https://ukraina.ru/20230802/1048428539.html
Пир вовремя чумы: внучка секретаря СНБО Данилова выпускает новый клип о красивой жизни
Пир вовремя чумы: внучка секретаря СНБО Данилова выпускает новый клип о красивой жизни - 02.08.2023 Украина.ру
Пир вовремя чумы: внучка секретаря СНБО Данилова выпускает новый клип о красивой жизни
Певица Маша Данилова – внучка секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексея Данилова 1 августа опубликовала тизер своего нового клипа Old Money в Instagram*
2023-08-02T16:11
2023-08-02T16:11
2023-08-02T16:11
новости
алексей данилов
песня
клип
певица
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/02/1048430478_0:90:513:378_1920x0_80_0_0_de12933333f2acf4af50a4b38354e3f6.jpg
На видео шестнадцатилетняя певица в ярком платье цвета фуксия выходит посреди дороги из автомобиля и поет:"Олдмані, обманув красиву паніі профукав атмосферу,що складалась в Інстаграмі*,олдмані, шерим чеки з ресторанів,олдмані рвані кармани в "Armani""(Обманул красивую девушку и профукал атмосферу, которая складывалась в Instagram*. Шерим чеки** из ресторанов, рваные карманы в Armani – ред.)Данилова попала в скандал совсем недавно: в июле ее клип "Кайф" транслировал на своей стене один из центральных торговых центров Киева. В обществе это вызвало широкий резонанс, так как одна минута такой трансляции стоит тысячи долларов, но певица и администрация ТЦ оправдались тем, что это был подарок за ее участие в благотворительной акции.Данилова перечисляет признаки "богатой", по ее мнению, жизни, которыми хвастаются подростки. В частности, первые две строки означают, что обидевший ее молодой человек, упустил шанс "роскошно" провести с ней время, и теперь в соцсетях будет наблюдать за этой "роскошью".Old money – термин, означающий унаследованное богатство у аристократов или другого привилегированного класса. Наиболее ярко это понятие было отражено в романе Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби". Молодым людям, приверженным этому мировоззрению, также свойственны внешние элементы, в том числе, элегантный стиль в одежде. Однако Данилова, напротив, одета слишком вызывающе.Шерить чеки - сленг, от англ. to share - распространять. В контексте означает "делиться фотографиями чеков из ресторанов в социальных сетях", модная забава детей богатых родителей на Украине. В Instagram* Даниловой под новой публикацией – исключительно положительные комментарии. Сотни гневных комментариев под постом с клипом "Кайф" исчезли из ее аккаунта.*соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
https://ukraina.ru/20230723/1048189374.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/02/1048430478_0:77:512:461_1920x0_80_0_0_c33b47ae821333e91b78fdcad11d0c29.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей данилов, песня, клип, певица, коррупция
Пир вовремя чумы: внучка секретаря СНБО Данилова выпускает новый клип о красивой жизни
Певица Маша Данилова – внучка секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексея Данилова 1 августа опубликовала тизер своего нового клипа Old Money в Instagram*
На видео шестнадцатилетняя певица в ярком платье цвета фуксия выходит посреди дороги из автомобиля и поет:
"Олдмані, обманув красиву пані
що складалась в Інстаграмі*,
олдмані, шерим чеки з ресторанів,
олдмані рвані кармани в "Armani""
(Обманул красивую девушку и профукал атмосферу, которая складывалась в Instagram*. Шерим чеки** из ресторанов, рваные карманы в Armani – ред.)
Данилова попала в скандал совсем недавно: в июле ее клип "Кайф" транслировал на своей стене один из центральных торговых центров Киева. В обществе это вызвало широкий резонанс, так как одна минута такой трансляции стоит тысячи долларов, но певица и администрация ТЦ оправдались тем, что это был подарок за ее участие в благотворительной акции.
Данилова перечисляет признаки "богатой", по ее мнению, жизни, которыми хвастаются подростки. В частности, первые две строки означают, что обидевший ее молодой человек, упустил шанс "роскошно" провести с ней время, и теперь в соцсетях будет наблюдать за этой "роскошью".
Old money – термин, означающий унаследованное богатство у аристократов или другого привилегированного класса. Наиболее ярко это понятие было отражено в романе Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби". Молодым людям, приверженным этому мировоззрению, также свойственны внешние элементы, в том числе, элегантный стиль в одежде. Однако Данилова, напротив, одета слишком вызывающе.
Шерить чеки - сленг, от англ. to share - распространять. В контексте означает "делиться фотографиями чеков из ресторанов в социальных сетях", модная забава детей богатых родителей на Украине.
В Instagram* Даниловой под новой публикацией – исключительно положительные комментарии. Сотни гневных комментариев под постом с клипом "Кайф" исчезли из ее аккаунта.
*соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.