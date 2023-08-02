Пир вовремя чумы: внучка секретаря СНБО Данилова выпускает новый клип о красивой жизни - 02.08.2023 Украина.ру
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Пир вовремя чумы: внучка секретаря СНБО Данилова выпускает новый клип о красивой жизни
Пир вовремя чумы: внучка секретаря СНБО Данилова выпускает новый клип о красивой жизни - 02.08.2023 Украина.ру
Пир вовремя чумы: внучка секретаря СНБО Данилова выпускает новый клип о красивой жизни
Певица Маша Данилова – внучка секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексея Данилова 1 августа опубликовала тизер своего нового клипа Old Money в Instagram*
2023-08-02T16:11
2023-08-02T16:11
новости
алексей данилов
песня
клип
певица
коррупция
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На видео шестнадцатилетняя певица в ярком платье цвета фуксия выходит посреди дороги из автомобиля и поет:"Олдмані, обманув красиву паніі профукав атмосферу,що складалась в Інстаграмі*,олдмані, шерим чеки з ресторанів,олдмані рвані кармани в "Armani""(Обманул красивую девушку и профукал атмосферу, которая складывалась в Instagram*. Шерим чеки** из ресторанов, рваные карманы в Armani – ред.)Данилова попала в скандал совсем недавно: в июле ее клип "Кайф" транслировал на своей стене один из центральных торговых центров Киева. В обществе это вызвало широкий резонанс, так как одна минута такой трансляции стоит тысячи долларов, но певица и администрация ТЦ оправдались тем, что это был подарок за ее участие в благотворительной акции.Данилова перечисляет признаки "богатой", по ее мнению, жизни, которыми хвастаются подростки. В частности, первые две строки означают, что обидевший ее молодой человек, упустил шанс "роскошно" провести с ней время, и теперь в соцсетях будет наблюдать за этой "роскошью".Old money – термин, означающий унаследованное богатство у аристократов или другого привилегированного класса. Наиболее ярко это понятие было отражено в романе Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби". Молодым людям, приверженным этому мировоззрению, также свойственны внешние элементы, в том числе, элегантный стиль в одежде. Однако Данилова, напротив, одета слишком вызывающе.Шерить чеки - сленг, от англ. to share - распространять. В контексте означает "делиться фотографиями чеков из ресторанов в социальных сетях", модная забава детей богатых родителей на Украине. В Instagram* Даниловой под новой публикацией – исключительно положительные комментарии. Сотни гневных комментариев под постом с клипом "Кайф" исчезли из ее аккаунта.*соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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новости, алексей данилов, песня, клип, певица, коррупция
Новости, Алексей Данилов, песня, клип, певица, коррупция

Пир вовремя чумы: внучка секретаря СНБО Данилова выпускает новый клип о красивой жизни

16:11 02.08.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / mashadanilova.official
- РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / mashadanilova.official
Читать в
Певица Маша Данилова – внучка секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексея Данилова 1 августа опубликовала тизер своего нового клипа Old Money в Instagram*
На видео шестнадцатилетняя певица в ярком платье цвета фуксия выходит посреди дороги из автомобиля и поет:
"Олдмані, обманув красиву пані
і профукав атмосферу,
що складалась в Інстаграмі*,
олдмані, шерим чеки з ресторанів,
олдмані рвані кармани в "Armani""
(Обманул красивую девушку и профукал атмосферу, которая складывалась в Instagram*. Шерим чеки** из ресторанов, рваные карманы в Armani – ред.)
Данилова попала в скандал совсем недавно: в июле ее клип "Кайф" транслировал на своей стене один из центральных торговых центров Киева. В обществе это вызвало широкий резонанс, так как одна минута такой трансляции стоит тысячи долларов, но певица и администрация ТЦ оправдались тем, что это был подарок за ее участие в благотворительной акции.
Данилова перечисляет признаки "богатой", по ее мнению, жизни, которыми хвастаются подростки. В частности, первые две строки означают, что обидевший ее молодой человек, упустил шанс "роскошно" провести с ней время, и теперь в соцсетях будет наблюдать за этой "роскошью".
Old money – термин, означающий унаследованное богатство у аристократов или другого привилегированного класса. Наиболее ярко это понятие было отражено в романе Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби". Молодым людям, приверженным этому мировоззрению, также свойственны внешние элементы, в том числе, элегантный стиль в одежде. Однако Данилова, напротив, одета слишком вызывающе.
Шерить чеки - сленг, от англ. to share - распространять. В контексте означает "делиться фотографиями чеков из ресторанов в социальных сетях", модная забава детей богатых родителей на Украине.
В Instagram* Даниловой под новой публикацией – исключительно положительные комментарии. Сотни гневных комментариев под постом с клипом "Кайф" исчезли из ее аккаунта.
*соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
- РИА Новости, 1920, 23.07.2023
23 июля, 09:45
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НовостиАлексей Даниловпесняклиппевицакоррупция
 
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