https://ukraina.ru/20230711/1047953924.html

"Чтобы литовцы не дрались с русскими". Зеленский привез в Литву украинский флаг из Артемовска

"Чтобы литовцы не дрались с русскими". Зеленский привез в Литву украинский флаг из Артемовска - 11.07.2023 Украина.ру

"Чтобы литовцы не дрались с русскими". Зеленский привез в Литву украинский флаг из Артемовска

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Лукишской площади в центре Вильнюса на акции "Поднимем флаг Украины в НАТО". Видео транслировали литовские телеканалы

2023-07-11T18:49

2023-07-11T18:49

2023-07-11T18:49

новости

владимир зеленский

вильнюс

флаг

украина

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"В Вильнюсе мы видим прогресс безопасности", заявил Зеленский. Он поблагодарил Литву за поддержку Украины и гостеприимство для украинских беженцев, военную помощь, украинские флаги на литовских улицах. Зеленский привез с собой украинский флаг из Артемовска, откуда российские войска полностью выбили военнослужащих ВСУ еще 20 мая 2023 года. По его словам, в Артемовске украинские солдаты погибали для того, чтобы литовским военнослужащим "никогда не пришлось драться с русскими - ни возле Вильнюсской телебашни, ни где бы то ни было". "Украинский флаг означает, что каждый флаг стран Европы будет живым, свободным и гордым", - добавил Зеленский. - "НАТО даст Украине безопасность. Украина сделает НАТО сильнее".После слов Зеленского на площади под украинский гимн подняли флаг Украины.

https://ukraina.ru/20230711/1047952787.html

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новости, владимир зеленский, вильнюс, флаг, украина