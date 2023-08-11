Эксперт рассказал о жёсткой дисциплине в ЧВК и как относятся к "Вагнеру" жители Белоруссии - 11.08.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал о жёсткой дисциплине в ЧВК и как относятся к "Вагнеру" жители Белоруссии
Эксперт рассказал о жёсткой дисциплине в ЧВК и как относятся к "Вагнеру" жители Белоруссии - 11.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал о жёсткой дисциплине в ЧВК и как относятся к "Вагнеру" жители Белоруссии
Жители Белоруссии достаточно лояльно отнеслись к прибытию в страну бойцов ЧВК "Вагнер". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
2023-08-11T04:00
2023-08-11T04:00
новости
белоруссия
чвк "вагнер"
мирные жители
безопасность
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Чтобы узнать, как жители Белоруссии относятся к "вагнеровцам", нужно провести социологическое исследование. Но пока никакого публичного недовольства по поводу прибытия "Вагнера" не зафиксировано, рассказал Шпаковский.Белорусская оппозиция в лице радикальных политизированных группировок через свои ресурсы распространяла слухи о том, что перемещения сотрудников "Вагнера" таит некие угрозы, якобы против белорусских граждан будут совершаться преступления. Ничего такого не происходит, добавил Шпаковский.Дисциплина в группе "Вагнера" поддерживается, исходя из внутренних корпоративных правил, а они довольно жесткие. Никаких жалоб от населения, настораживающих фактов, которые бы фиксировали правоохранительные органы, не зафиксировано, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230809/1048577107.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, чвк "вагнер", мирные жители, безопасность
Новости, Белоруссия, ЧВК "Вагнер", мирные жители, безопасность

Эксперт рассказал о жёсткой дисциплине в ЧВК и как относятся к "Вагнеру" жители Белоруссии

04:00 11.08.2023
 
© ВоенТВ Беларусь Телеграм-каналВС Белоруссии и бойцы ЧВК "Вагнер"
ВС Белоруссии и бойцы ЧВК Вагнер
© ВоенТВ Беларусь Телеграм-канал
Читать в
Жители Белоруссии достаточно лояльно отнеслись к прибытию в страну бойцов ЧВК "Вагнер". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
Чтобы узнать, как жители Белоруссии относятся к "вагнеровцам", нужно провести социологическое исследование. Но пока никакого публичного недовольства по поводу прибытия "Вагнера" не зафиксировано, рассказал Шпаковский.
"Более того, известно, что в населенных пунктах, через которые перемещался личный состав "Вагнера", их достаточно приязненно встречали местные жители", - подчеркнул эксперт.
Белорусская оппозиция в лице радикальных политизированных группировок через свои ресурсы распространяла слухи о том, что перемещения сотрудников "Вагнера" таит некие угрозы, якобы против белорусских граждан будут совершаться преступления. Ничего такого не происходит, добавил Шпаковский.
Дисциплина в группе "Вагнера" поддерживается, исходя из внутренних корпоративных правил, а они довольно жесткие. Никаких жалоб от населения, настораживающих фактов, которые бы фиксировали правоохранительные органы, не зафиксировано, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
ВС Белоруссии и бойцы ЧВК Вагнер
9 августа, 10:01
"Вагнер" в Белоруссии. Где расположился, чем занимается и к чему готовитсяВокруг ЧВК Евгения Пригожина, особенно той его части, которая была выведена в Белоруссию, на Западе в последнее время раскручивается настоящая информационная буря. Или дезинформационная? А что происходит на самом деле?
 
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