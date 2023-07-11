"Верные", но не "вольные". Как бывшие запорожцы служили империи на Кубани - 11.07.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20230711/1047920049.html
"Верные", но не "вольные". Как бывшие запорожцы служили империи на Кубани
"Верные", но не "вольные". Как бывшие запорожцы служили империи на Кубани - 11.07.2023 Украина.ру
"Верные", но не "вольные". Как бывшие запорожцы служили империи на Кубани
Запорожское казачество и централизованная Российская империя порой рассматриваются как социальные образования абсолютно несовместимые. Но это не совсем так. К примеру значительная часть запорожцев продолжила верно служить империи в рамках Черноморского войска, обосновавшегося на Кубани
2023-07-11T18:00
2023-07-11T18:00
история
история
история новороссии
кубань
казаки
екатерина ii
кубанское казачье войско
xviii век
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11 июля 1792 года императрица Екатерина II подписала жалованную грамоту Черноморскому казачьему войску на земли Тамани и правобережья Кубани. Войско становилось коллективным держателем обширных владений, а кроме того получало войсковое знамя и литавры, другие регалии бывшей Запорожской сечи. Устанавливалось годовое денежное жалование черноморцам – 20 тысяч рублей, казакам разрешалось заниматься внутренней торговлей, промыслами и продавать вино на войсковых землях.Предыстория Черноморского войска началась в 1787 году, когда по инициативе Григория Потёмкина в условиях войны с османами, из казаков, ликвидированной (в 1775 году) Запорожской Сечи, были созданы волонтёрные казачьи команды, назвавшие себя Войском верных казаков (в отличие от "неверных", создавших Задунайскую Сечь).В 1788 году, после активного участия верных казаков в морских сражениях под Очаковом, их объединение стало именоваться Войском верных черноморских казаков. Черноморцы получили разрешение центрального правительства селиться на свободных пограничных землях между Бугом и Днестром. Однако принадлежность этих земель войску не была оформлена официально, кроме того на них разворачивалась помещичья колонизация. Всё это побудило казаков в феврале 1792 года просить императрицу принять их "для поселения на Тамани с окрестностями оной" и отдать им эту землю "на вечно спокойное потомственное владение".С августа 1792 года началось переселение черноморских казаков на Северный Кавказ сухопутными и морским маршрутами. В документах конца XVIII – первой половины XIX веков обживаемая бывшими запорожцами войсковая территория называлась "Черноморией".К 1793 году было переселено 17 тыс. душ мужского пола. Спустя год казаков на Кубани насчитывалось 25 тыс. человек. Среди первых казаков, переселившихся на Кубань не менее трети было бывшими сечевиками. Около 40% – "охотники" из свободных людей, служивших с черноморцами в турецкую войну.Российское правительство, заинтересованное в укреплении северокавказской границы империи, также стимулировало приток в Черноморье казаков с Дона, Волги, Поднепровья, государственных малоземельных крестьян из Полтавской, Черниговской и Харьковской губерний. В 1801-1849 годах только "организованно" на Кубань было переселено более 105 тыс. человек. А ещё происходила стихийная колонизация региона "беглыми" переселенцами из различных регионов Российской империи.Черноморское войско восприняло ряд административных практик, характерных ещё для Запорожской сечи. Это было обусловлено составом первого войскового правительства, издавшего на рубеже 1793 - 1794 годов региональный уставной документ – "Порядок общей пользы". Первый кошевой атаман черноморцев Захарий Чепега, войсковой судья – Антон Головатый и войсковой писарь – Тимофей Котляревский являлись бывшими сечевиками, старались воспроизвести хорошо известные им административные институты.Во главе Черноморского войска подобно Сечи первоначально стоял кошевой атаман. Но в отличие от Запорожья, на Кубани главный атаман не избирался рядовым казачеством.С 1797 года глава войска стал называться войсковым атаманом, назначаемым непосредственно императором. А с 1827 года, в связи с объявлением наследника русского престола главой всех казачьих войск, войсковых атаманов заменили наказные.Как и Сечь Черноморское войско было поделено на курени. Из 40 куреней, первоначально учреждённых на Кубани 38 получили названия, существовавшие еще в Запорожье.Куренные атаманы ежегодно избирались казаками из своей среды, обязаны были делать наряды по службе, примирять спорящих и "разбирать голословно маловажные ссоры и драки, а за важное преступление представлять под законное суждение войсковому правительству". Таким образом, как и в Сечи в судебной практике Черноморья легализовывалось использование обычного права.