https://ukraina.ru/20230711/1047948826.html

В Вильнюсе развесили рекламные щиты с Крымом

В Вильнюсе развесили рекламные щиты с Крымом - 11.07.2023 Украина.ру

В Вильнюсе развесили рекламные щиты с Крымом

В Вильнюсе, где 11-12 июля проходит саммит НАТО, на шести перекрёстках разместили рекламные щиты с надписью "Крымская пляжная вечеринка", сообщили журналисты литовского издания LRT.LT

2023-07-11T17:02

2023-07-11T17:02

2023-07-11T17:02

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В Вильнюсе на шести перекрёстках разместили рекламные щиты с изображением двух украинских военнослужащих, смотрящих на разрушенный Крымский мост. В литовской столице 11-12 июля проходит саммит НАТО.Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ukraina.ru/20230629/1047680632.html

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новости, зарубежье, литва, вильнюс, крым, россия (рф), нато