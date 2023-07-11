"Он зашел слишком далеко". В Вильнюсе не оценили поток сознания Зеленского - 11.07.2023 Украина.ру
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"Он зашел слишком далеко". В Вильнюсе не оценили поток сознания Зеленского
"Он зашел слишком далеко". В Вильнюсе не оценили поток сознания Зеленского - 11.07.2023 Украина.ру
"Он зашел слишком далеко". В Вильнюсе не оценили поток сознания Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование касательно отсутствия конкретных дат приглашения Украины в НАТО. Возмущение украинского президента вызвало удивление на саммите НАТО, сообщили журналисты издания Politico
2023-07-11T17:00
2023-07-11T17:00
новости
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саммит
владимир зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство касательно того, что НАТО не приглашают Украину, а придумывают какие-то условия. Заявления украинского лидера вызвали удивление в Вильнюсе.Зеленский раскритиковал "абсурдный" проект текста, ограничивающий сроки членства Украины в НАТО. Он назвал неопределённость среди стран-членов НАТО "слабостью" и пообещал "откровенно обсудить это на саммите".Саммит НАТО проходит 11-12 июля в Вильнюсе.
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новости, украина, зарубежье, нато, вильнюс, саммит, владимир зеленский
Новости, Украина, Зарубежье, НАТО, Вильнюс, саммит, Владимир Зеленский

"Он зашел слишком далеко". В Вильнюсе не оценили поток сознания Зеленского

17:00 11.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование касательно отсутствия конкретных дат приглашения Украины в НАТО. Возмущение украинского президента вызвало удивление на саммите НАТО, сообщили журналисты издания Politico
Президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство касательно того, что НАТО не приглашают Украину, а придумывают какие-то условия. Заявления украинского лидера вызвали удивление в Вильнюсе.
"Я критически отношусь ко многим аспектам и, в частности, к позиции некоторых союзников, но считаю, что это непродуманный и справедливый подход", — сказал один высокопоставленный дипломат из Центральной Европы, добавив, что Зеленский "заходит слишком далеко".
Зеленский раскритиковал "абсурдный" проект текста, ограничивающий сроки членства Украины в НАТО. Он назвал неопределённость среди стран-членов НАТО "слабостью" и пообещал "откровенно обсудить это на саммите".
Саммит НАТО проходит 11-12 июля в Вильнюсе.
Зеленский
13:57
"Беспрецедентно и абсурдно". Зеленский засомневался в готовности НАТО пригласить Украину Президент Украины Владимир Зеленский возмущён поведением "союзников" - они не говорят, когда пригласят Украину в НАТО. Заявление Зеленский опубликовал 11 июля в своём телеграм-канале
 
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