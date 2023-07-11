https://ukraina.ru/20230711/1047943586.html

Алексей Живов о том, что будет, когда русские войска снова подойдут к Киеву

Алексей Живов о том, что будет, когда русские войска снова подойдут к Киеву - 11.07.2023 Украина.ру

Алексей Живов о том, что будет, когда русские войска снова подойдут к Киеву

Многие годы Россия проводила мягкую политику, пыталась убедить всех "плюшками", но не использовала кнут. В некоторых случаях его надо уже и доставать, чтобы к доводам Москвы относились серьезно, считает военный блогер Алексей Живов

2023-07-11T16:35

2023-07-11T16:35

2023-07-11T16:35

интервью

алексей живов

сво

эрдоган

россия (рф)

турция

запад

политика

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, поговорим о членах террористической организации "Азов"*, запрещенной в России, которых Эрдоган отдал Украине. По условиям договора, они должны были находиться в Турции до конца боевых действий. И этот шаг, и заявление Эрдогана на встрече с Зеленским вызвали достаточно бурное обсуждение и возмущение в сети. Какие последствия это повлечет в дальнейшем? – Надо понимать, почему вообще так происходит. Как-то раз кто-то из западных политиков относительно недавно заявил, что Путин всегда держит свое слово. Причем, если он с кем-то договаривается, безотносительно того, насколько это может принести даже внутренней политике вред, повлиять на его имидж – он свое слово держит. Если он за закрытыми дверями другому президенту, премьер-министру дал какое-то обязательство – он его выполняет.Я так понимаю, наш президент всегда ждет ответной порядочности. В последнее время очевидно, даже достаточно близкие люди, я имею в виду – внешнеполитические деятели, с которыми у президента долгосрочные отношения – стали его подводить, мы это видим.Президент не скрывает, он достаточно часто стал говорить, что – обманывают, не держат взяты[ на себя обязательств.В случае с Эрдоганом произошло именно так. Владимир Путин ведет достаточно открытую политику России по отношению к Турции. Туркам дали много плюшек экономических, политических: возможность зарабатывать огромные деньги на перепродаже наших нефти и газа – газовый хаб, и так далее.Мы вынужденно усилили Турцию, рассчитывая на некую взаимность в ответ. В том числе, активно поддерживали Эрдогана на последних выборах, как минимум – невмешательством, как максимум – более существенной помощью.Эрдоган, как типично восточный человек, плевал на все наши договоренности и переговоры, он будет преследовать только интересы Турции – и свои личные политические интересы, и интересы Турции. Для восточных стран это абсолютно нормальная ситуация, а для Турции – и подавно. Турция – государство, которое на протяжении столетий извлекает максимальную выгоду из своего геополитического положения такого "буфера" между разными цивилизациями.В данном случае, Эрдоган играет тонкую игру. Мы планируем выскочить, наконец-то, из абсолютно невыгодной для нас зерновой сделки, которая наносит нам колоссальный экономический и репутационный ущерб, усиливает позиции наших врагов.По данным главы внешней разведки РФ, запускаются оттуда (из зернового коридора – Ред.) беспилотники, атакующие Севастополь. По слухам, на этих кораблях в Одессу приходят вооружения, в том числе тяжелые, и много всего такого, что нас совершенно не устраивает.Мы хотим из сделки выйти, а Эрдоган не хочет терять сверхприбыли, которые он получает на манипуляции с украинским зерном, вместе с украинскими трейдерами.– Преференции, которые мы ему даем – постройка АЭС, ряд других бонусов и совместных проектов... Неужели прибыль от зерновой сделки и позиция в западном сообществе перевешивают это все? В чем тут выгода для Эрдогана, действительно ли она больше, чем от партнерства с Россией?– Эрдоган – типичный шантажист. Восточные люди понимают только силу, они не понимают доброты, они воспринимают ее как слабость. Только силой можно доказать, что с нами надо иметь дело только на равных.Всякий раз, когда партнер становится не равным, когда один президент подбрасывает другому откровенно свинью – надо совершать определенные очень жесткие контрвыпады, чтобы люди с той стороны понимали, что они имеют дело не с каким-то геополитическим тюфяком, а с серьезной ядерной державой, которая в любой момент может сменить милость на гнев – и этот гнев будет страшен.Так работает международная политика. И межличностные отношения строятся по такому же принципу, а международная политика работает так и подавно.