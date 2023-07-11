"Он зашел слишком далеко". В Вильнюсе не оценили поток сознания Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование касательно отсутствия конкретных дат приглашения Украины в НАТО. Возмущение украинского президента вызвало удивление на саммите НАТО, сообщили журналисты издания Politico
Президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство касательно того, что НАТО не приглашают Украину, а придумывают какие-то условия. Заявления украинского лидера вызвали удивление в Вильнюсе.
"Я критически отношусь ко многим аспектам и, в частности, к позиции некоторых союзников, но считаю, что это непродуманный и справедливый подход", — сказал один высокопоставленный дипломат из Центральной Европы, добавив, что Зеленский "заходит слишком далеко".
Зеленский раскритиковал "абсурдный" проект текста, ограничивающий сроки членства Украины в НАТО. Он назвал неопределённость среди стран-членов НАТО "слабостью" и пообещал "откровенно обсудить это на саммите".
Саммит НАТО проходит 11-12 июля в Вильнюсе.