https://ukraina.ru/20230707/1047861551.html

МВД России будет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян

МВД России будет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян - 07.07.2023 Украина.ру

МВД России будет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян

МВД России будет проводить проверки в отношении лиц, отказавшихся от паспорта Украины. Соответствующий указ президента России Владимира Путина разместили 6 июля на официальном интернет-портале правовой информации

2023-07-07T08:16

2023-07-07T08:16

2023-07-07T08:17

гражданство

закон

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украина

проверка

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После подачи такого заявления, граждане России обязаны воздерживаться от действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины".Отмечается, что срок проведения такой проверки не может превышать двух месяцев. Отсчет идет со следующего дня после принятия решения о ее проведении.В документе уточняется, что россиянина или его законного представителя должны уведомить в течение трех дней после принятия решения о проведении проверки. В случае выявления нарушений, органы МВД выносят соответствующее заключение, которое направляется гражданину России, в отношении которого оно вынесено, или его законного представителю, а также в органы федеральной службы безопасности.В середине июня в России вступил в силу закон, в соответствии с которым россияне, имеющие гражданство Украины, смогут отказаться от него со дня подачи соответствующего заявления в МВД РФ.

https://ukraina.ru/20230616/1047282179.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

гражданство, закон, россияне, украина, проверка, мвд, новости