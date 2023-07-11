В Вильнюсе развесили рекламные щиты с Крымом - 11.07.2023 Украина.ру
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В Вильнюсе развесили рекламные щиты с Крымом
В Вильнюсе развесили рекламные щиты с Крымом - 11.07.2023 Украина.ру
В Вильнюсе развесили рекламные щиты с Крымом
В Вильнюсе, где 11-12 июля проходит саммит НАТО, на шести перекрёстках разместили рекламные щиты с надписью "Крымская пляжная вечеринка", сообщили журналисты литовского издания LRT.LT
2023-07-11T17:02
2023-07-11T17:02
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В Вильнюсе на шести перекрёстках разместили рекламные щиты с изображением двух украинских военнослужащих, смотрящих на разрушенный Крымский мост. В литовской столице 11-12 июля проходит саммит НАТО.Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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новости, зарубежье, литва, вильнюс, крым, россия (рф), нато
Новости, Зарубежье, Литва, Вильнюс, Крым, Россия (РФ), НАТО

В Вильнюсе развесили рекламные щиты с Крымом

17:02 11.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Saint Javelin"Крымская пляжная вечеринка"
Крымская пляжная вечеринка - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Saint Javelin
Читать в
В Вильнюсе, где 11-12 июля проходит саммит НАТО, на шести перекрёстках разместили рекламные щиты с надписью "Крымская пляжная вечеринка", сообщили журналисты литовского издания LRT.LT
В Вильнюсе на шести перекрёстках разместили рекламные щиты с изображением двух украинских военнослужащих, смотрящих на разрушенный Крымский мост. В литовской столице 11-12 июля проходит саммит НАТО.
"Крымская пляжная вечеринка. Лето зовет", - написано на плакате по-английски.
Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.
Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
29 июня, 17:09
"Давайте не дразнить Россию". Запад ищет формат "победы Украины"Судя по всему, в Киеве не настроены на поиски компромиссных решений для завершения или приостановки конфликта. По крайней мере, на официальном уровне продолжают говорить о войне "до победного конца"
 
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