https://ukraina.ru/20230725/1048233713.html

Покушавшиеся на Соловьева преступники причастны к терактам в РФ — Бастрыкин

Покушавшиеся на Соловьева преступники причастны к терактам в РФ — Бастрыкин - 25.07.2023 Украина.ру

Покушавшиеся на Соловьева преступники причастны к терактам в РФ — Бастрыкин

Фигуранты уголовного дела о приготовлении к убийству журналиста Владимира Соловьева совершили четыре террористических акта в нескольких регионах России. Об этом заявил 25 июля председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает РИА Новости

2023-07-25T10:50

2023-07-25T10:50

2023-07-25T10:50

соловьев

убийство

покушение

теракт

россия

александр бастрыкин

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новости

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По его словам, преступники придерживались национал-социалистических взглядов и ранее состояли в запрещенной в РФ террористической организации.Бастрыкин добавил, что также фигуранты совершили "другие многочисленные преступления экстремистской и террористической направленности"."Преступная деятельность оплачивалась с территории Украины лицами, заинтересованными в дестабилизации политической обстановки и общественного порядка на территории России. Преступная деятельность тщательно конспирировалась, следы преступлений уничтожались, а изобличение фигурантов стало возможным только после проведения трудоемких судебных экспертиз и кропотливых осмотров изъятых вещественных доказательств", - отметил глава СК РФ.В апреле ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию украинской разведки убийство журналиста Соловьева. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства и заявили, что после преступления планировали скрыться за рубежом.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой и Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку СВО.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информационной работы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.Бастрыкин заверил, что следователи СК РФ завершили расследование уголовного дела о приготовлении к убийству Соловьева, восемь фигурантов знакомятся с материалами.*Организация запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20220607/1034107236.html

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соловьев, убийство, покушение, теракт, россия, александр бастрыкин, украина, новости