "Красный крест", "Шаг с надеждой" и "Помощь от президента".В настоящее время в истории разбирается СБУ.

https://ukraina.ru/20230811/1048620782.html

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