Вместе с тем, традиционный высший орган управления у запорожцев – войсковая Рада – в Черноморье не созывался. Это определялось спецификой становления Черноморского войска. На Днепре, Дону и Тереке казаки проживали на своих "извечных" землях, где вечевые органы возникли ещё до подчинения казачьих обществ российскому правительству, а затем существовали в условиях договорных отношений войск с "метрополией". На Кубани же казачество селилось на земле, пожалованной им российским правительством. По яркому выражению историка казачества начала XX в. Фёдора Щербины "казак занимал край не как хозяин и производитель, а как воин и защитник окраин России".Напрашивается аналогия с колонизацией Северо-Восточной Руси в XII-XIII веках, где в новых городах, строившихся переселенцами из Поднепровья на землях владимиро-суздальских князей, вечевые порядки также не воспроизводились.Жалованная грамота Екатерины II черноморским казакам определяла, чтобы "земское управление сего войска... соображаемо было с изданным от Нас учреждением для управления губерний". Предоставляя войсковому правительству определенную самостоятельность, центральная власть вместе с тем обязывала его регулярно отчитываться Таврическому губернатору "о благоустройстве войска и обо всех важных происшествиях". В 1796 году территория Черномории вошла в состав Ростовского уезда Новороссийской губернии, а войско по гражданской части стало подчиняться Новороссийскому губернатору.По сути, войсковое правительство являлось исполнительным органом при соответствующем губернаторе. Работа этого органа осуществлялась на основе исключительно всероссийских законов.Главным же проявлением казачьей автономии при обустройстве Черноморского войска являлось то, что центральное правительство не вмешивалось во внутреннюю жизнь кубанцев. Передовому военному отряду Российской империи предоставлялось право самостоятельно выработать порядок внутриказачьей жизни, дабы обеспечить эффективное выполнение задач, стоявших перед ним.К примеру, региональный устав предъявлял строгие требования к нравственности казаков. В войске пресекались подкуп, пьянство и даже употребление бранных слов. Вместе с тем, каждому из состоявших "с начала учреждения Верного Войска Черноморского" гарантировалось право на владение войсковой землёй."С первых дней появления на предкавказской окраине... черноморцев они стали посланцами самодержавия, "верными", но не "вольными" казаками. Кубанский отряд войскового сословия можно рассматривать как эталон — дисциплинированного, послушного воле монархов". Этот вывод сделан потомственным казаком, современным исследователем истории казачества Григорием Вивчарем по итогам изучения дневников нескольких поколений своих предков.Бывшие казаки-запорожцы, обретя новую родину на Кубани, окончательно расстались с рядом своих былых вольностей и при этом сделали сознательный выбор в пользу продолжения службы Российской империи.
https://ukraina.ru/20230303/1043992532.html
https://ukraina.ru/20190814/1024612877.html
https://ukraina.ru/20191016/1025348059.html
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Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
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история, история новороссии, кубань, казаки, екатерина ii, кубанское казачье войско, xviii век
История, История, история Новороссии, Кубань, казаки, Екатерина II, Кубанское казачье войско, XVIII век

"Верные", но не "вольные". Как бывшие запорожцы служили империи на Кубани

18:00 11.07.2023
 
© https://kupit-flag.ruФлаг Кубанского казачьего войска
Флаг Кубанского казачьего войска
© https://kupit-flag.ru
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
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Запорожское казачество и централизованная Российская империя порой рассматриваются как социальные образования абсолютно несовместимые. Но это не совсем так. К примеру значительная часть запорожцев продолжила верно служить империи в рамках Черноморского войска, обосновавшегося на Кубани
11 июля 1792 года императрица Екатерина II подписала жалованную грамоту Черноморскому казачьему войску на земли Тамани и правобережья Кубани. Войско становилось коллективным держателем обширных владений, а кроме того получало войсковое знамя и литавры, другие регалии бывшей Запорожской сечи. Устанавливалось годовое денежное жалование черноморцам – 20 тысяч рублей, казакам разрешалось заниматься внутренней торговлей, промыслами и продавать вино на войсковых землях.
