https://ukraina.ru/20230711/1047949885.html

"Он зашел слишком далеко". В Вильнюсе не оценили поток сознания Зеленского

"Он зашел слишком далеко". В Вильнюсе не оценили поток сознания Зеленского - 11.07.2023 Украина.ру

"Он зашел слишком далеко". В Вильнюсе не оценили поток сознания Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование касательно отсутствия конкретных дат приглашения Украины в НАТО. Возмущение украинского президента вызвало удивление на саммите НАТО, сообщили журналисты издания Politico

2023-07-11T17:00

2023-07-11T17:00

2023-07-11T17:00

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Президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство касательно того, что НАТО не приглашают Украину, а придумывают какие-то условия. Заявления украинского лидера вызвали удивление в Вильнюсе.Зеленский раскритиковал "абсурдный" проект текста, ограничивающий сроки членства Украины в НАТО. Он назвал неопределённость среди стран-членов НАТО "слабостью" и пообещал "откровенно обсудить это на саммите".Саммит НАТО проходит 11-12 июля в Вильнюсе.

https://ukraina.ru/20230711/1047942452.html

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2023

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новости, украина, зарубежье, нато, вильнюс, саммит, владимир зеленский