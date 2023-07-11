Зеленский прибыл в Вильнюс на польском самолёте - СМИ - 11.07.2023 Украина.ру
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Зеленский прибыл в Вильнюс на польском самолёте - СМИ
Зеленский прибыл в Вильнюс на польском самолёте - СМИ - 11.07.2023 Украина.ру
Зеленский прибыл в Вильнюс на польском самолёте - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО. Об этом сообщило литовское агентство ELTA
2023-07-11T16:59
2023-07-11T16:59
новости
нато
вильнюс
владимир зеленский
саммит
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Зеленский прибыл в столицу Литвы на польском самолете. Президентский самолет, вылетевший из Жешува (Польша), приземлился в Вильнюсском аэропорту около 15:45, говорится в сообщении. По пути в Вильнюс Зеленский в своем посте в социальных сетях выразил возмущение обещанными перспективами для Украины и ее членства в НАТО.Зеленский добавил, когда добавляется странная формулировка об "условиях", это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.Ранее сообщалось, что члены Альянса на саммите в Вильнюсе представят декларацию, которая определит индивидуальные обязательства стран в отношении Украины. Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступления в НАТО.Саммит НАТО имеет для Североатлантического альянса важное символическое значение, но не стоит ждать "чего-то из ряда вон". Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.Саммит Североатлантического альянса проходит 11-12 июля в Вильнюсе.Украина должна прекратить фальсифицировать историю и позволить эксгумировать останки людей, зверски убитых украинскими националистами в Волынской резне, заявил министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек в интервью Польскому агентству печати.По его словам, украинцы не хотят принимать то, что делали их предки. "Это было ужасное преступление, скотство, с которым трудно столкнуться на протяжении всей истории человечества. Зверским образом было убито 100 тысяч человек", - подчеркнул Чарнек.
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новости, нато, вильнюс, владимир зеленский, саммит
Новости, НАТО, Вильнюс, Владимир Зеленский, саммит

Зеленский прибыл в Вильнюс на польском самолёте - СМИ

16:59 11.07.2023
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО. Об этом сообщило литовское агентство ELTA
Зеленский прибыл в столицу Литвы на польском самолете. Президентский самолет, вылетевший из Жешува (Польша), приземлился в Вильнюсском аэропорту около 15:45, говорится в сообщении.
По пути в Вильнюс Зеленский в своем посте в социальных сетях выразил возмущение обещанными перспективами для Украины и ее членства в НАТО.

"Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировки только по приглашению, а не по членству Украины", - написал Зеленский.

Зеленский добавил, когда добавляется странная формулировка об "условиях", это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.
Ранее сообщалось, что члены Альянса на саммите в Вильнюсе представят декларацию, которая определит индивидуальные обязательства стран в отношении Украины. Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступления в НАТО.
Саммит НАТО имеет для Североатлантического альянса важное символическое значение, но не стоит ждать "чего-то из ряда вон". Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.
Саммит Североатлантического альянса проходит 11-12 июля в Вильнюсе.
Украина должна прекратить фальсифицировать историю и позволить эксгумировать останки людей, зверски убитых украинскими националистами в Волынской резне, заявил министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек в интервью Польскому агентству печати.
По его словам, украинцы не хотят принимать то, что делали их предки. "Это было ужасное преступление, скотство, с которым трудно столкнуться на протяжении всей истории человечества. Зверским образом было убито 100 тысяч человек", - подчеркнул Чарнек.
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