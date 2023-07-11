Провал наступления ВСУ и саммит НАТО. О чём говорили эксперты 11 июля - 11.07.2023 Украина.ру
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Провал наступления ВСУ и саммит НАТО. О чём говорили эксперты 11 июля
Провал наступления ВСУ и саммит НАТО. О чём говорили эксперты 11 июля - 11.07.2023 Украина.ру
Провал наступления ВСУ и саммит НАТО. О чём говорили эксперты 11 июля
Украина.ру, 11.07.2023
2023-07-11T17:35
2023-07-11T18:51
эксклюзив
всу
наступление
контрнаступление
россия (рф)
украина
нато
владимир зеленский
владимир васильев
алексей зубец
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Успехов у ВСУ практически нетВ Вильнюсе стартовал саммит Североатлантического альянса. Его главной темой станет сближение Украины с альянсом. Участие в первом заседании нового Совета Украина-НАТО примет украинский президент Владимир Зеленский.Перед долгожданным саммитом ВСУ не решили ни одной из оперативных задач на фронте, не говоря уже о стратегических, которые постоянно декларировались в качестве целей идущего уже месяц наступления. Об этом говорит военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов.По его словам, небольшие территориальные приобретения – это участок возле Клещеевки, где украинская сторона смогла перевалить через канал Северский Донец-Донбасс, и Времевский выступ, где ценой очень тяжелых потерь было занято несколько сел вдоль речки Мокрые Ялы.А в последние недели ВСУ смогли захватить господствующие высоты у села Ровнополь."Но следует понимать, что это были атаки на неподготовленную нашу линию обороны, потому что вплоть до июня там шли активные наступательные действия, в частности, битва за Бахмут, вокруг которой и строилась вся оперативная обстановка на этом участке фронта.В случае же Времевского выступа, который выдавался в стороны украинских позиций, там были отдельные взводные и ротные укрепленные пункты обороны. Украинская сторона смогла их захватить, поскольку там не было сплошной линии обороны, минных полей и инженерных заграждений, которые встречают украинские войска на других участках", – сообщил Анпилогов.Попытки же действовать на других направлениях были и вовсе неудачными. Таким образом, отмечает эксперт, тактические успехи – минимальные, куплены огромными потерями в живой силе и технике. В том числе западной, поставленной специально под цели этого наступления."Разговор на саммите в Вильнюсе будет сложным для Украины и мало что привносящим в обязательства стран НАТО. Речь может идти только о расширении существующего формата взаимодействия, когда западные страны поставляют вооружения и разведданные, но никак не участвуют в коллективной обороне.Любые двусторонние обязательства не будут захватывать 5 статью Устава НАТО. Действия Польши, Румынии, Прибалтики, превосходящие нынешние объемы помощи, вряд ли найдут поддержку у основных стран Альянса", – сказал военный эксперт."Украина – наёмник против России"Запад недвусмысленно дал понять, что дверь в НАТО для Киева закрыта. При этом Запад по большому счету не заинтересован в том, чтобы подслащивать горькие пилюли, которые глотает Зеленский, считает Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.И Зеленский, и Украина абсолютно зависимы от коллективного Запада, поясняет он. Больше половины денег, из которых состоит украинский бюджет, это средства, передаваемые донорами. У Запада есть все рычаги давления, и он может убрать Зеленского в течение пары месяцев."У режима Зеленского больше нет заднего хода. Он не может после всего пойти договариваться с Россией, поэтому Украина примет любую позицию Запада. А позиция Запада заключается в том, что Украина – это инструмент против России. Это наемник, который по идеологическим соображениям решил воевать за деньги.Другого статуса для Украина в рамках Запада не предвидится. НАТО – это клуб белых людей. Украина к числу белых людей не относится. Зеленский примет любые решения, это вопрос его личной безопасности", – уверен Зубец.Планы СШАСША категорично не примут Украину в НАТО в нынешнем ее состоянии. Это исключенный вопрос, пятая статья устава НАТО и другие проблемы, с этим связанные, поясняет главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев.Да, часть европейских союзников под агитацией Зеленского или в пику США с этой идеей играют. Но для американцев сегодня важно в пустопорожних обещаниях утопить главное — чтобы Киев активизировал свои усилия на военном фронте, чтобы контрнаступление продолжалось и дальше: возможно, все лето, осень и так далее."Здесь могут быть какие-то проблемы взаимоотношений с Венгрией и с Турцией. Но эту ситуацию попытаются разрулить, какие-то углы сгладить или отодвинуть на второй план: дескать, главное — это Украина, давайте решим вопрос с ней, а потом вернемся к остальным", – заявил Васильев.
https://ukraina.ru/20230711/1047944942.html
https://ukraina.ru/20230711/1047927871.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, всу, наступление, контрнаступление, россия (рф), украина, нато, владимир зеленский, владимир васильев, алексей зубец, сша, алексей анпилогов
Эксклюзив, ВСУ, наступление, контрнаступление, Россия (РФ), Украина, НАТО, Владимир Зеленский, Владимир Васильев, Алексей Зубец, США, Алексей Анпилогов

Провал наступления ВСУ и саммит НАТО. О чём говорили эксперты 11 июля

17:35 11.07.2023 (обновлено: 18:51 11.07.2023)
 
