https://ukraina.ru/20230710/1047913069.html

Куда опять едет Елена Зеленская? И кто она - кошелек президента или будущий президент Украины

Куда опять едет Елена Зеленская? И кто она - кошелек президента или будущий президент Украины - 10.07.2023 Украина.ру

Куда опять едет Елена Зеленская? И кто она - кошелек президента или будущий президент Украины

Из Англии - в Корею. Из Кореи - в Израиль. Из Израиля - в Европу. Только не на Украину! Таковы маршруты передвижений жены президента Украины Елена Зеленской

2023-07-10T12:46

2023-07-10T12:46

2023-07-10T12:46

эксклюзив

украина

елена зеленская

владимир зеленский

лондон

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В Киеве Елена Зеленская бывает изредка. Как утверждают знающие люди, если есть необходимость, она прибывает на том же поезде, что и западная делегация, которую она должна якобы "встречать".Зеленская просто выходит из другого вагона этого же поезда, и они с Урсулой фон Дер или другими высокопоставленными европейскими лицами разыгрывают "радость встречи" в Киеве.Такое ощущение, что они с Зеленским просто прекрасно путешествуют по миру, иногда встречаясь друг с другом, иногда навещая родителей (в Израиле) или детей (в Англии). Иногда совместно. Иногда по одиночке.Где живет супруга президента?А где живёт Зеленская? Возможно, это Ницца, где её смогли сфотографировать папарацци в прошлом году.Или это вилла в Тоскане, которая давно уже в их собственности? Дом в Израиле, который купили для родителей Владимира?Но скорее всего, это Лондон, где у них с Владимиром Зеленским, согласно международному расследованию "досье Пандора", уже давно куплены три квартиры общей стоимостью 7 миллионов долларов. А теперь, по данным украинских СМИ, они приобрели ещё и особняк.В любом случае, понятно, что она с краткими визитами бывает в Киеве только по случаю прибытия зарубежных делегаций.Новости о супруге президента Украины теперь такие: куда она поехала, откуда она приехала. С кем встречалась."Специальный представитель"Для неё придумали даже специальную должность. Иначе возникали вопросы: что это за должность - "жена президента"? Или пускай даже "первая леди", как любит называть себя сама Елена Зеленская, в прошлом Елена Кияшко, родившаяся, как и её супруг, в городе Кривой рог.Но теперь она - "специальный представитель". Дело в том, что функции "первых леди" традиционно ограничиваются благотворительностью, образованием, гуманитарными проектами. Жена президента либо сопровождает президента, либо встречается с другими "первыми женами".Редчайший случай - когда жена президента прибывает в другую страну одна, для встречи с руководством страны, и не с гуманитарными целями.Вот поэтому теперь это звучит так: "Специальный представитель президента Украины Елена Зеленская прибыла в Южную Корею".Как утверждала официальная версия, для того, чтобы договориться о поставках "нелетального оружия".Неужели надо ехать так далеко и именно жене президента, чтобы договариваться о поставках оружия, в котором Елена, с вероятностью 99,9 процентов, ничего не понимает?На самом деле, ездила она туда, как и в остальные места, с совершенно другой целью. Как "специальный представитель президента", это правда. Но с целями не государственными.Миллиарды семьи ЗеленскихЧто делать с громадными деньгами семьи? Куда пристроить добычу, оказавшуюся в цепких руках "венценосного украинского семейства"?Это большая проблема. Парадокс: люди, владеющие большими деньгами, испытывают столько же проблем, как и те, у кого их нет. А может быть, и больше.Деньги должны работать. Но для вложения средств сейчас в мире не так много возможностей.И вот конкретно Елене Зеленской что теперь делать? Как обеспечить сохранность и передать детям награбленное на войне?Поэтому и ездит она по миру. В руках у неё деньги, которые буквально жгут руки.Кроме того, повадки зарубежных банкиров прекрасно известны. Судьба российских олигархов как бы намекает.Вон банкиры Авен и Фридман уже и СВО осудили, и Украину поддержали, и обещают спонсировать армию Украины, или уже спонсируют. А деньги их в западных банках так и не разблокированы.Вплоть до того, что, как жалуются проживающие в Лондоне банкиры, они не могут оплатить такси или домработницу.Ну это, положим, враньё, но факт остаётся фактом - лондонские банкиры "кинули" уважаемых коллег Авена и Фридмана.Такой же судьбы справедливо должны опасаться Зеленские.Вот поэтому чета Зеленских активно диверсифицирует "инвестиционный портфель": "яйца" надо разложить по нескольким корзинам, по разным странам.Елена Зеленская особенно, как говорят, интересуется нефтеналивными танкерами.Надо успевать побыстрее!Кому будут нужны Зеленские после окончания срока полномочий "украинского диктатора"? Кто будет принимать бывшую "первую леди"?