Военный эксперт рассказал, как "огневые налёты" помогают России бить по складам вражеских БПЛА - 03.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как "огневые налёты" помогают России бить по складам вражеских БПЛА
Военный эксперт рассказал, как "огневые налёты" помогают России бить по складам вражеских БПЛА - 03.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как "огневые налёты" помогают России бить по складам вражеских БПЛА
Для ударов по военным объектам на территории Харьковской и Сумской областей ВС РФ применяют комплексные огневые налёты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-08-02T05:30
2023-08-03T05:19
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Для комплексных огневых налётов Россия использует различные виды вооружений: ударную авиацию, ствольную артиллерию, РСЗО, оперативно-тактические комплексы "Искандер", САУ "МСТА-С", а также самоходные 204-мм минометы "Тюльпан", рассказал Алёхин.В Харькове российские ВС нанесли два мощных удара по ангарам, где ВСУ в срочном порядке собирали беспилотники. ВС РФ также поразили казармы бывшего военного училища МВД и крупные логистические центры, добавил эксперт.Что касается Сумской области, то ВС РФ нанесли удар по казармам бывшего артиллерийского училища. При этом ВСУ несут большие потери на юге, и там они спешно формировали боеспособные бригады для работы на Запорожье и под Купянском, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230801/1048402059.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, склады, бпла, логистика
Новости, ВС РФ, склады, БПЛА, логистика

Военный эксперт рассказал, как "огневые налёты" помогают России бить по складам вражеских БПЛА

05:30 02.08.2023 (обновлено: 05:19 03.08.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" и САУ 2С19 М2 "Мста-С" на Сватовско-Кременном направлении
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град и САУ 2С19 М2 Мста-С на Сватовско-Кременном направлении - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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Для ударов по военным объектам на территории Харьковской и Сумской областей ВС РФ применяют комплексные огневые налёты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
Для комплексных огневых налётов Россия использует различные виды вооружений: ударную авиацию, ствольную артиллерию, РСЗО, оперативно-тактические комплексы "Искандер", САУ "МСТА-С", а также самоходные 204-мм минометы "Тюльпан", рассказал Алёхин.
В Харькове российские ВС нанесли два мощных удара по ангарам, где ВСУ в срочном порядке собирали беспилотники. ВС РФ также поразили казармы бывшего военного училища МВД и крупные логистические центры, добавил эксперт.
"В Харькове полно крупных железнодорожных станций (Основа, Левада, Балашовка), куда поступают натовские техника и вооружения, которые приходят из центра и с запада Украины. Все это транзитом идет через Чугуев и направляется в сторону Купянска", - отметил Алёхин.
Что касается Сумской области, то ВС РФ нанесли удар по казармам бывшего артиллерийского училища. При этом ВСУ несут большие потери на юге, и там они спешно формировали боеспособные бригады для работы на Запорожье и под Купянском, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Василий Дандыкин интервью
1 августа, 14:25
Василий Дандыкин: Черноморский флот устроит украино-британскому десанту на Крым новый "остров Змеиный"Для полного контроля России над Черноморским побережьем сперва нужно разминировать весь район от Николаева до Одессы. Кроме того, у Украины остались береговые ракетные войска
 
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