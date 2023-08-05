Военный эксперт объяснил, что России нужно срочно наладить в войсках, чтобы отогнать ВСУ от Клещеевки
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении
Чтобы удержать Клещеевку, российским войскам нужно улучшить координацию между подразделениями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
Российским подразделениям Клещеевку оставлять нежелательно. Это доминирующая высота, с которой ВСУ могут достигать дальнейших успехов по блокированию Артемовска, рассказал блогер.
Чтобы удержать посёлок, нужно отлаживать связь в армии. Как в техническом, так и в организационном плане. И все должны свою работу выполнять максимально быстро, добавил Живов.
"Бойцы говорят, что там (на Артёмовском направлении. - Ред.) бывает не очень хорошо со связью и в техническом, и в организационном плане. Не все подразделения четко понимают возможности друг друга и находятся в полуизоляции, когда одно подразделение выполняет боевые задачи без оглядки на соседей слева и справа", - подчеркнул эксперт.
А если говорить про запросы вышестоящему начальству на удары из РСЗО, то иногда российские войска просто не дотягиваемся до тех мест, куда надо ударить. Кроме того, ВС РФ нужно больше войск и средств поражения, заключил собеседник издания.
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