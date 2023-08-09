https://ukraina.ru/20230809/1048545160.html

Эксперт объяснил, почему за атакой надводных дронов могут стоять грузинские террористы и СБУ

Эксперт объяснил, почему за атакой надводных дронов могут стоять грузинские террористы и СБУ - 09.08.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему за атакой надводных дронов могут стоять грузинские террористы и СБУ

Украина могла запускать надводные дроны с гражданских катеров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян

2023-08-09T04:30

2023-08-09T04:30

2023-08-09T04:30

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дроны

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сбу

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Украиной был накоплен опыт использования безэкипажных катеров не только с военно-морских баз, но и с гражданских судов. Эти суда могут быть малого водоизмещения, например, прогулочный катер, пояснил он.Эти суда могут выходить в море из районов Батуми, Анаклия и Поти, которые контролируются НАТО. Рядом находится российская база в Гудауте и порт Новороссийска. Такой катер мог запустить дрон на очень небольшом расстоянии от российских портов и военных баз, уточнил специалист.Эксперт предположил, что такие провокации осуществляются при поддержке СБУ и партии Михаила Саакашвили. Возможно, дрон был запущен с прогулочного катера, сейнера, зерновоза или танкера, а пунктом отправки был порт Поти или Анаклия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230719/1048128118.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, дроны, грузия, террористы, атаки, сбу