Предыстория Черноморского войска началась в 1787 году, когда по инициативе Григория Потёмкина в условиях войны с османами, из казаков, ликвидированной (в 1775 году) Запорожской Сечи, были созданы волонтёрные казачьи команды, назвавшие себя Войском верных казаков (в отличие от "неверных", создавших Задунайскую Сечь).
В 1788 году, после активного участия верных казаков в морских сражениях под Очаковом, их объединение стало именоваться Войском верных черноморских казаков. Черноморцы получили разрешение центрального правительства селиться на свободных пограничных землях между Бугом и Днестром. Однако принадлежность этих земель войску не была оформлена официально, кроме того на них разворачивалась помещичья колонизация. Всё это побудило казаков в феврале 1792 года просить императрицу принять их "для поселения на Тамани с окрестностями оной" и отдать им эту землю "на вечно спокойное потомственное владение".
С августа 1792 года началось переселение черноморских казаков на Северный Кавказ сухопутными и морским маршрутами. В документах конца XVIII – первой половины XIX веков обживаемая бывшими запорожцами войсковая территория называлась "Черноморией".
К 1793 году было переселено 17 тыс. душ мужского пола. Спустя год казаков на Кубани насчитывалось 25 тыс. человек. Среди первых казаков, переселившихся на Кубань не менее трети было бывшими сечевиками. Около 40% – "охотники" из свободных людей, служивших с черноморцами в турецкую войну.
- РИА Новости, 1920, 03.03.2023
3 марта, 18:01История
Династия Романовых и украинские казаки
Российское правительство, заинтересованное в укреплении северокавказской границы империи, также стимулировало приток в Черноморье казаков с Дона, Волги, Поднепровья, государственных малоземельных крестьян из Полтавской, Черниговской и Харьковской губерний. В 1801-1849 годах только "организованно" на Кубань было переселено более 105 тыс. человек. А ещё происходила стихийная колонизация региона "беглыми" переселенцами из различных регионов Российской империи.
Черноморское войско восприняло ряд административных практик, характерных ещё для Запорожской сечи. Это было обусловлено составом первого войскового правительства, издавшего на рубеже 1793 - 1794 годов региональный уставной документ – "Порядок общей пользы". Первый кошевой атаман черноморцев Захарий Чепега, войсковой судья – Антон Головатый и войсковой писарь – Тимофей Котляревский являлись бывшими сечевиками, старались воспроизвести хорошо известные им административные институты.
Во главе Черноморского войска подобно Сечи первоначально стоял кошевой атаман. Но в отличие от Запорожья, на Кубани главный атаман не избирался рядовым казачеством.
С 1797 года глава войска стал называться войсковым атаманом, назначаемым непосредственно императором. А с 1827 года, в связи с объявлением наследника русского престола главой всех казачьих войск, войсковых атаманов заменили наказные.
Как и Сечь Черноморское войско было поделено на курени. Из 40 куреней, первоначально учреждённых на Кубани 38 получили названия, существовавшие еще в Запорожье.
Куренные атаманы ежегодно избирались казаками из своей среды, обязаны были делать наряды по службе, примирять спорящих и "разбирать голословно маловажные ссоры и драки, а за важное преступление представлять под законное суждение войсковому правительству". Таким образом, как и в Сечи в судебной практике Черноморья легализовывалось использование обычного права.
