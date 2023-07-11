"Маловато будет". Зеленский потребовал переписать итоговую декларацию НАТО - 11.07.2023 Украина.ру
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"Маловато будет". Зеленский потребовал переписать итоговую декларацию НАТО
"Маловато будет". Зеленский потребовал переписать итоговую декларацию НАТО - 11.07.2023 Украина.ру
"Маловато будет". Зеленский потребовал переписать итоговую декларацию НАТО
Владимир Зеленский обвинил лидеров НАТО в проявлении неуважения к Украине за отказ назвать дату, когда Киев пригласят присоединиться к Альянсу. Теперь он пытается убедить союзников переписать текст коммюнике, сообщил корреспондент The Guardian, который находится в Вильнюсе
2023-07-11T17:30
2023-07-11T17:30
новости
владимир зеленский
нато
украина
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Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен предварительным текстом итоговой декларации саммита НАТО. Теперь он пытается убедить союзников в НАТО переписать текст, сообщил корреспондент The Guardian, ссылаясь на источник.Президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство касательно того, что НАТО не приглашают Украину, а придумывают какие-то условия. Заявления украинского лидера вызвали удивление в Вильнюсе. Издание Politico приводит слова высокопоставленного дипломата из Центральной Европы. Он ответил, что Зеленский "заходит слишком далеко".
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новости, владимир зеленский, нато, украина, вильнюс
Новости, Владимир Зеленский, НАТО, Украина, Вильнюс

"Маловато будет". Зеленский потребовал переписать итоговую декларацию НАТО

17:30 11.07.2023
 
© AP / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP / Yves Herman
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Владимир Зеленский обвинил лидеров НАТО в проявлении неуважения к Украине за отказ назвать дату, когда Киев пригласят присоединиться к Альянсу. Теперь он пытается убедить союзников переписать текст коммюнике, сообщил корреспондент The Guardian, который находится в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен предварительным текстом итоговой декларации саммита НАТО. Теперь он пытается убедить союзников в НАТО переписать текст, сообщил корреспондент The Guardian, ссылаясь на источник.

"Источники в НАТО заявили, что, по их мнению, украинский лидер в последнюю минуту предпринял жесткую публичную дипломатию, направленную на то, чтобы побудить (союзников) переписать итоговую декларацию или коммюнике по итогам саммита до того, как встреча завершится в среду", - говорится в сообщении издания.

Президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство касательно того, что НАТО не приглашают Украину, а придумывают какие-то условия.
Заявления украинского лидера вызвали удивление в Вильнюсе. Издание Politico приводит слова высокопоставленного дипломата из Центральной Европы. Он ответил, что Зеленский "заходит слишком далеко".
Зеленский
13:57
"Беспрецедентно и абсурдно". Зеленский засомневался в готовности НАТО пригласить Украину Президент Украины Владимир Зеленский возмущён поведением "союзников" - они не говорят, когда пригласят Украину в НАТО. Заявление Зеленский опубликовал 11 июля в своём телеграм-канале
 
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