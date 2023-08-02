https://ukraina.ru/20230802/1048428539.html

Пир вовремя чумы: внучка секретаря СНБО Данилова выпускает новый клип о красивой жизни

Пир вовремя чумы: внучка секретаря СНБО Данилова выпускает новый клип о красивой жизни - 02.08.2023 Украина.ру

Пир вовремя чумы: внучка секретаря СНБО Данилова выпускает новый клип о красивой жизни

Певица Маша Данилова – внучка секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексея Данилова 1 августа опубликовала тизер своего нового клипа Old Money в Instagram*

2023-08-02T16:11

2023-08-02T16:11

2023-08-02T16:11

новости

алексей данилов

песня

клип

певица

коррупция

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На видео шестнадцатилетняя певица в ярком платье цвета фуксия выходит посреди дороги из автомобиля и поет:"Олдмані, обманув красиву паніі профукав атмосферу,що складалась в Інстаграмі*,олдмані, шерим чеки з ресторанів,олдмані рвані кармани в "Armani""(Обманул красивую девушку и профукал атмосферу, которая складывалась в Instagram*. Шерим чеки** из ресторанов, рваные карманы в Armani – ред.)Данилова попала в скандал совсем недавно: в июле ее клип "Кайф" транслировал на своей стене один из центральных торговых центров Киева. В обществе это вызвало широкий резонанс, так как одна минута такой трансляции стоит тысячи долларов, но певица и администрация ТЦ оправдались тем, что это был подарок за ее участие в благотворительной акции.Данилова перечисляет признаки "богатой", по ее мнению, жизни, которыми хвастаются подростки. В частности, первые две строки означают, что обидевший ее молодой человек, упустил шанс "роскошно" провести с ней время, и теперь в соцсетях будет наблюдать за этой "роскошью".Old money – термин, означающий унаследованное богатство у аристократов или другого привилегированного класса. Наиболее ярко это понятие было отражено в романе Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби". Молодым людям, приверженным этому мировоззрению, также свойственны внешние элементы, в том числе, элегантный стиль в одежде. Однако Данилова, напротив, одета слишком вызывающе.Шерить чеки - сленг, от англ. to share - распространять. В контексте означает "делиться фотографиями чеков из ресторанов в социальных сетях", модная забава детей богатых родителей на Украине. В Instagram* Даниловой под новой публикацией – исключительно положительные комментарии. Сотни гневных комментариев под постом с клипом "Кайф" исчезли из ее аккаунта.*соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

https://ukraina.ru/20230723/1048189374.html

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новости, алексей данилов, песня, клип, певица, коррупция