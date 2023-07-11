https://ukraina.ru/20230711/1047950688.html

Зеленский прибыл в Вильнюс на польском самолёте - СМИ

Зеленский прибыл в Вильнюс на польском самолёте - СМИ - 11.07.2023 Украина.ру

Зеленский прибыл в Вильнюс на польском самолёте - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО. Об этом сообщило литовское агентство ELTA

2023-07-11T16:59

2023-07-11T16:59

2023-07-11T16:59

новости

нато

вильнюс

владимир зеленский

саммит

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Зеленский прибыл в столицу Литвы на польском самолете. Президентский самолет, вылетевший из Жешува (Польша), приземлился в Вильнюсском аэропорту около 15:45, говорится в сообщении. По пути в Вильнюс Зеленский в своем посте в социальных сетях выразил возмущение обещанными перспективами для Украины и ее членства в НАТО.Зеленский добавил, когда добавляется странная формулировка об "условиях", это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.Ранее сообщалось, что члены Альянса на саммите в Вильнюсе представят декларацию, которая определит индивидуальные обязательства стран в отношении Украины. Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступления в НАТО.Саммит НАТО имеет для Североатлантического альянса важное символическое значение, но не стоит ждать "чего-то из ряда вон". Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.Саммит Североатлантического альянса проходит 11-12 июля в Вильнюсе.Украина должна прекратить фальсифицировать историю и позволить эксгумировать останки людей, зверски убитых украинскими националистами в Волынской резне, заявил министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек в интервью Польскому агентству печати.По его словам, украинцы не хотят принимать то, что делали их предки. "Это было ужасное преступление, скотство, с которым трудно столкнуться на протяжении всей истории человечества. Зверским образом было убито 100 тысяч человек", - подчеркнул Чарнек.

https://ukraina.ru/20230711/1047942881.html

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новости, нато, вильнюс, владимир зеленский, саммит