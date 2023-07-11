"Маловато будет". Зеленский потребовал переписать итоговую декларацию НАТО
© AP / Yves Herman
© AP / Yves Herman
Владимир Зеленский обвинил лидеров НАТО в проявлении неуважения к Украине за отказ назвать дату, когда Киев пригласят присоединиться к Альянсу. Теперь он пытается убедить союзников переписать текст коммюнике, сообщил корреспондент The Guardian, который находится в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен предварительным текстом итоговой декларации саммита НАТО. Теперь он пытается убедить союзников в НАТО переписать текст, сообщил корреспондент The Guardian, ссылаясь на источник.
"Источники в НАТО заявили, что, по их мнению, украинский лидер в последнюю минуту предпринял жесткую публичную дипломатию, направленную на то, чтобы побудить (союзников) переписать итоговую декларацию или коммюнике по итогам саммита до того, как встреча завершится в среду", - говорится в сообщении издания.
Президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство касательно того, что НАТО не приглашают Украину, а придумывают какие-то условия.
Заявления украинского лидера вызвали удивление в Вильнюсе. Издание Politico приводит слова высокопоставленного дипломата из Центральной Европы. Он ответил, что Зеленский "заходит слишком далеко".