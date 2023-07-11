https://ukraina.ru/20230711/1047955323.html

Зеленский претерпел неудачу в отчаянной попытке попасть в НАТО - The Guardian

Зеленский претерпел неудачу в отчаянной попытке попасть в НАТО - The Guardian - 11.07.2023 Украина.ру

Зеленский претерпел неудачу в отчаянной попытке попасть в НАТО - The Guardian

Президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне назвали разочарованным, а его попытку добиться членства Украины в НАТО - отчаянной и последней. Об этом 11 июля написали журналисты британской газеты The Guardian

2023-07-11T23:31

2023-07-11T23:31

2023-07-11T23:31

новости

владимир зеленский

нато

украина

провал

вильнюс

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Президент Украины Владимир Зеленский претерпел неудачу в последней отчаянной попытке добиться приглашения страны в НАТО. После того, как лидеры государств-участников Альянса подписали декларацию, в ней не оказалось четкого графика или условий членства Украины. "Разочарованный украинский президент обвинил Джо Байдена и других лидеров, присутствовавших на саммите в столице Литвы Вильнюсе, в проявлении неуважения и пожаловался на то, что "не было готовности" пригласить его страну присоединиться", - пишут британские журналисты.Выпад Зеленского в телеграм-канале журналисты назвали "драматическим вмешательством после обеда". Обвинения Зеленского никак не повлияли на итоговое коммюнике саммита НАТО. В документе указано, что Альянс направит приглашение Украине только тогда, когда Киев завершит "демократические реформы и реформы в сфере безопасности".Отчаянный призыв Зеленского пригласить Украину в НАТО в Лондоне назвали редким отходом от международных вступлений, в которых Зеленский "пытался расположить к себе западные страны с помощью тщательно выверенных заявлений". При помощи слов Зеленский, по мнению журналистов, рассчитывал получить широкую поддержку. Однако в НАТО заявили, что Зеленский в последнюю минуту прибег к жесткой публичной дипломатии в надежде спровоцировать переписывание итоговой декларации саммита до закрытия двухдневной встречи в среду, 12 июля.

https://ukraina.ru/20230711/1047953924.html

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новости, владимир зеленский, нато, украина, провал, вильнюс