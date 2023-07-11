https://ukraina.ru/20230711/1047952912.html
Задержан мужчина, который может быть причастен к убийству Станислава Ржицкого - СК
Задержан мужчина, который может быть причастен к убийству Станислава Ржицкого - СК - 11.07.2023 Украина.ру
Задержан мужчина, который может быть причастен к убийству Станислава Ржицкого - СК
В Краснодарском крае задержан мужчина, который может быть причастен к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 11 июля
2023-07-11T18:17
2023-07-11T18:17
2023-07-11T18:17
новости
убийство
ск рф
подлодка
миротворец
краснодарский край
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В Краснодарском крае задержали 64-летнего мужчину, возможно, причастного к убийству Станислава Ржицкого. В задержании принимали участие сотрудники ФСБ, полиции, Следственного комитета России. Бывшего капитана российской подлодки Станислава Ржицкого застрелили 10 июля во время утренней пробежки. Как предполагают в правоохранительных органах, убийца давно следил за Ржицким, знал его маршруты, а также специально выбрал для преступления место, не просматриваемое с камер наблюдения. Вероятный убийца все-таки попал на камеры наблюдения, когда уходил с места преступления, сообщили авторы Telegram-канал Baza. Они опубликовали фотографии предполагаемого подозреваемого. По утверждениям авторов, к убийству якобы имеет отношение некий Сергей Денисенко из города Сумы, ранее возглавлявший Федерацию каратэ Украины. Станислав Ржицкий родился 18 декабря 1980 года в Петропавловске-Камчатском в семье офицера-подводника. Окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт (2003), а также Высшие специальные офицерские классы ВМФ (2010). Был капитаном 2-го ранга.С 2016 года являлся командиром подлодки Б-265 "Краснодар", с которой участвовал в боевых действиях против "Исламского государства"*. В дальнейшем получил назначение заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе.В Киеве ранее заявляли, что якобы с подлодки "Краснодар" запускали ракеты и по украинской территории.* террористическая организация, запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20230711/1047929992.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, убийство, ск рф, подлодка, миротворец, краснодарский край
Задержан мужчина, который может быть причастен к убийству Станислава Ржицкого - СК
В Краснодарском крае задержан мужчина, который может быть причастен к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 11 июля
В Краснодарском крае задержали 64-летнего мужчину, возможно, причастного к убийству Станислава Ржицкого. В задержании принимали участие сотрудники ФСБ, полиции, Следственного комитета России.
Бывшего капитана российской подлодки Станислава Ржицкого застрелили 10 июля во время утренней пробежки. Как предполагают в правоохранительных органах, убийца давно следил за Ржицким, знал его маршруты, а также специально выбрал для преступления место, не просматриваемое с камер наблюдения.
Вероятный убийца все-таки попал на камеры наблюдения, когда уходил с места преступления, сообщили авторы Telegram-канал Baza. Они опубликовали фотографии предполагаемого подозреваемого. По утверждениям авторов, к убийству якобы имеет отношение некий Сергей Денисенко из города Сумы, ранее возглавлявший Федерацию каратэ Украины.
Станислав Ржицкий родился 18 декабря 1980 года в Петропавловске-Камчатском в семье офицера-подводника. Окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт (2003), а также Высшие специальные офицерские классы ВМФ (2010). Был капитаном 2-го ранга.
С 2016 года являлся командиром подлодки Б-265 "Краснодар", с которой участвовал в боевых действиях против "Исламского государства"*. В дальнейшем получил назначение заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе.
В Киеве ранее заявляли, что якобы с подлодки "Краснодар" запускали ракеты и по украинской территории.
* террористическая организация, запрещена в РФ