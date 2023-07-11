"Пора расчехлять арсеналы". Медведев подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе - 11.07.2023 Украина.ру
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"Пора расчехлять арсеналы". Медведев подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе
"Пора расчехлять арсеналы". Медведев подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе - 11.07.2023 Украина.ру
"Пора расчехлять арсеналы". Медведев подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе
Представители государств-членов НАТО приближают Третью мировую войну. Специальная военная операция будет продолжена. Об этом 11 июля написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале
2023-07-11T23:09
2023-07-11T23:09
новости
дмитрий медведев
сво
саммит
нато
украина
вильнюс
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Дмитрий Медведев Подвел предварительные итоги саммита НАТО в Вильнюсе. Для Медведева не было неожиданностью, что члены Североатлантического альянса отменили для Украины план действий по членству (ПДЧ). Украину в НАТО позовут, но примут ли и на каких условиях - неизвестно. Медведев предположил, что никогда - и это "то, что боятся сказать вслух реалисты в Альянсе". Кроме этого, Запад увеличит военную помощь Украине, и поставит ракеты, кассетные заряды и самолеты. "Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая всё ближе", - заявил Медведев. Для России это означает, что специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. От украинских властей Москва требует отказа от членства в НАТО, что, по мнению Медведева, невозможно. В таком случае "киевскую нацистскую группировку", добавил он, придется ликвидировать. После сообщений об обстреле Токмака в Запорожской области России кассетными боеприпасами Медведев предложил "расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, дмитрий медведев, сво, саммит, нато, украина, вильнюс
Новости, Дмитрий Медведев, СВО, саммит, НАТО, Украина, Вильнюс

"Пора расчехлять арсеналы". Медведев подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе

23:09 11.07.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев ответил на вопросы журналистов
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев ответил на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Представители государств-членов НАТО приближают Третью мировую войну. Специальная военная операция будет продолжена. Об этом 11 июля написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале
Дмитрий Медведев Подвел предварительные итоги саммита НАТО в Вильнюсе. Для Медведева не было неожиданностью, что члены Североатлантического альянса отменили для Украины план действий по членству (ПДЧ).
Украину в НАТО позовут, но примут ли и на каких условиях - неизвестно. Медведев предположил, что никогда - и это "то, что боятся сказать вслух реалисты в Альянсе". Кроме этого, Запад увеличит военную помощь Украине, и поставит ракеты, кассетные заряды и самолеты.
"Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая всё ближе", - заявил Медведев.
Для России это означает, что специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. От украинских властей Москва требует отказа от членства в НАТО, что, по мнению Медведева, невозможно. В таком случае "киевскую нацистскую группировку", добавил он, придется ликвидировать.
После сообщений об обстреле Токмака в Запорожской области России кассетными боеприпасами Медведев предложил "расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия".
Министр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
Вчера, 19:00
Шойгу: если США передадут Украине кассетные боеприпасы, ВС РФ ответит тем жеЕсли США поставят Киеву кассетные боеприпасы, то российские войска будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против ВСУ. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля
 
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Заголовок открываемого материала
23:31Зеленский претерпел неудачу в отчаянной попытке попасть в НАТО - The Guardian
23:09"Пора расчехлять арсеналы". Медведев подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе
19:03Зеленский привез простреленный флаг из Артёмовска, но в НАТО Украину все равно не возьмут. Итоги 11 июля
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