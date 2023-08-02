https://ukraina.ru/20230802/1048404634.html

Военный эксперт рассказал, как "огневые налёты" помогают России бить по складам вражеских БПЛА

Военный эксперт рассказал, как "огневые налёты" помогают России бить по складам вражеских БПЛА - 03.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как "огневые налёты" помогают России бить по складам вражеских БПЛА

Для ударов по военным объектам на территории Харьковской и Сумской областей ВС РФ применяют комплексные огневые налёты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-08-02T05:30

2023-08-02T05:30

2023-08-03T05:19

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Для комплексных огневых налётов Россия использует различные виды вооружений: ударную авиацию, ствольную артиллерию, РСЗО, оперативно-тактические комплексы "Искандер", САУ "МСТА-С", а также самоходные 204-мм минометы "Тюльпан", рассказал Алёхин.В Харькове российские ВС нанесли два мощных удара по ангарам, где ВСУ в срочном порядке собирали беспилотники. ВС РФ также поразили казармы бывшего военного училища МВД и крупные логистические центры, добавил эксперт.Что касается Сумской области, то ВС РФ нанесли удар по казармам бывшего артиллерийского училища. При этом ВСУ несут большие потери на юге, и там они спешно формировали боеспособные бригады для работы на Запорожье и под Купянском, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230801/1048402059.html

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новости, вс рф, склады, бпла, логистика