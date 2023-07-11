https://ukraina.ru/20230711/1047951368.html

"Маловато будет". Зеленский потребовал переписать итоговую декларацию НАТО

"Маловато будет". Зеленский потребовал переписать итоговую декларацию НАТО - 11.07.2023 Украина.ру

"Маловато будет". Зеленский потребовал переписать итоговую декларацию НАТО

Владимир Зеленский обвинил лидеров НАТО в проявлении неуважения к Украине за отказ назвать дату, когда Киев пригласят присоединиться к Альянсу. Теперь он пытается убедить союзников переписать текст коммюнике, сообщил корреспондент The Guardian, который находится в Вильнюсе

2023-07-11T17:30

2023-07-11T17:30

2023-07-11T17:30

новости

владимир зеленский

нато

украина

вильнюс

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Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен предварительным текстом итоговой декларации саммита НАТО. Теперь он пытается убедить союзников в НАТО переписать текст, сообщил корреспондент The Guardian, ссылаясь на источник.Президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство касательно того, что НАТО не приглашают Украину, а придумывают какие-то условия. Заявления украинского лидера вызвали удивление в Вильнюсе. Издание Politico приводит слова высокопоставленного дипломата из Центральной Европы. Он ответил, что Зеленский "заходит слишком далеко".

https://ukraina.ru/20230711/1047942452.html

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новости, владимир зеленский, нато, украина, вильнюс