https://ukraina.ru/20230725/1048233713.html
Покушавшиеся на Соловьева преступники причастны к терактам в РФ — Бастрыкин
Покушавшиеся на Соловьева преступники причастны к терактам в РФ — Бастрыкин - 25.07.2023 Украина.ру
Покушавшиеся на Соловьева преступники причастны к терактам в РФ — Бастрыкин
Фигуранты уголовного дела о приготовлении к убийству журналиста Владимира Соловьева совершили четыре террористических акта в нескольких регионах России. Об этом заявил 25 июля председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает РИА Новости
2023-07-25T10:50
2023-07-25T10:50
2023-07-25T10:50
соловьев
убийство
покушение
теракт
россия
александр бастрыкин
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новости
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По его словам, преступники придерживались национал-социалистических взглядов и ранее состояли в запрещенной в РФ террористической организации.Бастрыкин добавил, что также фигуранты совершили "другие многочисленные преступления экстремистской и террористической направленности"."Преступная деятельность оплачивалась с территории Украины лицами, заинтересованными в дестабилизации политической обстановки и общественного порядка на территории России. Преступная деятельность тщательно конспирировалась, следы преступлений уничтожались, а изобличение фигурантов стало возможным только после проведения трудоемких судебных экспертиз и кропотливых осмотров изъятых вещественных доказательств", - отметил глава СК РФ.В апреле ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию украинской разведки убийство журналиста Соловьева. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства и заявили, что после преступления планировали скрыться за рубежом.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой и Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку СВО.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информационной работы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.Бастрыкин заверил, что следователи СК РФ завершили расследование уголовного дела о приготовлении к убийству Соловьева, восемь фигурантов знакомятся с материалами.*Организация запрещена в РФ
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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соловьев, убийство, покушение, теракт, россия, александр бастрыкин, украина, новости
Соловьев, убийство, покушение, теракт, Россия, Александр Бастрыкин, Украина, Новости
Покушавшиеся на Соловьева преступники причастны к терактам в РФ — Бастрыкин
Фигуранты уголовного дела о приготовлении к убийству журналиста Владимира Соловьева совершили четыре террористических акта в нескольких регионах России. Об этом заявил 25 июля председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает РИА Новости
По его словам, преступники придерживались национал-социалистических взглядов и ранее состояли в запрещенной в РФ террористической организации.
"Соучастниками совершены четыре террористических акта путем поджогов военных комиссариатов, уничтожены четыре автомашины и одно домовладение. Они действовали в Московском регионе, Рязанской, Тульской и Тверской областях. Обвиняемыми изготавливалось огнестрельное оружие и взрывные устройства, которые применялись при совершении преступлений", - сказал он.
Бастрыкин добавил, что также фигуранты совершили "другие многочисленные преступления экстремистской и террористической направленности".
"Преступная деятельность оплачивалась с территории Украины лицами, заинтересованными в дестабилизации политической обстановки и общественного порядка на территории России. Преступная деятельность тщательно конспирировалась, следы преступлений уничтожались, а изобличение фигурантов стало возможным только после проведения трудоемких судебных экспертиз и кропотливых осмотров изъятых вещественных доказательств", - отметил глава СК РФ.
В апреле ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию украинской разведки убийство журналиста Соловьева. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства и заявили, что после преступления планировали скрыться за рубежом.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой и Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку СВО.
Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информационной работы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
Бастрыкин заверил, что следователи СК РФ завершили расследование уголовного дела о приготовлении к убийству Соловьева, восемь фигурантов знакомятся с материалами.
*Организация запрещена в РФ