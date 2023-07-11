https://ukraina.ru/20230711/1047951804.html

Провал наступления ВСУ и саммит НАТО. О чём говорили эксперты 11 июля

Провал наступления ВСУ и саммит НАТО. О чём говорили эксперты 11 июля - 11.07.2023 Украина.ру

Провал наступления ВСУ и саммит НАТО. О чём говорили эксперты 11 июля

Украина.ру, 11.07.2023

2023-07-11T17:35

2023-07-11T17:35

2023-07-11T18:51

эксклюзив

всу

наступление

контрнаступление

россия (рф)

украина

нато

владимир зеленский

владимир васильев

алексей зубец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047952061_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_44bf63470253cb90651e1155fc7b99b8.jpg

Успехов у ВСУ практически нетВ Вильнюсе стартовал саммит Североатлантического альянса. Его главной темой станет сближение Украины с альянсом. Участие в первом заседании нового Совета Украина-НАТО примет украинский президент Владимир Зеленский.Перед долгожданным саммитом ВСУ не решили ни одной из оперативных задач на фронте, не говоря уже о стратегических, которые постоянно декларировались в качестве целей идущего уже месяц наступления. Об этом говорит военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов.По его словам, небольшие территориальные приобретения – это участок возле Клещеевки, где украинская сторона смогла перевалить через канал Северский Донец-Донбасс, и Времевский выступ, где ценой очень тяжелых потерь было занято несколько сел вдоль речки Мокрые Ялы.А в последние недели ВСУ смогли захватить господствующие высоты у села Ровнополь."Но следует понимать, что это были атаки на неподготовленную нашу линию обороны, потому что вплоть до июня там шли активные наступательные действия, в частности, битва за Бахмут, вокруг которой и строилась вся оперативная обстановка на этом участке фронта.В случае же Времевского выступа, который выдавался в стороны украинских позиций, там были отдельные взводные и ротные укрепленные пункты обороны. Украинская сторона смогла их захватить, поскольку там не было сплошной линии обороны, минных полей и инженерных заграждений, которые встречают украинские войска на других участках", – сообщил Анпилогов.Попытки же действовать на других направлениях были и вовсе неудачными. Таким образом, отмечает эксперт, тактические успехи – минимальные, куплены огромными потерями в живой силе и технике. В том числе западной, поставленной специально под цели этого наступления."Разговор на саммите в Вильнюсе будет сложным для Украины и мало что привносящим в обязательства стран НАТО. Речь может идти только о расширении существующего формата взаимодействия, когда западные страны поставляют вооружения и разведданные, но никак не участвуют в коллективной обороне.Любые двусторонние обязательства не будут захватывать 5 статью Устава НАТО. Действия Польши, Румынии, Прибалтики, превосходящие нынешние объемы помощи, вряд ли найдут поддержку у основных стран Альянса", – сказал военный эксперт."Украина – наёмник против России"Запад недвусмысленно дал понять, что дверь в НАТО для Киева закрыта. При этом Запад по большому счету не заинтересован в том, чтобы подслащивать горькие пилюли, которые глотает Зеленский, считает Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.И Зеленский, и Украина абсолютно зависимы от коллективного Запада, поясняет он. Больше половины денег, из которых состоит украинский бюджет, это средства, передаваемые донорами. У Запада есть все рычаги давления, и он может убрать Зеленского в течение пары месяцев."У режима Зеленского больше нет заднего хода. Он не может после всего пойти договариваться с Россией, поэтому Украина примет любую позицию Запада. А позиция Запада заключается в том, что Украина – это инструмент против России. Это наемник, который по идеологическим соображениям решил воевать за деньги.Другого статуса для Украина в рамках Запада не предвидится. НАТО – это клуб белых людей. Украина к числу белых людей не относится. Зеленский примет любые решения, это вопрос его личной безопасности", – уверен Зубец.Планы СШАСША категорично не примут Украину в НАТО в нынешнем ее состоянии. Это исключенный вопрос, пятая статья устава НАТО и другие проблемы, с этим связанные, поясняет главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев.Да, часть европейских союзников под агитацией Зеленского или в пику США с этой идеей играют. Но для американцев сегодня важно в пустопорожних обещаниях утопить главное — чтобы Киев активизировал свои усилия на военном фронте, чтобы контрнаступление продолжалось и дальше: возможно, все лето, осень и так далее."Здесь могут быть какие-то проблемы взаимоотношений с Венгрией и с Турцией. Но эту ситуацию попытаются разрулить, какие-то углы сгладить или отодвинуть на второй план: дескать, главное — это Украина, давайте решим вопрос с ней, а потом вернемся к остальным", – заявил Васильев.

https://ukraina.ru/20230711/1047944942.html

https://ukraina.ru/20230711/1047927871.html

https://ukraina.ru/20230711/1047928570.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, всу, наступление, контрнаступление, россия (рф), украина, нато, владимир зеленский, владимир васильев, алексей зубец, сша, алексей анпилогов