© AFP2023 / KEVIN LAMARQUE
- РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AFP2023 / KEVIN LAMARQUE
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Успехов у ВСУ практически нет
В Вильнюсе стартовал саммит Североатлантического альянса. Его главной темой станет сближение Украины с альянсом. Участие в первом заседании нового Совета Украина-НАТО примет украинский президент Владимир Зеленский.
Перед долгожданным саммитом ВСУ не решили ни одной из оперативных задач на фронте, не говоря уже о стратегических, которые постоянно декларировались в качестве целей идущего уже месяц наступления. Об этом говорит военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов.
По его словам, небольшие территориальные приобретения – это участок возле Клещеевки, где украинская сторона смогла перевалить через канал Северский Донец-Донбасс, и Времевский выступ, где ценой очень тяжелых потерь было занято несколько сел вдоль речки Мокрые Ялы.
А в последние недели ВСУ смогли захватить господствующие высоты у села Ровнополь.
"Но следует понимать, что это были атаки на неподготовленную нашу линию обороны, потому что вплоть до июня там шли активные наступательные действия, в частности, битва за Бахмут, вокруг которой и строилась вся оперативная обстановка на этом участке фронта.
В случае же Времевского выступа, который выдавался в стороны украинских позиций, там были отдельные взводные и ротные укрепленные пункты обороны. Украинская сторона смогла их захватить, поскольку там не было сплошной линии обороны, минных полей и инженерных заграждений, которые встречают украинские войска на других участках", – сообщил Анпилогов.
Алексей Анпилогов интервью
15:12
Алексей Анпилогов: Российская армия перебьет все резервы противника и устроит ВСУ Войну Судного дняВскоре российская армия столкнется с необходимостью прорыва оборонительных линий противника. Здесь нам нужен другой план, чем тот, который продемонстрировала украинская сторона, растратив потенциал, который она собирала полгода, считает военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Попытки же действовать на других направлениях были и вовсе неудачными. Таким образом, отмечает эксперт, тактические успехи – минимальные, куплены огромными потерями в живой силе и технике. В том числе западной, поставленной специально под цели этого наступления.
"Разговор на саммите в Вильнюсе будет сложным для Украины и мало что привносящим в обязательства стран НАТО. Речь может идти только о расширении существующего формата взаимодействия, когда западные страны поставляют вооружения и разведданные, но никак не участвуют в коллективной обороне.
Любые двусторонние обязательства не будут захватывать 5 статью Устава НАТО. Действия Польши, Румынии, Прибалтики, превосходящие нынешние объемы помощи, вряд ли найдут поддержку у основных стран Альянса", – сказал военный эксперт.
"Украина – наёмник против России"
Запад недвусмысленно дал понять, что дверь в НАТО для Киева закрыта. При этом Запад по большому счету не заинтересован в том, чтобы подслащивать горькие пилюли, которые глотает Зеленский, считает Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
И Зеленский, и Украина абсолютно зависимы от коллективного Запада, поясняет он. Больше половины денег, из которых состоит украинский бюджет, это средства, передаваемые донорами. У Запада есть все рычаги давления, и он может убрать Зеленского в течение пары месяцев.
"У режима Зеленского больше нет заднего хода. Он не может после всего пойти договариваться с Россией, поэтому Украина примет любую позицию Запада. А позиция Запада заключается в том, что Украина – это инструмент против России. Это наемник, который по идеологическим соображениям решил воевать за деньги.
Другого статуса для Украина в рамках Запада не предвидится. НАТО – это клуб белых людей. Украина к числу белых людей не относится. Зеленский примет любые решения, это вопрос его личной безопасности", – уверен Зубец.
Алексей Зубец для интервью
08:20
Алексей Зубец: НАТО - это клуб белых людей, в который Украина не входитСаммит Североатлантического альянса в Вильнюсе создаст иллюзию движения Украины в НАТО, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Планы США
США категорично не примут Украину в НАТО в нынешнем ее состоянии. Это исключенный вопрос, пятая статья устава НАТО и другие проблемы, с этим связанные, поясняет главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев.
Да, часть европейских союзников под агитацией Зеленского или в пику США с этой идеей играют. Но для американцев сегодня важно в пустопорожних обещаниях утопить главное — чтобы Киев активизировал свои усилия на военном фронте, чтобы контрнаступление продолжалось и дальше: возможно, все лето, осень и так далее.
"Здесь могут быть какие-то проблемы взаимоотношений с Венгрией и с Турцией. Но эту ситуацию попытаются разрулить, какие-то углы сгладить или отодвинуть на второй план: дескать, главное — это Украина, давайте решим вопрос с ней, а потом вернемся к остальным", – заявил Васильев.
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
07:41
Владимир Васильев: Байден не допустит Украину в НАТО, но продолжит накачивать ее оружиемБайдену важно подчеркнуть, что курс на военно-экономическую поддержку Киева остается неизменным. И никакие внутренние веяния в Америке на это не повлияют.
 
ЭксклюзивВСУнаступлениеконтрнаступлениеРоссия (РФ)УкраинаНАТОВладимир ЗеленскийВладимир ВасильевАлексей ЗубецСШААлексей Анпилогов
 
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