https://ukraina.ru/20230718/1048086438.html

Российские войска нанесли удар возмездия по заводу беспилотников в Одессе

Российские войска нанесли удар возмездия по заводу беспилотников в Одессе - 18.07.2023 Украина.ру

Российские войска нанесли удар возмездия по заводу беспилотников в Одессе

ВС РФ нанесли групповой "удар возмездия" по объектам на Украине, где готовились теракты против России, сообщили в Минобороны РФ 18 июля

2023-07-18T13:16

2023-07-18T13:16

2023-07-18T13:18

новости

россия (рф)

одесса

крымский мост

минобороны рф

вс рф

теракт

владимир путин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101873/04/1018730459_0:0:2200:1237_1920x0_80_0_0_82dbf50877d56c8999427ecb3ef327b4.jpg.webp

Помимо этого, в Минобороны сообщили об уничтожении около 70 тысяч тонн топлива, подготовленного для техники ВСУ. Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах, добавили в военном ведомстве.В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В результате теракта повреждена автодорожная составляющая моста, погибла семейная пара из Белгородской области. Их 14-летняя дочь Ангелина осталась сиротой и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту теракта.Вечером 17 июля на совещании по теракту на переправе президент России Владимир Путин назвал теракт на Крымском мосту "бессмысленным преступлением", так как Крымский мост не используют для военных перевозок.Глава государства поручил Министерству обороны подготовить предложения по ответу России на преступление киевского режима.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, представили ли уже предложения по поводу ответа России на вчерашнюю атаку и по повышению безопасности Крымского моста, ответил, что предложения "вырабатываются".

https://ukraina.ru/20230717/1048074907.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия (рф), одесса, крымский мост, минобороны рф, вс рф, теракт, владимир путин, дмитрий песков