"Хасиды в опасности". Посол Украины бросил Израилю новый упрек

Давай, шалом! Эксперты о том, как Зеленский поссорился с Израилем По внешнеполитической линии Украина — Израиль искрит уже давно. Еще в прошлом году были проблемы с приемом украинских беженцев, поставками вооружения. Сейчас же посольство Украины в Израиле обвинило правительство Израиля в том, что оно "выбрало путь тесного сотрудничества с Россией"