То, что сделал Эрдоган – это откровенный шантаж и унижение России. Он таким образом пытается показать, что у него огромное количество инструментов давления на нас – а у нас, видимо, таких инструментов нет.Он выдает военных преступников, которые сейчас попадут на фронт. Понятно, что эта выдача – явное протягивание руки Украине в данном конфликте, и откровенно публичное унижение российского руководства, которое еще не было поставлено в известность, в обход договоренностей и т.д.Здесь все понятно. На это унижение надо обязательно реагировать контрмерами. Если мы не отреагируем – следующее унижение будет гораздо серьезнее. Нам нельзя сейчас постоянно пятиться и прятаться в свою ракушечку, как улиточке – нам надо отвечать. И отвечать достаточно жестко.Тогда с нами будут разговаривать на равных, тогда Эрдоган в следующий раз будет задумываться, когда будет совершать такие жесты. Пока, к сожалению, нас недостаточно серьезно воспринимают.В этом, откровенно говоря, есть и наша вина. Это в целом политика последних десятилетий, очень мягкая политика России, когда Россия пыталась всех убедить именно мягкими способами – совместным проектами. Российский капитал заходил в Турцию и другие страны. Мы пытались убедить всех плюшками, но не использовали кнут. Его пора доставать и бить как казаки – с размаху нагайкой.– В свое время, начиная с периода Мюнхенской речи, Россия последовательно заявляла о своей позиции в мире. Долгое время Запад не считался с этой позицией, действовал вопреки. Однако в 2023 году определенная черта была перейдена, слова "ну, что же" – были сказаны. Есть вероятность, что и в этот раз будет точно так же, потому что терпение русских можно испытывать только до определенной черты.– Согласен. Но вы поймите, что ложка к обеду хороша. Мы будем доводить дело до состояния критической ситуации, и потом будем всеми средствами бить. Я не считаю, что это правильный подход.Посмотрите, как против нас работает Запад – он нас очень медленно вываривает, как лягушечку, шаг за шагом, аккуратно. Они понимают, что есть какая-то черта, за которой русские психуют, и они все время подходят к этой черте, но не пересекают ее до конца. Одной ножкой на нее наступают – черта чуть сдвигается.Здесь мы можем дотерпеть до какого-то финала, потом сказать – "все". И нажать кнопку. Но я не думаю, что это будет правильный выход, мы же хотим сохранить нашу государственность и укрепить ее. Поэтому здесь нужны какие-то местные меры, то есть, надо тоже наступить больно Турции на какие-то геополитические интересы, показать, что мы на это способны.По поводу "азовцев", представителей запрещенной а России террористической организации, есть еще момент. "Волына" (позывной одного из боевиков Сергея Волынского - Ред.) что сказал – там же двойной удар по репутации был нанесен – дескать, нас обменяли на вывоз высокопоставленных американских офицеров. А я хорошо помню весну 2022 года, все только об этих офицерах и говорили. Все очень ожидали их появления на свет с тем, чтобы их показали, офицеров НАТО в российском плену, и это было бы довольно серьезным аргументов для любых дальнейших переговоров.Но, по словам "Волыны" – мы их отпускаем, да еще и тайно. То есть, здесь по репутации нанесен двойной удар. Во-первых, "азовцы" на свободе и, во-вторых, они еще и говорят, что, дескать, каких-то генералов мы отпустили.Надо понимать, что это очень точечный удар по репутации. Федеральные СМИ не покажут этой истории, ее не расскажут широкой публике – она выпадет из контекста. Но те, кто пользуется интернет-каналами, коммуникацией, телеграмом, те, кто сейчас непосредственно находятся на фронте или задействованы вокруг этой работы – они все это услышат.Это удар по мотивации военнослужащих. По мотивации офицеров и спецслужб, и так далее. Это именно удар по мотивации движущей части нашего общества.Дальше. Есть у Украины "Нацкорпус". Это их питательная среда, песочница, из которой ни черпают свои неонацистские кадры. В прямом смысле – это сообщество молодых неонацистов по всей Украине, в возрасте чуть ли не от 12 до 18 лет, которые формируют некий политический неонацистский резерв на Украине для запрещенной в России террористической организации "Азов"*.Сейчас они соберут подросших молодых неонацистов, отвезут их в британские и французские лагеря, обучат их, и дальше в качестве условных заградотрядов, идеологических подразделений, направят во все части украинской армии.