Всё это прекрасно понимает Елена Зеленская и её муж. Поэтому так активно она ездит и летает по миру.Две миллиардершиОсобенно плотно, несколько часов, она общалась с женой премьера Сунака. Две миллиардерши наверняка нашли много общих тем для разговоров. Ведь не сам Риши Сунак, а его жена Акшата - миллиардерша по рождению, она дочь индийского магната, владельца фирмы "Инфосис".Но финансовое состояние Елены Зеленской сейчас, пожалуй, уже больше, чем стоимость активов Акшаты Мурти, жены Риши Сунака (у Акшаты - меньше миллиарда долларов).Как потратить 40 тысяч Евро в час?Женщины Украины смотрят на жену президента как на человека из другого мира.В её мире есть французские бутики, наряды дорогих дизайнеров, шопинг в столицах моды. В их мире - ничего подобного.Во Франции, куда Елена полетела с премьер-министром Украины Шмыгалем, на встречу с Макронами, она потратила только в одном бутике у одного продавца, меньше чем за час, 40.000 евро. Продавец, к несчастью для жены президента, оказался неуместно болтлив. Уже на следующие сутки газета "Монд" опубликовала список покупок Зеленской.И поверьте, там не было вещей для женщин и детей Украины.Можно сказать: жена президента должна выглядеть соответственно. Да, это так. Но в первую очередь она должна выглядеть соответственно тому, как живёт ее страна.Позорная фотосессияПришло же в голову Елене Зеленской надеть пальто от Луи Виттон (стоимостью 7800 долларов) и сделать гламурную фотосессию в журнале "Вог" (стоимость такой фотосессии не менее 80 000 долларов). Где она, сделав тревожное лицо, и позировала в этом самом пальто.Как написала одна украинская журналистка, "как только мы не увидим Елену Зеленскую на обложках мировых журналов, это будет означать одно - спецоперация закончилась".Смотрины на форумахНо есть и ещё одна подоплёка этих визитов. И она гораздо интереснее, чем вложение всех миллиардов четы "Зе".Количество и качество встреч Зеленской с мировой элитой даже немного шокирует: их больше и они зачастую выше "по рангу", чем у самого президента.Конечно, возникает мысль: для чего её готовят? Чтобы просто вложить средства в новый танкерный флот "Зеленский и супруга", не надо лично встречаться с королём Англии, президентом США и отдельно - с Джилл Байден и Хиллари Клинтон.Не надо выступать в Конгрессе США и давать интервью в топовых политических программах на телевидении.А Елена всё это делает. Вернее, "её делают". Не сама же она эти встречи организовывает, и не беспомощный МИД страны - вассала Запада, в которого превратилась Украина.К чему же её готовят? Возможно ли, что это, например, будущий президент Украины?Елену Зеленскую, а не президента Украины, можно было увидеть на форуме в Давосе, где всё ещё собирается "провластная мировая тусовка".Она, а не президент, выступала на Генассамблее ООН, где объявила о создании фонда своего имени. Это, кстати, ещё одна запутанная коммерческая история с миллионами долларов, которые попадают в фонд Зеленской, а куда потом деваются - непонятно.В апреле Елена Зеленская вошла в список "100 самых влиятельных людей мира" по версии журнала "Тайм". Эти списки давно превратились в инструмент пропаганды.В мае жена украинского президента, а не он сам, присутствовала на коронации нового короля Англии. В сентябре прошлого года она, а не президент, посетила похороны Елизаветы Второй.В июне она давала интервью вместе с Хиллари Клинтон Мике Бжезинской, дочери Збигнева Бжезинского. Это топовая передача американского телевидения. И Мика Бжезинская, и тем более - Хиллари Клинтон - люди, приближённые к тем, кто реально управляет "мировой повесткой".Ну что ж, будем следить, куда дальше отправится "специальный представитель" президента Украины. И это может быть не другая страна, а другая роль в политике.Внешний политический вес на Западе у неё больше, чем у всех Порошенко, Тимошенко, Кличко и всех остальных возможных конкурентов президента "Зе".Так что по крайней мере в качестве "кандидата в президенты" мы Елену Зеленскую увидеть можем с высокой степенью вероятности. Это был бы вариант, который понравился бы многим. И на Западе, и на Украине.Абсолютно управляемый человек. Основная забота - личный кошелёк. С большинством лидеров стран давно знакома. Также и с королями, королевами, миллиардерами, миллиардершами.Неужели это следующая серия "Слуги народа"? Очень может быть, что где-то уже написан такой сценарий.А что же народ Украины? - спросите вы. Народ уже один раз проголосовал за шоу "президент Зе". Проголосует и ещё раз. Если, конечно, будут существовать в будущем Украина.

https://ukraina.ru/20221227/1042151145.html

https://ukraina.ru/20230710/1047907989.html

https://ukraina.ru/20220728/1036962793.html

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2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, елена зеленская, владимир зеленский, лондон