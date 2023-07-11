https://ukraina.ru/20230711/1047955323.html
Зеленский претерпел неудачу в отчаянной попытке попасть в НАТО - The Guardian
Зеленский претерпел неудачу в отчаянной попытке попасть в НАТО - The Guardian - 11.07.2023 Украина.ру
Зеленский претерпел неудачу в отчаянной попытке попасть в НАТО - The Guardian
Президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне назвали разочарованным, а его попытку добиться членства Украины в НАТО - отчаянной и последней. Об этом 11 июля написали журналисты британской газеты The Guardian
2023-07-11T23:31
2023-07-11T23:31
2023-07-11T23:31
новости
владимир зеленский
нато
украина
провал
вильнюс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047953805_77:0:1373:729_1920x0_80_0_0_05abdb555a90766c419e32e0ebd30977.jpg
Президент Украины Владимир Зеленский претерпел неудачу в последней отчаянной попытке добиться приглашения страны в НАТО. После того, как лидеры государств-участников Альянса подписали декларацию, в ней не оказалось четкого графика или условий членства Украины. "Разочарованный украинский президент обвинил Джо Байдена и других лидеров, присутствовавших на саммите в столице Литвы Вильнюсе, в проявлении неуважения и пожаловался на то, что "не было готовности" пригласить его страну присоединиться", - пишут британские журналисты.Выпад Зеленского в телеграм-канале журналисты назвали "драматическим вмешательством после обеда". Обвинения Зеленского никак не повлияли на итоговое коммюнике саммита НАТО. В документе указано, что Альянс направит приглашение Украине только тогда, когда Киев завершит "демократические реформы и реформы в сфере безопасности".Отчаянный призыв Зеленского пригласить Украину в НАТО в Лондоне назвали редким отходом от международных вступлений, в которых Зеленский "пытался расположить к себе западные страны с помощью тщательно выверенных заявлений". При помощи слов Зеленский, по мнению журналистов, рассчитывал получить широкую поддержку. Однако в НАТО заявили, что Зеленский в последнюю минуту прибег к жесткой публичной дипломатии в надежде спровоцировать переписывание итоговой декларации саммита до закрытия двухдневной встречи в среду, 12 июля.
https://ukraina.ru/20230711/1047953924.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047953805_401:0:1373:729_1920x0_80_0_0_03aaac473799e552cb6bf0bfeae8e620.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, нато, украина, провал, вильнюс
Новости, Владимир Зеленский, НАТО, Украина, провал, Вильнюс
Зеленский претерпел неудачу в отчаянной попытке попасть в НАТО - The Guardian
Президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне назвали разочарованным, а его попытку добиться членства Украины в НАТО - отчаянной и последней. Об этом 11 июля написали журналисты британской газеты The Guardian
Президент Украины Владимир Зеленский претерпел неудачу в последней отчаянной попытке добиться приглашения страны в НАТО. После того, как лидеры государств-участников Альянса подписали декларацию, в ней не оказалось четкого графика или условий членства Украины.
"Разочарованный украинский президент обвинил Джо Байдена и других лидеров, присутствовавших на саммите в столице Литвы Вильнюсе, в проявлении неуважения и пожаловался на то, что "не было готовности" пригласить его страну присоединиться", - пишут британские журналисты.
Выпад Зеленского в телеграм-канале журналисты назвали "драматическим вмешательством после обеда". Обвинения Зеленского никак не повлияли на итоговое коммюнике саммита НАТО. В документе указано, что Альянс направит приглашение Украине только тогда, когда Киев завершит "демократические реформы и реформы в сфере безопасности".
Отчаянный призыв Зеленского пригласить Украину в НАТО в Лондоне назвали редким отходом от международных вступлений, в которых Зеленский "пытался расположить к себе западные страны с помощью тщательно выверенных заявлений". При помощи слов Зеленский, по мнению журналистов, рассчитывал получить широкую поддержку. Однако в НАТО заявили, что Зеленский в последнюю минуту прибег к жесткой публичной дипломатии в надежде спровоцировать переписывание итоговой декларации саммита до закрытия двухдневной встречи в среду, 12 июля.