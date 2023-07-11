Кристиан Ламеса: кто он
16:22 11.07.2023 (обновлено: 17:19 11.07.2023)
© из личного архиваКристиан Ламеса
© из личного архива
Фотограф, геополитический аналитик, писатель
Кристиан Ламеса родился 22 октября 1971 года в Буэнос-Айресе, Аргентина.
Получив высшее образование в области фотографии в Asociación Estímulo de Bellas Artes в городе Буэнос-Айрес.
Более тридцати лет занимается фотографией как профессионально, так и авторски.
В качестве обозревателя он опубликовал на новостном портале «Коллективная идентичность» около двадцати работ по геополитике, особенно связанных с Россией, и других, анализирующих отдельные периоды истории Советского Союза. Постоянный автор новостных каналов HispanTV (Иран) и TeleSUR (Венесуэла) от производителя контента AsiaTV (Аргентина). Кроме того, различные аргентинские и международные СМИ регулярно консультируются с ним для проведения геополитического анализа. Этот контент можно увидеть на YouTube-канале «Настоящая политика с Кристианом Ламесой».
Автор книги «Отцовство зла — пособники Гитлера».
Книга «Отцовство зла» представляет собой подробную хронику событий, происходивших после прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году.
Эта история раскрывает соучастие и сочувствие различных европейских лидеров к зверским планам нацистского лидера. Произведение охватывает события, происходившие до 1943 года, и пытается отойти от чисто воинственного видения, сфокусировать взгляд на подоплеке событий, невообразимого насилия и жестокости, которые были возможны благодаря пассивности, сотрудничеству и даже известности лидеров некоторых стран, которые сегодня стремятся скрыть свое темное прошлое, прикрывая правду горами лжи.
Эта книга призвана пролить свет на эти факты, в значительной степени неизвестные и скрытые для Запада.
В то же время «Отцовство зла» говорит и о тех, кто героически противостоял нацистскому варварству. И он надеется, что примером этих мужчин и женщин некоторые сегодняшние лидеры не подтолкнут свои страны к совершению тех же ошибок прошлого, которые привели к величайшей трагедии, с которой пришлось столкнуться человечеству.