https://ukraina.ru/20230711/1047952787.html

Литовский блогер сорвал украинский флаг со здания суда в Каунасе, его задержали

Литовский блогер сорвал украинский флаг со здания суда в Каунасе, его задержали - 11.07.2023 Украина.ру

Литовский блогер сорвал украинский флаг со здания суда в Каунасе, его задержали

Литовский блогер Антанас Кандротас сорвал флаг Украины со здания райсуда в Каунасе. Мужчину задержали сотрудники полиции, ему грозит или штраф, или лишение свободы. Об этом 11 июля сообщили литовские СМИ

2023-07-11T18:04

2023-07-11T18:04

2023-07-11T18:04

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литва

украина

флаг

блогер

арест

суд

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Литовского блогера Антанаса Кандротаса задержали за кражу украинского флага. Сине-желтое знамя развевалось над входом в Каунасский районный суд. Кандротас вместе с товарищем сорвали знамя накануне вечером, а на пустующее место водрузили флаг Литвы. Кандротаса доставили в отделение полиции и вручили повестку в суд. Блогеру грозит наказание в виде штрафа, общественных работ или лишения свободны на срок до четырех лет. Флаг другого государства может быть вывешен на зданиях государственных учреждений только во время визита официальных иностранных делегаций, пояснил блогер в суде. По его словам, районный суд в Каунасе не работал в тот момент, когда он сорвал с него украинский флаг. Кандротас пообещал вернуть флаг. Однако работники суда пожаловались, что старое знамя исчезло, и поэтому они вывесили новый флаг 11 июля. Флаги Украины на государственных учреждениях Литвы объясняют тем, что таким образом власти поддерживают Киев на саммите НАТО.

https://ukraina.ru/20230310/1044274045.html

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новости, литва, украина, флаг, блогер, арест, суд