https://ukraina.ru/20230711/1047949394.html

Украинской армии не хватит снарядов: что говорили об Украине в мире 11 июля

Украинской армии не хватит снарядов: что говорили об Украине в мире 11 июля - 11.07.2023 Украина.ру

Украинской армии не хватит снарядов: что говорили об Украине в мире 11 июля

Украина.ру, 11.07.2023

2023-07-11T16:55

2023-07-11T16:55

2023-07-11T16:55

эксклюзив

украина

сша

генри киссинджер

северный поток

нато

украинские беженцы

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Отец американской дипломатии планов Зеленского не одобряетРоссийские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) побеседовали с бывшим госсекретарём США Генри Киссинджером, представившись президентом Украины Владимиром Зеленским."У нас состоялась встреча Бильдербергского клуба, в которой принимают участие европейские и американские лидеры. Они встречаются раз в год. И было очень странно, что европейские страны, которые сражаются, технически оказывают вам помощь, на той встрече выступили против вступления Украины в НАТО. Они приводили доводы, что этот вопрос требует тщательного изучения. Но вы ещё столкнётесь с этим на своих встречах. Это будет сложно. Будет трудно обеспечить Украине членство в НАТО", – предупредил он.Американский дипломат недоумевает, почему Финляндия и Швеция вступают в НАТО, а Украину, "которая так много принесла в жертву", в НАТО не принимают."Зеленский" поинтересовался, кто, по мнению Киссинджера, стоит за диверсиями на газопроводе "Северный поток-2"."Если честно, я думал, что это вы (Украина – ред.). Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика", – заявил бывший госсекретарь США.Зашла речь и о намерении Украины вернуть контроль над утерянными территориями."Возвращение Крыма приведёт к эскалации. Моё впечатление от общения с нашими людьми такое: они не верят, что вы сможете взять Крым в рамках текущего наступления. Я не говорил об этом публично: это вопрос, решение которого зашло в тупик. Можно рассмотреть предложение о проведении референдума. Это естественное развитие ситуации, но, господин президент, я стал свидетелем того, как всё это развивалось во Вьетнаме. Это не совсем то же самое", – сказал Киссинджер, обращаясь к "Зеленскому". Вызов для НАТО из-за УкраиныНа форуме НАТО перед встречей лидеров государств-членов в Вильнюсе генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу пришлось объяснять, почему США "вынуждены поставлять Украине жуткие кассетные боеприпасы"."Мы все должны понять, что эта война давно стала войной на истощение, а это война логистики. Потребности Украины в поставках боеприпасов и запчастей, в ремонте и обслуживании оружия – колоссальные. Нужно понимать, что НАТО и страны альянса осенью прошлого года начали работать с промышленностью и производство теперь медленно увеличивается, и я приветствую это. Но проблема в том, что, поскольку у нас не было больших запасов оружия в начале, и производственные возможности не были достаточными на момент начало войны, потребуется время, чтобы мы запустили все производственные возможности, которые нам нужны. В этот период поставки боеприпасов – это вызов. Страны НАТО опустошили свои запасы", – заявил генсек НАТО.Решение американских властей начать поставку Украине кассетных боеприпасов, запрещённых международной конвенцией, во многом связано с дефицитом обычных снарядов, в том числе 155-миллиметровых фугасных, которые применяют ВСУ."В краткосрочной перспективе есть риск, что Украине не хватит снарядов, поэтому мы должны сделать всё возможное, чтобы снабдить их максимальным количеством боеприпасов, которые мы можем им поставить", – добавил Столтенберг.Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что в условиях украинского конфликта приоритетное значение имеет обеспечение успехов ВСУ на поле боя, а не соблюдение международной конвенции, запрещающей применение, передачу, производство и накопление запасов кассетных снарядов, которую ратифицировало 123 государств, в том числе и Болгария.Миллионы украинцев – по-прежнему живут вдали от домаМеждународная организация ООН по миграции представила в обновлённом отчёте информацию по ситуации на Украине."Около 5,1 млн человек являются перемещёнными лицами по всей Украине. Ещё 4,76 млн человек вернулись домой после вынужденного перемещения, в том числе 1,1 млн вернулись из-за границы: большинство из Польши (39%), а ними следуют Германия (9%), Италия (7%), Чехия (6%) и Болгария (5%)", – говорится в документе.Около 25% внутренне перемещённых лиц собираются покинуть своё нынешнее местоположение, а 3,3 млн человек намерены вернуться в свои дома, прежде всего из-за стремления к нормальной жизни.Международная организация ООН по миграции обеспокоена тем, что ежемесячный доход на одного члена семьи у 65% вынужденных переселенцев равен или меньше фактического прожиточного минимума, а это 4 666 гривен ($126 или 11 556 рублей)."Полученные данные свидетельствуют о растущей напряжённости между группами в сообществах по всей Украине, особенно в отношении различных уровней права на социальную и гуманитарную помощь", – отмечается в отчёте.

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https://ukraina.ru/20230711/1047942881.html

https://ukraina.ru/20230227/1043905375.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, генри киссинджер, северный поток, нато, украинские беженцы