Российские войска нанесли удар возмездия по заводу беспилотников в Одессе
13:16 18.07.2023 (обновлено: 13:18 18.07.2023)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатых ракет "Калибр" по объектам "Джебхат ан-Нусра" в Сирии из акватории Средиземного моря
© Министерство обороны РФ
ВС РФ нанесли групповой "удар возмездия" по объектам на Украине, где готовились теракты против России, сообщили в Минобороны РФ 18 июля
"Сегодня ночью Вооруженными Силами РФ нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса", - говорится в сообщении ведомства.
Помимо этого, в Минобороны сообщили об уничтожении около 70 тысяч тонн топлива, подготовленного для техники ВСУ. Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах, добавили в военном ведомстве.
В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В результате теракта повреждена автодорожная составляющая моста, погибла семейная пара из Белгородской области. Их 14-летняя дочь Ангелина осталась сиротой и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту теракта.
Вечером 17 июля на совещании по теракту на переправе президент России Владимир Путин назвал теракт на Крымском мосту "бессмысленным преступлением", так как Крымский мост не используют для военных перевозок.Глава государства поручил Министерству обороны подготовить предложения по ответу России на преступление киевского режима.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, представили ли уже предложения по поводу ответа России на вчерашнюю атаку и по повышению безопасности Крымского моста, ответил, что предложения "вырабатываются".
Вчера, 19:49Путин поручил силовикам детально разобраться в повторном теракте на Крымском мостуПрезидент России Владимир Путин поручил силовикам установить все детали теракта, и дать конкретные предложения по усилению безопасности Крымского моста. Об этом Путин заявил 17 июля на совещании по теракту на переправе