https://ukraina.ru/20230711/1047955192.html

"Пора расчехлять арсеналы". Медведев подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе

"Пора расчехлять арсеналы". Медведев подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе - 11.07.2023 Украина.ру

"Пора расчехлять арсеналы". Медведев подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе

Представители государств-членов НАТО приближают Третью мировую войну. Специальная военная операция будет продолжена. Об этом 11 июля написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале

2023-07-11T23:09

2023-07-11T23:09

2023-07-11T23:09

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Дмитрий Медведев Подвел предварительные итоги саммита НАТО в Вильнюсе. Для Медведева не было неожиданностью, что члены Североатлантического альянса отменили для Украины план действий по членству (ПДЧ). Украину в НАТО позовут, но примут ли и на каких условиях - неизвестно. Медведев предположил, что никогда - и это "то, что боятся сказать вслух реалисты в Альянсе". Кроме этого, Запад увеличит военную помощь Украине, и поставит ракеты, кассетные заряды и самолеты. "Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая всё ближе", - заявил Медведев. Для России это означает, что специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. От украинских властей Москва требует отказа от членства в НАТО, что, по мнению Медведева, невозможно. В таком случае "киевскую нацистскую группировку", добавил он, придется ликвидировать. После сообщений об обстреле Токмака в Запорожской области России кассетными боеприпасами Медведев предложил "расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия".

https://ukraina.ru/20230711/1047954059.html

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новости, дмитрий медведев, сво, саммит, нато, украина, вильнюс