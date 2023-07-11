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В Ровенской области 24 года ждали Тимошенко и дождались
В Ровенской области 24 года ждали Тимошенко и дождались - 11.07.2023 Украина.ру
В Ровенской области 24 года ждали Тимошенко и дождались
Народный депутат Украины Юлия Тимошенко приехала в Дубровицу Ровенской области по приглашению местных властей, сообщил телеграм-канал "Ровно 1283"
2023-07-11T18:30
2023-07-11T18:30
2023-07-11T18:30
новости
украина
ровенская область
юлия тимошенко
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Народный депутат Украины Юлия Тимошенко приехала в Дубровицу Ровенской области. Тимошенко пригласили представители местных властей. Ее встретили у городского совета, вручили огромный букет белых роз.- Юлия Владимировна, Дубровиччина приветствует вас около памятника княгине! Мы Вас ждали 24 года!, - сказал мэр города. Тимошенко отвернулась и помахала рукой в камеру.- Большое спасибо! Ну, не могла, - виновато хлопнула Тимошенко себя по бедрам. - Верим в вас, верим в Украину, - продолжил мэр.На Тимошенко издалека, через дорогу, смотрели люди - возможно, чиновники из горсовета. Радостная депутат с букетом начала поочерёдно здороваться со всеми. Она отдельно поприветствовала жительниц Дубровицы и поблагодарила их за то, что они пришли.- Девчата, рада видать! Спасибо, что пришли, - сказала она в сторону, и обратилась к мэру. - Скажите, а куда нам идти?Тимошенко погладила мэра по спине, и он повел ее в сторону здания городского совета. Девчата - сотрудницы горсовета - выстроились вдоль дорожки и хлопали Юлии Владимировне в ладоши. По словам депутатов городского совета, они вместе с Тимошенко собираются обсуждать различные социальные вопросы, в частности сохранения Чернобыльской зоны для жителей Дубровиччины.
https://ukraina.ru/20230710/1047913069.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ровенская область, юлия тимошенко
В Ровенской области 24 года ждали Тимошенко и дождались
Народный депутат Украины Юлия Тимошенко приехала в Дубровицу Ровенской области по приглашению местных властей, сообщил телеграм-канал "Ровно 1283"
Народный депутат Украины Юлия Тимошенко приехала в Дубровицу Ровенской области. Тимошенко пригласили представители местных властей. Ее встретили у городского совета, вручили огромный букет белых роз.
- Юлия Владимировна, Дубровиччина приветствует вас около памятника княгине! Мы Вас ждали 24 года!, - сказал мэр города. Тимошенко отвернулась и помахала рукой в камеру.
- Большое спасибо! Ну, не могла, - виновато хлопнула Тимошенко себя по бедрам.
- Верим в вас, верим в Украину, - продолжил мэр.
На Тимошенко издалека, через дорогу, смотрели люди - возможно, чиновники из горсовета. Радостная депутат с букетом начала поочерёдно здороваться со всеми. Она отдельно поприветствовала жительниц Дубровицы и поблагодарила их за то, что они пришли.
- Девчата, рада видать! Спасибо, что пришли, - сказала она в сторону, и обратилась к мэру. - Скажите, а куда нам идти?
Тимошенко погладила мэра по спине, и он повел ее в сторону здания городского совета. Девчата - сотрудницы горсовета - выстроились вдоль дорожки и хлопали Юлии Владимировне в ладоши.
По словам депутатов городского совета, они вместе с Тимошенко собираются обсуждать различные социальные вопросы, в частности сохранения Чернобыльской зоны для жителей Дубровиччины.