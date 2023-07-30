https://ukraina.ru/20230730/1048355626.html

Армен Гаспарян: От болтовни Россия гибнет!

Армен Гаспарян: От болтовни Россия гибнет! - 30.07.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян: От болтовни Россия гибнет!

Если государство что-то решило, надо реализовывать эти решения, а не тонуть в бесконечных обсуждениях, считает политолог, публицист, телерадиоведущий, член Общественной палаты Армен Гаспарян.

2023-07-30T14:46

2023-07-30T14:46

2023-07-30T14:47

интервью

армен гаспарян

украина

россия

сша

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру._ Армен, Совет Федерации принял законопроект о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. Нижняя планка остается на уровне 18 лет. Как вы считаете, для чего был поднят призывной возраст сейчас?– Очевидно совершенно – изменившиеся после 24 февраля прошлого года геополитические реалии. Соответственно, государство должно на это как-то реагировать на законодательном уровне.Законопроект достаточно много и подробно обсуждался, на прошлой неделе он принимался нижней палатой Федерального Собрания, сиречь Государственной Думой. Теперь верхняя палата, то есть Совет Федерации принял этот закон. Теперь он отправляется на подпись президенту. В случае подписания Владимиром Владимировичем (Путиным — Ред.), документ будет потом опубликован "Российской газетой", соответственно, с этого момента он вступает в силу.– При рассмотрении в первом чтении документ подразумевал, что будет поднят и нижний предел – с 18 до 21 года. Это соответствовало и предложению министра обороны Шойгу, которjt в том году поддержал и лично президент Владимир Путин. Как вы думаете, почему нижний предел остался на том же уровне, каком и был, 18 лет? Может быть, стоило поднять его?– Мне кажется, нет, там же давали и профессионалы этому оценку, и эксперты. Если они приходят к подобного рода выводам, очевидно, что они на чем-то базируются, на соответствующих исследованиях. Понятно, что спор будет вокруг любого громкого законопроекта, но, как и всегда, хотелось бы, чтобы чуть большей компетентностью, скажем так, в этой сфере обладали выступающие по этому поводу.На прошлом неделе я посмотрел отклики, но это же сумасшедший дом абсолютно – кто во что горазд. Это в очередной раз обнажилась проблема нашей недостаточной, как мне кажется, работы в информационном пространстве, потому что оно молниеносно отдается на доступ, на самые многочисленные спекуляции.В результате, если обычный человек зайдет, условно, в телеграм - мне кажется, что тут даже костюм химической защиты не поможет, он будет валокордин ведрами пить. Потому что - все же понадергано обрезанными цитатами, какими-то выводами и т. д.Мне кажется, государство совершенно напрасно не обращает должного внимания на то, что происходит.Я не говорю о том, что надо срочно вести военную цензуру, закрутить гайки, отправить блогеров куда-нибудь в мордовские лагеря. Боже упаси! Когда такой громкий законопроект принимается, мне кажется, надо было его чуть-чуть более по-человечески объяснять.Когда у нас этим занимается депутат, который не вылезает с ток-шоу — ну, так, соответственно, его на ниве законотворчества уже мало кто будет воспринимать, потому что ты какой телевизор ни включи, какой канал – он будет там, и он тебе расскажет страшные истории, как в Дании насилуют черепах. А после этого — закон. Понятно, что так не будет работать в XXI веке.– Раз мы уже говорим о законопроектах, то как вам идея сенатора от Крыма Цекова о лишении гражданства по рождению за дискредитацию Российской Армии?– А сенатор у нас вообще читал Конституцию? Вот только один-единственный вопрос. У нас вообще законодатели, когда что-то делают, они открывают основополагающие документы, или они по наитию все осуществляют? В Конституции - что у нас зафиксировано по этому поводу? Вот ответ на вопрос. По этому поводу очень подробно говорил сенатор Клишас.– Ответил ему.– Да, что многим надо читать документы. Но объяснение этому очень простое. Мы начали СВО, чтобы освободить часть населения Украины от хуторства всепоглощающего, но - многие у нас замечательным образом молниеносно подцепили эту бациллу. И ничем это не отличается, по сути дела, от того, что исполняют некоторые в Киеве.Мне огорчительно за всем этим смотреть, потому, что это же не в первый и не в последний раз, когда у нас на ниве законодательства сначала что-то громко заявляется, потом начинают вспоминать это противоречие действующему закону – ну, ладно – и до следующего раза.Тут интрига, кто следующий будет. То, что произойдет, и кто-нибудь еще забудет посмотреть, что написано в Конституции – для меня совершенно очевидно. Это уже система. У нас… к сожалению, коллега по Общественной Палате Александр Малькевич очень правильно заметил, что у нас многие депутаты мирного времени, а сейчас СВО.