https://ukraina.ru/20230804/1048475393.html

"Сможет ли Украина выстоять"? О чём в интервью проговорилась Елена Зеленская

"Сможет ли Украина выстоять"? О чём в интервью проговорилась Елена Зеленская - 04.08.2023 Украина.ру

"Сможет ли Украина выстоять"? О чём в интервью проговорилась Елена Зеленская

"Пани президентова" (так говорят в восточноевропейский странах) на Украине традиционно большой роли не играет. Самая влиятельная президентша в местной истории – Украина.ру, 04.08.2023

2023-08-04T12:59

2023-08-04T12:59

2023-08-04T13:00

эксклюзив

владимир зеленский

елена зеленская

украина

политика

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"Пани президентова" (так говорят в восточноевропейский странах) на Украине традиционно большой роли не играет. Самая влиятельная президентша в местной истории – бывшая жена Ющенко, гражданка США Кэтрин-Клэр Чумаченко (видимо выполняла какие-то функции от Госдепа). Потому масштабное интервью жены президента – относительная редкость в наших краях.А тут ведь не просто интервью, а видеоинтервью с изложением в британской The Independent.Разумеется, международный корреспондент издания Бел Трю, постоянно работающая в Бейруте, не сильна в украинских реалиях.Например, она уверяет, что Елена Зеленская появилась на политической арене после 24 февраля, что неправда – она начала играть более активную роль начиная с 2020 года, когда занялась вопросами безбарьерности. Ещё чаще она начала появляться в публичном поле после скандала с пресс-секретарём Юлией Мендель, которую начали подозревать в романе с президентом.Разумеется, было бы странно, если бы Трю начала пресекать откровенное враньё жены "президента мира" о голоде, якобы спровоцированным прекращением "зерновой сделки". Хотя, наверное, стоило бы указать, что "40 000 тонн зерна, предназначенного для Африки и Ближнего Востока", на самом деле были закуплены Китаем. Но, как мы понимаем, такого говорить нельзя: потому что "российская агрессия против Украины" это одно, а Китай – совсем другое (мадам Трю понимает в свободе слова).Нас, правда, удивило, что, упомянув о запланированном на сентябрь саммите первых леди и джентльменов (так политкорректно) Трю не написала, что этой инициативе, цель которой – "пересмотреть роль президентских партнеров от "декоративных" аксессуаров к более широкому коллективу, совместно реализующему гуманитарные проекты", уже скоро два года – первый такой саммит был проведён ещё в августе 2021 года. Да и жена президента отличается от президента не только полом, но и степенью юридической легитимности. В Конституции она вообще не упомянута – и Елена Зеленская ведёт борьбу против этого прискорбного обстоятельства, забывая, правда, что прописанные права и обязанности предполагают также определённый механизм назначения или, страшно подумать, избрания.Впрочем, перейдём к конкретным суждениям Елены Владимировны."Если агрессор победит сейчас, это будет худший сценарий для всего человечества. Это будет означать, что глобальные сдерживающие факторы не работают. Это будет означать, что любой, кто обладает властью, силой и достаточными финансовыми возможностями, может делать всё, что захочет".Собственно, это именно то, что мы видели на примере Сербии и Косово, а до этого – Ирака. Тогда агрессору не указали на неприемлемость таких действий и после этого система международного права, и так хромоногая, накрылась медным тазом. Но, понятно, Зеленская об этом говорить не будет, а Тру – спрашивать. Неполиткорректно.Кстати говоря, в полной мере сказанное относится и к Украине, которая посчитала, что обладает "властью, силой и достаточными финансовыми возможностями", чтобы не выполнять Минские соглашения и рассуждать о возможности получения ядерного оружия. В этом смысле успех СВО, по логике самой же Зеленской, является лучшим сценарием для человечества, поскольку возвращает диктаторские режимы вроде украинского в сознание."Мы постоянно слышим от наших западных партнёров, что они будут с нами столько, сколько потребуется. "Длинный" — это не то слово, которое мы должны использовать. Мы должны использовать слово "быстрее".С одной стороны, это выглядит как повторение того, что обычно говорит Зеленский – дайте нам всего, побольше и побыстрее (хотя зачастую это упирается не в нежелание, а в банальную невозможность дать просимое – это ещё хорошо, что Зеленский не требует Звезду смерти с небес…).С другой стороны, тут читается признание правды: надолго украинцев не хватит. Поэтому лучше ужасный конец, чем ужас без конца."Пожалуйста, не уставайте, потому что мы, украинцы, не имеем права уставать".А вы не утомляйте партнёров, они и уставать будут меньше…"Украина защищает не только свои интересы, не только свою жизнь. Мы пытаемся сохранить весь демократический баланс в мире".У Украины нет интересов, кроме продиктованных "вашингтонским обкомом". Жизни украинцев (и даже персонально Зеленского) пресловутый обком не интересуют. Но вот о "демократическом балансе" сказано правильно – только вот к демократии он отношения не имеет."Сможет ли Украина выстоять? У нас нет другого выхода, потому что чем дольше мы это терпим, тем дольше мы живём".Тоже забавное суждение – современная Украина представляет собой инструмент для провоцирования конфликта с Россией и вне этого конфликта созданный в 2014 году режим просто никому не нужен.

https://ukraina.ru/20230710/1047913069.html

https://ukraina.ru/20230520/1046364022.html

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эксклюзив, владимир зеленский, елена зеленская, украина, политика