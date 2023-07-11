Зеленский претерпел неудачу в отчаянной попытке попасть в НАТО - The Guardian - 11.07.2023 Украина.ру
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Зеленский претерпел неудачу в отчаянной попытке попасть в НАТО - The Guardian
Зеленский претерпел неудачу в отчаянной попытке попасть в НАТО - The Guardian - 11.07.2023 Украина.ру
Зеленский претерпел неудачу в отчаянной попытке попасть в НАТО - The Guardian
Президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне назвали разочарованным, а его попытку добиться членства Украины в НАТО - отчаянной и последней. Об этом 11 июля написали журналисты британской газеты The Guardian
2023-07-11T23:31
2023-07-11T23:31
новости
владимир зеленский
нато
украина
провал
вильнюс
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Президент Украины Владимир Зеленский претерпел неудачу в последней отчаянной попытке добиться приглашения страны в НАТО. После того, как лидеры государств-участников Альянса подписали декларацию, в ней не оказалось четкого графика или условий членства Украины. "Разочарованный украинский президент обвинил Джо Байдена и других лидеров, присутствовавших на саммите в столице Литвы Вильнюсе, в проявлении неуважения и пожаловался на то, что "не было готовности" пригласить его страну присоединиться", - пишут британские журналисты.Выпад Зеленского в телеграм-канале журналисты назвали "драматическим вмешательством после обеда". Обвинения Зеленского никак не повлияли на итоговое коммюнике саммита НАТО. В документе указано, что Альянс направит приглашение Украине только тогда, когда Киев завершит "демократические реформы и реформы в сфере безопасности".Отчаянный призыв Зеленского пригласить Украину в НАТО в Лондоне назвали редким отходом от международных вступлений, в которых Зеленский "пытался расположить к себе западные страны с помощью тщательно выверенных заявлений". При помощи слов Зеленский, по мнению журналистов, рассчитывал получить широкую поддержку. Однако в НАТО заявили, что Зеленский в последнюю минуту прибег к жесткой публичной дипломатии в надежде спровоцировать переписывание итоговой декларации саммита до закрытия двухдневной встречи в среду, 12 июля.
https://ukraina.ru/20230711/1047953924.html
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новости, владимир зеленский, нато, украина, провал, вильнюс
Новости, Владимир Зеленский, НАТО, Украина, провал, Вильнюс

Зеленский претерпел неудачу в отчаянной попытке попасть в НАТО - The Guardian

23:31 11.07.2023
 
© LRT.TV LiveВладимир Зеленский Саммит НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский Саммит НАТО в Вильнюсе
© LRT.TV Live
Читать в
Президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне назвали разочарованным, а его попытку добиться членства Украины в НАТО - отчаянной и последней. Об этом 11 июля написали журналисты британской газеты The Guardian
Президент Украины Владимир Зеленский претерпел неудачу в последней отчаянной попытке добиться приглашения страны в НАТО. После того, как лидеры государств-участников Альянса подписали декларацию, в ней не оказалось четкого графика или условий членства Украины.
"Разочарованный украинский президент обвинил Джо Байдена и других лидеров, присутствовавших на саммите в столице Литвы Вильнюсе, в проявлении неуважения и пожаловался на то, что "не было готовности" пригласить его страну присоединиться", - пишут британские журналисты.
Выпад Зеленского в телеграм-канале журналисты назвали "драматическим вмешательством после обеда". Обвинения Зеленского никак не повлияли на итоговое коммюнике саммита НАТО. В документе указано, что Альянс направит приглашение Украине только тогда, когда Киев завершит "демократические реформы и реформы в сфере безопасности".
Отчаянный призыв Зеленского пригласить Украину в НАТО в Лондоне назвали редким отходом от международных вступлений, в которых Зеленский "пытался расположить к себе западные страны с помощью тщательно выверенных заявлений". При помощи слов Зеленский, по мнению журналистов, рассчитывал получить широкую поддержку. Однако в НАТО заявили, что Зеленский в последнюю минуту прибег к жесткой публичной дипломатии в надежде спровоцировать переписывание итоговой декларации саммита до закрытия двухдневной встречи в среду, 12 июля.
Зеленский выступил на площади в Вильнюсе
Вчера, 18:49
"Чтобы литовцы не дрались с русскими". Зеленский привез в Литву украинский флаг из АртемовскаПрезидент Украины Владимир Зеленский выступил на Лукишской площади в центре Вильнюса на акции "Поднимем флаг Украины в НАТО". Видео транслировали литовские телеканалы
 
НовостиВладимир ЗеленскийНАТОУкраинапровалВильнюс
 
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Заголовок открываемого материала
23:31Зеленский претерпел неудачу в отчаянной попытке попасть в НАТО - The Guardian
23:09"Пора расчехлять арсеналы". Медведев подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе
19:03Зеленский привез простреленный флаг из Артёмовска, но в НАТО Украину все равно не возьмут. Итоги 11 июля
19:00Шойгу: если США передадут Украине кассетные боеприпасы, ВС РФ ответит тем же
18:49"Чтобы литовцы не дрались с русскими". Зеленский привез в Литву украинский флаг из Артемовска
18:30В Ровенской области 24 года ждали Тимошенко и дождались
18:17Задержан мужчина, который может быть причастен к убийству Станислава Ржицкого - СК
18:04Литовский блогер сорвал украинский флаг со здания суда в Каунасе, его задержали
18:00"Верные", но не "вольные". Как бывшие запорожцы служили империи на Кубани
17:35Провал наступления ВСУ и саммит НАТО. О чём говорили эксперты 11 июля
17:30"Маловато будет". Зеленский потребовал переписать итоговую декларацию НАТО
17:22НАТО не решается: украинские эксперты о саммите Альянса
17:16Хроника энергетической войны. Отступление цены на нефть и омоложение теневого флота
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