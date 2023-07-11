https://ukraina.ru/20230711/1047948826.html
В Вильнюсе развесили рекламные щиты с Крымом
В Вильнюсе развесили рекламные щиты с Крымом - 11.07.2023 Украина.ру
В Вильнюсе развесили рекламные щиты с Крымом
В Вильнюсе, где 11-12 июля проходит саммит НАТО, на шести перекрёстках разместили рекламные щиты с надписью "Крымская пляжная вечеринка", сообщили журналисты литовского издания LRT.LT
2023-07-11T17:02
2023-07-11T17:02
2023-07-11T17:02
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В Вильнюсе на шести перекрёстках разместили рекламные щиты с изображением двух украинских военнослужащих, смотрящих на разрушенный Крымский мост. В литовской столице 11-12 июля проходит саммит НАТО.Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ukraina.ru/20230629/1047680632.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, литва, вильнюс, крым, россия (рф), нато
Новости, Зарубежье, Литва, Вильнюс, Крым, Россия (РФ), НАТО
В Вильнюсе развесили рекламные щиты с Крымом
В Вильнюсе, где 11-12 июля проходит саммит НАТО, на шести перекрёстках разместили рекламные щиты с надписью "Крымская пляжная вечеринка", сообщили журналисты литовского издания LRT.LT
В Вильнюсе на шести перекрёстках разместили рекламные щиты с изображением двух украинских военнослужащих, смотрящих на разрушенный Крымский мост. В литовской столице 11-12 июля проходит саммит НАТО.
"Крымская пляжная вечеринка. Лето зовет", - написано на плакате по-английски.
Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.
Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".