Там огромное количество насильно мобилизованных людей, которые не очень хотят воевать, тем более, за Зеленского. Через какое-то время они смогут насытить идеологически подкованными нацистами, патриотами Украины те части, которые находятся на самом передке – и таким образом будут исправлять ситуацию.В военном плане – тоже неприятная история, надо понимать, что они будут поддерживать мотивацию за счет этого. Нам надо их уничтожать. Раз их не удалось удержать от участия в конфликте, Турция их выдала, значит, надо изыскивать какие-то способы, просто уничтожать военных преступников, неприемлемых для России.– Единственно, я бы их "патриотами Украины" не называл, на пользу Украине они делают очень мало, а патриотами современного украинского режима – вполне.– Да, они считают себя патриотами Украины. Мы прекрасно понимаем, что это Олесь Бузина был патриотом Украины, который выступал за соединение Украины и России в мощный прочный союз.Раз мы уж об этом заговорили, давайте честно скажем, что при всех минусах российского политического режима, нашей политической и экономической системы, украинцы бы жили сейчас в союзе с нами гораздо комфортнее, лучше - сыто бы жили, могли бы позволять себе и работать, и путешествовать и по Европе, и по России. То есть, они бы были в абсолютном выигрыше.Сейчас они в абсолютном проигрыше. Они умирают за совершенно непонятное будущее, за совершенно непонятных людей, которые в случае, если российские войска всерьез вновь подойдут к Киеву, просто-напросто сядут в самолет и улетят в Израиль или Вашингтон. Просто кинут их, оставят их с голой задницей – и на этом вся украинская государственность закончится.Люди будут в нищете, плюс на них еще повесят кредиты, которые они будут до праправнуков выплачивать, если вдруг украинская государственность устоит в какой-то форме.Так что да – крайне неприятная история с "Азовом"*, для внутриполитической ситуации, для имиджа президента, но нам придется ее пережить.Мы уже много чего пережили – и перегруппировки переживали, удары по Крымскому мосту. Надо принять для себя, что это противостояние будет долгим, что мы не сразу научимся принимать верные решения, в том числе, и кулуарно верные решения.Но раз за разом, шаг за шагом наши политики все более и более трезво будут оценивать возможности партнерства с такими странами, как Турция, все более аккуратно будут с ними договариваться, и все больше контругроз им будут создавать.Недавно читал огромное количество подборок русских философов, начиная от Достоевского, Розанова, Бердяева, Ильина – касательно войны. Что есть война, как она воспринимается. Все они сходятся в одном и том же: что война зачастую – для нашей страны, видимо, это не в первый раз – является лекарством, которое отрезвляет государство, сплачивает народ, убирает огромную социальную дистанцию между богатыми и бедными, привилегированными и простыми людьми, на какое-то время мобилизует все наше общество и государство перед едиными целями…Этот процесс не будет мгновенным, к сожалению, придется терпеть боль. Но через эту боль, я надеюсь, мы исцелимся – я верю в целительную силу боли и в то, что Россия полностью подсоберется, окончательно, и на всех уровнях начнет принимать верные решения.Кроме того, есть тому множество предпосылок. Мы же видим, что армия потихонечку меняется в лучшую сторону. Вырабатываются новые стратегии, к управлению допускаются компетентные люди. Что-то меняется – процесс пошел. Он пока еще идет тяжело, нам будут доставлять боль, нам будут и дальше подкидывать подлянки, использовать какие-то слабые стороны. Те ошибки, которые наша власть допускала в отношениях международных, будут нам выкатывать в качестве инструмента для давления на нашу государственность.Еще раз подчеркиваю. Задача американо-британского конгломерата, глобальная – вместе с Украиной – не нанести нам военное поражение, обрушить нашу государственность. Государственность обрушивается не на фронте. На фронте создаются предпосылки для (обрушения – Ред.) государственности, она обрушивается в результате митингов, мятежей, переворотов и т.д.Когда государственные институты перестают работать, не ходят сигналы сверху вниз – в этот момент рушится государственность, страна перестает управляться, армия перестает воевать, экономика работать. Их задача – нанести нам в этой плоскости поражение, поэтому они так давят на информационный фон и на имидж.* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20230209/1043437282.html

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https://ukraina.ru/20230709/1047903493.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, алексей живов, сво, эрдоган, россия (рф), турция, запад, политика