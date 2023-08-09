Эксперт объяснил, почему за атакой надводных дронов могут стоять грузинские террористы и СБУ - 09.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230809/1048545160.html
Эксперт объяснил, почему за атакой надводных дронов могут стоять грузинские террористы и СБУ
Эксперт объяснил, почему за атакой надводных дронов могут стоять грузинские террористы и СБУ - 09.08.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему за атакой надводных дронов могут стоять грузинские террористы и СБУ
Украина могла запускать надводные дроны с гражданских катеров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
2023-08-09T04:30
2023-08-09T04:30
новости
дроны
грузия
террористы
атаки
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102748/81/1027488169_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_bce011e2352e3e75c7e484289a37a900.jpg
Украиной был накоплен опыт использования безэкипажных катеров не только с военно-морских баз, но и с гражданских судов. Эти суда могут быть малого водоизмещения, например, прогулочный катер, пояснил он.Эти суда могут выходить в море из районов Батуми, Анаклия и Поти, которые контролируются НАТО. Рядом находится российская база в Гудауте и порт Новороссийска. Такой катер мог запустить дрон на очень небольшом расстоянии от российских портов и военных баз, уточнил специалист.Эксперт предположил, что такие провокации осуществляются при поддержке СБУ и партии Михаила Саакашвили. Возможно, дрон был запущен с прогулочного катера, сейнера, зерновоза или танкера, а пунктом отправки был порт Поти или Анаклия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230719/1048128118.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102748/81/1027488169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b3154725eac6845333256ef68b06fa1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дроны, грузия, террористы, атаки, сбу
Новости, дроны, Грузия, террористы, атаки, СБУ

Эксперт объяснил, почему за атакой надводных дронов могут стоять грузинские террористы и СБУ

04:30 09.08.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанк
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина могла запускать надводные дроны с гражданских катеров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Украиной был накоплен опыт использования безэкипажных катеров не только с военно-морских баз, но и с гражданских судов. Эти суда могут быть малого водоизмещения, например, прогулочный катер, пояснил он.
Эти суда могут выходить в море из районов Батуми, Анаклия и Поти, которые контролируются НАТО. Рядом находится российская база в Гудауте и порт Новороссийска. Такой катер мог запустить дрон на очень небольшом расстоянии от российских портов и военных баз, уточнил специалист.
"То есть некие грузинские террористы, которые действуют независимо от политики собственного государства, которую проводит премьер-министр Ираклий Гарибашвили, пытаются раскачать ситуацию между нашими странами и разрушить экономические связи", - подчеркнул Ераносян.
Эксперт предположил, что такие провокации осуществляются при поддержке СБУ и партии Михаила Саакашвили. Возможно, дрон был запущен с прогулочного катера, сейнера, зерновоза или танкера, а пунктом отправки был порт Поти или Анаклия, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
19 июля, 20:00
Владимир Ераносян: С 00 часов 20 июля в Черном море потопят все суда, с которых Украина запускает дроны
 
НовостидроныГрузиятеррористыатакиСБУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00"Актёр в роли президента". Политолог рассказал, как Запад может устранить Зеленского, не убивая его
06:30Военный эксперт объяснил, как российские корабли уничтожают украинские морские дроны
06:30Эксперт рассказал, как оборонка России готовится к новой войне и будут ли "нейтральными" остатки Украины
06:15Александр Полищук: ВСУ растрезвонили на весь мир, как победили под Харьковом, а теперь умываются кровью
06:00Военный эксперт о том, когда Харьков и Сумы войдут в состав РФ и нужна ли "нейтральная Украина"
05:55Военно-политический эксперт объяснил, почему Франция стремительно теряет Африку
05:45"Можно запускать роем." Полковник Насонов рассказал про уникальную российскую разработку
05:30Эксперт рассказал, приведет ли военная интервенция в Нигер к большой африканской войне
05:15"Пушечное мясо с иностранной начинкой". Военный эксперт рассказал, чем занимаются наёмники в рядах ВСУ
05:00"Пусть летают над Америкой". Военный эксперт объяснил, почему дронам-разведчикам не место в Чёрном море
04:40Эксперт рассказал, сможет ли "Вагнер" победить французский Иностранный легион в Африке
04:31Ускользающее господство. США надеются использовать войну на Украине, чтобы приватизировать Арктику
04:30Эксперт объяснил, почему за атакой надводных дронов могут стоять грузинские террористы и СБУ
04:29Что после войны. Украинские эксперты о том, кто будет строить новую Украину - пакистанцы и вьетнамцы
04:15Военный эксперт раскрыл, как ВС РФ ломают график ротации и бьют по колоннам ВСУ под Красным Лиманом
03:56Спор мысли и дубины. Анатомия обвинения украинского журналиста Скворцова в госизмене Украине
03:45Быть или не быть? Что России дает членство в МВФ и почему мы там остаемся
03:30Враг не дремлет. Эксперт объяснил, какую хитрость придумали ВСУ чтобы "обмануть" российскую ПВО
03:22Петр Скоробогатый: У России есть два способа победить ВСУ и НАТО, потому что СВО поглотила ресурсы мира
03:20Военный эксперт рассказал, как Россия поменяла тактику СВО и готовится идти в наступление
Лента новостейМолния