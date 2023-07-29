"Хасиды в опасности". Посол Украины бросил Израилю новый упрек - 29.07.2023 Украина.ру
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"Хасиды в опасности". Посол Украины бросил Израилю новый упрек
"Хасиды в опасности". Посол Украины бросил Израилю новый упрек - 29.07.2023 Украина.ру
"Хасиды в опасности". Посол Украины бросил Израилю новый упрек
Тель-Авив должен должен снабдить Украину комплексами защиты от баллистических ракет. С таким требованием к властям Израиля обратился посол Украины в этой стране Евгений Корнийчук, сообщила газета Israel Hayom
2023-07-29T11:33
2023-07-29T11:46
новости
израиль
хасиды
рош ха-шана
умань
паломники
пво
железный купол
ракетный удар
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По словам посла, Украина не может обеспечивать безопасность тысяч еврейских паломников-хасидов, которые отправятся на праздник Рош ха-Шана в Умань.Якобы паломникам будут угрожать ракетные удары, которые российская сторона наносит по военной инфраструктуре.При этом система "Железный купол", по мнению посла, не будет эффективна против оружия, используемого РоссиейВ июне Корнийчук уже держал ответ перед МИД Израиля за резкую критику позиции Тель-Авива по украинскому вопросу.Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ рассказал, что его друзья-евреи называют Зеленского не евреем, а позором еврейского народа.
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новости, израиль, хасиды, рош ха-шана, умань, паломники, пво, железный купол, ракетный удар
Новости, Израиль, хасиды, Рош ха-Шана, Умань, паломники, ПВО, железный купол, ракетный удар

"Хасиды в опасности". Посол Украины бросил Израилю новый упрек

11:33 29.07.2023 (обновлено: 11:46 29.07.2023)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЕврейские паломники в Умани
Еврейские паломники в Умани - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Тель-Авив должен должен снабдить Украину комплексами защиты от баллистических ракет. С таким требованием к властям Израиля обратился посол Украины в этой стране Евгений Корнийчук, сообщила газета Israel Hayom
По словам посла, Украина не может обеспечивать безопасность тысяч еврейских паломников-хасидов, которые отправятся на праздник Рош ха-Шана в Умань.
Якобы паломникам будут угрожать ракетные удары, которые российская сторона наносит по военной инфраструктуре.
При этом система "Железный купол", по мнению посла, не будет эффективна против оружия, используемого Россией
"Если Израиль не хочет помочь защитить украинцев, возможно, он хотел бы защитить своих граждан?", - поинтересовался посол.
В июне Корнийчук уже держал ответ перед МИД Израиля за резкую критику позиции Тель-Авива по украинскому вопросу.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ рассказал, что его друзья-евреи называют Зеленского не евреем, а позором еврейского народа.
Государственные флаги Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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Давай, шалом! Эксперты о том, как Зеленский поссорился с ИзраилемПо внешнеполитической линии Украина — Израиль искрит уже давно. Еще в прошлом году были проблемы с приемом украинских беженцев, поставками вооружения. Сейчас же посольство Украины в Израиле обвинило правительство Израиля в том, что оно "выбрало путь тесного сотрудничества с Россией"
 
НовостиИзраильхасидыРош ха-ШанаУманьпаломникиПВОжелезный куполракетный удар
 
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