Екатерина II - РИА Новости, 1920, 14.08.2019
14 августа 2019, 01:00
День в истории. 14 августа: Екатерина II объявила о ликвидации Запорожской СечиВ этот день в 1775 г. был опубликован манифест императрицы Екатерины Великой, сообщающий "всѣмъ вѣрноподданнымъ, что Сѣчь Запорожская въ конецъ уже разрушена, со изтребленіемъ на будущее время и самаго названія Запорожскихъ Козаковъ". И хотя сама Сечь была ликвидирована еще в июне, этот документ заслуживает отдельного анализа
Вместе с тем, традиционный высший орган управления у запорожцев – войсковая Рада – в Черноморье не созывался. Это определялось спецификой становления Черноморского войска. На Днепре, Дону и Тереке казаки проживали на своих "извечных" землях, где вечевые органы возникли ещё до подчинения казачьих обществ российскому правительству, а затем существовали в условиях договорных отношений войск с "метрополией". На Кубани же казачество селилось на земле, пожалованной им российским правительством. По яркому выражению историка казачества начала XX в. Фёдора Щербины "казак занимал край не как хозяин и производитель, а как воин и защитник окраин России".
Напрашивается аналогия с колонизацией Северо-Восточной Руси в XII-XIII веках, где в новых городах, строившихся переселенцами из Поднепровья на землях владимиро-суздальских князей, вечевые порядки также не воспроизводились.
Жалованная грамота Екатерины II черноморским казакам определяла, чтобы "земское управление сего войска... соображаемо было с изданным от Нас учреждением для управления губерний". Предоставляя войсковому правительству определенную самостоятельность, центральная власть вместе с тем обязывала его регулярно отчитываться Таврическому губернатору "о благоустройстве войска и обо всех важных происшествиях". В 1796 году территория Черномории вошла в состав Ростовского уезда Новороссийской губернии, а войско по гражданской части стало подчиняться Новороссийскому губернатору.
По сути, войсковое правительство являлось исполнительным органом при соответствующем губернаторе. Работа этого органа осуществлялась на основе исключительно всероссийских законов.
Главным же проявлением казачьей автономии при обустройстве Черноморского войска являлось то, что центральное правительство не вмешивалось во внутреннюю жизнь кубанцев. Передовому военному отряду Российской империи предоставлялось право самостоятельно выработать порядок внутриказачьей жизни, дабы обеспечить эффективное выполнение задач, стоявших перед ним.
Черноморские казаки
16 октября 2019, 15:51
Казачья колонизация Новороссии — незавершённый проект Григория Потёмкина16 октября 1791 года недалеко от местечка Унгены, что в бессарабских владениях Молдавского княжества, скончался властелин Причерноморского края Григорий Потёмкин. Его свершения были так обширны, а смерть столь неожиданной, что незавершёнными остались множество грандиозных проектов светлейшего князя. Среди них - казачья колонизация Новороссии
К примеру, региональный устав предъявлял строгие требования к нравственности казаков. В войске пресекались подкуп, пьянство и даже употребление бранных слов. Вместе с тем, каждому из состоявших "с начала учреждения Верного Войска Черноморского" гарантировалось право на владение войсковой землёй.
"С первых дней появления на предкавказской окраине... черноморцев они стали посланцами самодержавия, "верными", но не "вольными" казаками. Кубанский отряд войскового сословия можно рассматривать как эталон — дисциплинированного, послушного воле монархов". Этот вывод сделан потомственным казаком, современным исследователем истории казачества Григорием Вивчарем по итогам изучения дневников нескольких поколений своих предков.
Бывшие казаки-запорожцы, обретя новую родину на Кубани, окончательно расстались с рядом своих былых вольностей и при этом сделали сознательный выбор в пользу продолжения службы Российской империи.
 
ИсторияИсторияистория НовороссииКубаньказакиЕкатерина IIКубанское казачье войскоXVIII век
 
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