В мирное время это абсолютно естественно, подобного рода времяпрепровождение, заодно себе рейтинг цитирования поднять. Потому что, естественно, по этому поводу все напишут, и ты несколько дней - самая обсуждаемая фигура в информационном пространстве. Сейчас, все-таки, СВО. Можно как-то сопоставлять предложение с реальностью?Если кто-то там готов вносить изменения в Конституцию, конституционный акт проводить, вы так и скажите. И это будет относительно понятно. Да, это креатив, но он базируется на том, что мы понимаем, какой у нас закон и из этого исходим. "А, это просто? А давайте сделаем так". Это как в том детском анекдоте – "давайте отрубим удаву хвост". Да, по самое глотало.– На этой неделе состоялось заседание Совета "Украина – НАТО", и в ходе этого заседания страны Альянса решили усилить в Черноморском регионе разведку и наблюдение, в том числе, с помощью беспилотников и патрульных самолетов. Чем это может быть чревато для нас, и какие меры нужно в связи с эти предпринять?– Это надо просто последовательно держать свою позицию, очень жестко, по этому поводу, не идти на никакую слабину. Потому что у нас слишком много, к сожалению, странноватых персонажей, которые постоянно пытаются что-то такое найти, что-то к чему-то привязать, начинаются бурления. Тем более, что это еще бурления, связанные с армией, отдельные правила. Я не понимаю, сколько раз еще можно будет говорить об одном и том же?Государство объяснило все по поводу этой акватории? Все, надо реализовывать. Не надо это обсуждать. У нас это все тонет в бесконечном словоблудии, вся страна - сплошное политическое ток-шоу. Все что-то обсуждают, все что-то высказывают, дают советы.Я понимаю, конечно, что бывшие лучшие эпидемиологи стали сейчас лучшими Клаузевицами, а сейчас, наверное, адмиралами Ушаковыми, Нахимовыми и всеми прочими.Есть ответственные люди, которые этим занимаются, дайте им спокойно дело делать, не надо туда влезать, потому что это реально невозможно.О чем бы ни шла речь – это тут же стихия. Я каждый день наблюдаю примерно одну и ту же картину – меняются аккаунты, но суть остается прежней. Ты можешь рассказывать, как мы должны противодействовать решению Совета "Украина-НАТО", а тебе в этот момент начинают писать: "Пофигу это все, меня обматерил участковый врач в поликлинике! Гниды, вам лишь бы НАТО задолбить!". Это же все еще подхватывается. И в состоянии этого сумасшедшего дома мы и находимся.Правильно, на самом деле, Министерство Обороны попросило депутатов Государственной Думы не ездить без спроса в зону СВО, потому что это черт-те что творится вообще. Порядок должен быть.Приняты решения – решения надо исполнять! Все! Не надо обсуждать ничего! Как говорил генерал Каледин, и совершенно справедливо утверждал: "Господа, говорите меньше! От болтовни Россия гибнет!".Вот эти слова надо во многих кабинетах написать, потому что я уже прочитал – там куча советов: "Давайте заминируем"... А вам там мин мало, которые плывут – какая-то до Румынии доплыла, какая-то до Турции. Ну, хорошо, заминируем, и что дальше, потом будем разминировать или что? Вот когда люди дают вот эти советы, они вообще пробовали там на шаг вперед посмотреть за реализацией этого всего, или - после нас там хоть трава ни расти?Вот прямо в эти минуты, ровно то же самое творится вокруг Таганрога. Еще ничего не понятно, но уже все, все высказались.– Это те же люди, которые говорят, что надо бомбить все мосты и все железные дороги без исключения.– Можно, да. Ну, а потом что будет? Ну хорошо, вот давайте, допустим, мы парализовали полностью железную дорогу и мосты. Ну, можно еще что-нибудь – шоссейные дороги, что-то еще. Потом следующая операция какая? От этого что поменяется принципиально?Ну, хорошо – не будет моста, допустим. Дальше чего? Вот у меня вопрос простой. Если что-то делать надо было вот такое вот, ну, это надо было делать прямо 24 февраля, чтобы к 25 февраля только дым сизый стоял, вообще ничего не было, чтобы где-то Панас выходил и говорил: "Ни хрена вообще без пол-литра не видно", и уходил обратно себе в избу.Просто я не понимаю, почему это сейчас надо делать? Сейчас принципиально что поменялось в этой связи?Если взять это за основу и таким образом склонять Украину к некому здравому смыслу, то тогда это должны быть для начала центры решения, а потом центры коммуникации. А то это странно получается – у нас там ГУР стоит, Минобороны стоит, Банковая стоит, МИД стоит, все стоят, и тут мы — хренак! – и разнесем к едрене фене мост в Ивано-Франковске.Не, я не против, чтобы заповедник гоблинов пострадал, но вы мне просто объясните, а нельзя ли как-то логичную цепочку протянуть? Нет, никак?– И вот толковые эксперты, как раз-таки ,говорят о том, что не железную дорогу нужно уничтожать, а конкретные эшелоны, следующие по этим дорогам.– Правильно они говорят, абсолютно правильно. Нужно бить по эшелонам, по аэродромам, и т.