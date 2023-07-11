В Ровенской области 24 года ждали Тимошенко и дождались

Куда опять едет Елена Зеленская? И кто она — кошелек президента или будущий президент Украины

Из Англии — в Корею. Из Кореи — в Израиль. Из Израиля — в Европу. Только не на Украину! Таковы маршруты передвижений жены президента Украины Елена Зеленской