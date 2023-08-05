Военный эксперт объяснил, что России нужно срочно наладить в войсках, чтобы отогнать ВСУ от Клещеевки - 05.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, что России нужно срочно наладить в войсках, чтобы отогнать ВСУ от Клещеевки
Военный эксперт объяснил, что России нужно срочно наладить в войсках, чтобы отогнать ВСУ от Клещеевки - 05.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что России нужно срочно наладить в войсках, чтобы отогнать ВСУ от Клещеевки
Чтобы удержать Клещеевку, российским войскам нужно улучшить координацию между подразделениями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
2023-08-05T05:15
2023-08-05T05:15
новости
вс рф
артёмовск (бахмут)
связь
войска
бои
новые регионы
днр
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Российским подразделениям Клещеевку оставлять нежелательно. Это доминирующая высота, с которой ВСУ могут достигать дальнейших успехов по блокированию Артемовска, рассказал блогер.Чтобы удержать посёлок, нужно отлаживать связь в армии. Как в техническом, так и в организационном плане. И все должны свою работу выполнять максимально быстро, добавил Живов.А если говорить про запросы вышестоящему начальству на удары из РСЗО, то иногда российские войска просто не дотягиваемся до тех мест, куда надо ударить. Кроме того, ВС РФ нужно больше войск и средств поражения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230727/1048283335.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, артёмовск (бахмут), связь, войска, бои, новые регионы, днр
Новости, ВС РФ, Артёмовск (Бахмут), связь, войска, бои, Новые регионы, ДНР

Военный эксперт объяснил, что России нужно срочно наладить в войсках, чтобы отогнать ВСУ от Клещеевки

05:15 05.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении
Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Чтобы удержать Клещеевку, российским войскам нужно улучшить координацию между подразделениями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
Российским подразделениям Клещеевку оставлять нежелательно. Это доминирующая высота, с которой ВСУ могут достигать дальнейших успехов по блокированию Артемовска, рассказал блогер.
Чтобы удержать посёлок, нужно отлаживать связь в армии. Как в техническом, так и в организационном плане. И все должны свою работу выполнять максимально быстро, добавил Живов.

"Бойцы говорят, что там (на Артёмовском направлении. - Ред.) бывает не очень хорошо со связью и в техническом, и в организационном плане. Не все подразделения четко понимают возможности друг друга и находятся в полуизоляции, когда одно подразделение выполняет боевые задачи без оглядки на соседей слева и справа", - подчеркнул эксперт.

А если говорить про запросы вышестоящему начальству на удары из РСЗО, то иногда российские войска просто не дотягиваемся до тех мест, куда надо ударить. Кроме того, ВС РФ нужно больше войск и средств поражения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
27 июля, 07:05
Илья Мощанский: "Мы выбивали ВСУ с высот Клещеевки, а они их занимали на следующий день"В районе Клещеевки российские войска находятся в низине и отражают украинские атаки на окраинах сел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
 
НовостиВС РФАртёмовск (Бахмут)связьвойскабоиНовые регионыДНР
 
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