д. Но мы же этого тоже не делаем. Последние дни делаем, сейчас, я думаю, что по итогам Таганрога - что-то, наверное, еще такое будет.Но важен момент. Мы не превращаем это в систему, и объяснение этому очень простое, потому что мы в глубине души все еще надеемся, что они протрезвеют, что они придут в какое-то сознание и что-то произойдет.Мне сегодня прислали... это типичное то, о чем мы с вами говорим. Значит, ничего-ничего, скоро будет переворот, Зеленского убьют, к власти придут военные, и тогда... И вот у меня вопрос, что "тогда", дубина ты стоеросовая? Там военные занимают более радикальную позицию, чем Зеленский.Дальше что делать после этого? Понимаете, раньше, когда было ограниченное число средств доставки информации, просто так олигофренам не давали возможности нести ахинею.Сейчас, к сожалению, поскольку куча стримов, куча телеканалов, все СМИ обзавелись своим телевидением, радио и чем угодно еще, а, естественно, умных экспертов не хватает на каждого, а мы же как обычно делаем, мы же сначала строим забор. Нет-нет, мы сначала пишем слово из трех букв, а потом к нему достраиваем забор. Так и здесь.Поскольку все запустились и надо работать, а умных экспертов не напасешься, то всех этих сирых и убогих начинают таскать. И в результате - этой ересью переполнено все информационное пространство.Один говорит: "Давайте ядерную бомбу на них хренакнем", второй говорит: "Нет, они пока ядерную бомбу не заслужили – давайте химоружием их отравим, не хрен они там сидят". Третьи говорят: "Нет, химоружие - это вчерашний день, бактериологическим оружием надо шурануть".И вот сидишь, это читаешь и думаешь - ребята, вы вообще основополагающие документы, которые подписывала, ратифицировала Российская Федерация, хотя бы примерно представляете?Ну ладно, вы идиоты, вас зачали в спешке и рождали в муках сразу головой о бетонный пол в роддоме. А вот объясните мне, зачем это журналисты делают? Какая цель в этом? Показать, что у нас много шлепков майонезных? Гораздо больше, чем представляется пресловутым журналистам. Для чего это делается? Ладно бы, это был всероссийский субботник – каждого ублюдка выпустим на трибуну. Но у нас-де это в формате "каждый божий день".Мне вот сейчас страшно посмотреть, что там сейчас пишут по Таганрогу! Но я догадываюсь.– Будем следить за ситуацией. На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу стал первым официальным гостем Северной Кореи после коронавирусной пандемии, и на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном он передал ему личное послание президента России Владимира Путина. Как вы считаете, о чем в этом письме могла идти речь?– Я думаю, там были некоторые вопросы напряженности бытия Корейского полуострова. Потому что там же ее наши вашингтонские неугомонные деятели отдельные еще работают. Ну, очевидно, Владимир Владимирович так же, как и политическое руководство Китая, призывает взвешено относиться к тому аду, который, судя по всему, там может возникнуть.Другой вопрос, что история вот этого бурления на Корейском сегменте, она многолетняя, пока до страшного не дошло, но, с другой стороны - уже памятуя, что происходило на Украине, нужно точно так же держать в уме, что это может произойти и там. Может даже, кстати, параллельно с Тайваньским кейсом. Мозгов и на это, к сожалению, хватит.– Тогда бы хотелось поговорить и о Южной Корее - зачем Сеул налаживает военные контакты с Киевом, хотя напрямую отказывается предоставлять Украине боеприпасы и прочую военную помощь. Как вы считаете, какую позицию занимает Южная Корея? Точно такую же, как европейская, или - более сдержанную?– Я думаю, чуть более сдержанную, но при этом — это, конечно же, в фарватере Соединенных Штатов. Скорее, с этой точки зрения не самостоятельно. Соединенные Штаты всех тех, кто находится в их орбите, уже давным-давно по этому поводу натравили.Единственная неудача тут на днях случилась с Нигером, где был президент профранцузский и проамериканский, но пресловутые азиатские орды, намазав лицо гуталином, вторглись и президента снесли.Это, по сути, единственный такой прокол. А все остальное действует вполне себе, все страны, которые, в той или иной степени, зависимы - естественно, будут выполнять пожелания. Корея же зависима от Соединенных Штатов, не правда ли?Тем более, тут еще КНДР очевидно в орбите Китая, а значит, еще и Россия тоже имеет там какие-то свои интересы - ну и все, и понеслась душа в рай…Повторяю – это можно, наверное, закончить все, только развязав что-то такое же на границе США. Вот тогда им будет просто не до этого. А пока все это происходит где-то далеко, весь этот беспредел безостановочный и будет происходить. К сожалению, это так.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20230730/1048354924.html

https://ukraina.ru/20230729/1048348017.html

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Кристина Маркович

Кристина Маркович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Маркович

интервью, армен гаспарян, украина, россия, сша