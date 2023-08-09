https://ukraina.ru/20230809/1048545160.html
Эксперт объяснил, почему за атакой надводных дронов могут стоять грузинские террористы и СБУ
Эксперт объяснил, почему за атакой надводных дронов могут стоять грузинские террористы и СБУ - 09.08.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему за атакой надводных дронов могут стоять грузинские террористы и СБУ
Украина могла запускать надводные дроны с гражданских катеров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
2023-08-09T04:30
2023-08-09T04:30
2023-08-09T04:30
новости
дроны
грузия
террористы
атаки
сбу
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Украиной был накоплен опыт использования безэкипажных катеров не только с военно-морских баз, но и с гражданских судов. Эти суда могут быть малого водоизмещения, например, прогулочный катер, пояснил он.Эти суда могут выходить в море из районов Батуми, Анаклия и Поти, которые контролируются НАТО. Рядом находится российская база в Гудауте и порт Новороссийска. Такой катер мог запустить дрон на очень небольшом расстоянии от российских портов и военных баз, уточнил специалист.Эксперт предположил, что такие провокации осуществляются при поддержке СБУ и партии Михаила Саакашвили. Возможно, дрон был запущен с прогулочного катера, сейнера, зерновоза или танкера, а пунктом отправки был порт Поти или Анаклия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230719/1048128118.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дроны, грузия, террористы, атаки, сбу
Эксперт объяснил, почему за атакой надводных дронов могут стоять грузинские террористы и СБУ
Украина могла запускать надводные дроны с гражданских катеров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Украиной был накоплен опыт использования безэкипажных катеров не только с военно-морских баз, но и с гражданских судов. Эти суда могут быть малого водоизмещения, например, прогулочный катер, пояснил он.
Эти суда могут выходить в море из районов Батуми, Анаклия и Поти, которые контролируются НАТО. Рядом находится российская база в Гудауте и порт Новороссийска. Такой катер мог запустить дрон на очень небольшом расстоянии от российских портов и военных баз, уточнил специалист.
"То есть некие грузинские террористы, которые действуют независимо от политики собственного государства, которую проводит премьер-министр Ираклий Гарибашвили, пытаются раскачать ситуацию между нашими странами и разрушить экономические связи", - подчеркнул Ераносян.
Эксперт предположил, что такие провокации осуществляются при поддержке СБУ и партии Михаила Саакашвили. Возможно, дрон был запущен с прогулочного катера, сейнера, зерновоза или танкера, а пунктом отправки был порт Поти или Анаклия, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь