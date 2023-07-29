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"Хасиды в опасности". Посол Украины бросил Израилю новый упрек
"Хасиды в опасности". Посол Украины бросил Израилю новый упрек - 29.07.2023 Украина.ру
"Хасиды в опасности". Посол Украины бросил Израилю новый упрек
Тель-Авив должен должен снабдить Украину комплексами защиты от баллистических ракет. С таким требованием к властям Израиля обратился посол Украины в этой стране Евгений Корнийчук, сообщила газета Israel Hayom
2023-07-29T11:33
2023-07-29T11:33
2023-07-29T11:46
новости
израиль
хасиды
рош ха-шана
умань
паломники
пво
железный купол
ракетный удар
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По словам посла, Украина не может обеспечивать безопасность тысяч еврейских паломников-хасидов, которые отправятся на праздник Рош ха-Шана в Умань.Якобы паломникам будут угрожать ракетные удары, которые российская сторона наносит по военной инфраструктуре.При этом система "Железный купол", по мнению посла, не будет эффективна против оружия, используемого РоссиейВ июне Корнийчук уже держал ответ перед МИД Израиля за резкую критику позиции Тель-Авива по украинскому вопросу.Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ рассказал, что его друзья-евреи называют Зеленского не евреем, а позором еврейского народа.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, хасиды, рош ха-шана, умань, паломники, пво, железный купол, ракетный удар
Новости, Израиль, хасиды, Рош ха-Шана, Умань, паломники, ПВО, железный купол, ракетный удар
"Хасиды в опасности". Посол Украины бросил Израилю новый упрек
11:33 29.07.2023 (обновлено: 11:46 29.07.2023)
Тель-Авив должен должен снабдить Украину комплексами защиты от баллистических ракет. С таким требованием к властям Израиля обратился посол Украины в этой стране Евгений Корнийчук, сообщила газета Israel Hayom
По словам посла, Украина не может обеспечивать безопасность тысяч еврейских паломников-хасидов, которые отправятся на праздник Рош ха-Шана в Умань.
Якобы паломникам будут угрожать ракетные удары, которые российская сторона наносит по военной инфраструктуре.
При этом система "Железный купол", по мнению посла, не будет эффективна против оружия, используемого Россией
"Если Израиль не хочет помочь защитить украинцев, возможно, он хотел бы защитить своих граждан?", - поинтересовался посол.
В июне Корнийчук уже держал ответ перед МИД Израиля за резкую критику позиции Тель-Авива по украинскому вопросу.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ рассказал, что его друзья-евреи называют Зеленского не евреем, а позором еврейского народа.