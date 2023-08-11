Эксперт рассказал о жёсткой дисциплине в ЧВК и как относятся к "Вагнеру" жители Белоруссии

"Вагнер" в Белоруссии. Где расположился, чем занимается и к чему готовится

Вокруг ЧВК Евгения Пригожина, особенно той его части, которая была выведена в Белоруссию, на Западе в последнее время раскручивается настоящая информационная буря. Или дезинформационная? А что происходит на самом деле?