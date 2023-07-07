МВД России будет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян - 07.07.2023 Украина.ру
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МВД России будет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян
МВД России будет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян - 07.07.2023 Украина.ру
МВД России будет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян
МВД России будет проводить проверки в отношении лиц, отказавшихся от паспорта Украины. Соответствующий указ президента России Владимира Путина разместили 6 июля на официальном интернет-портале правовой информации
2023-07-07T08:16
2023-07-07T08:17
гражданство
закон
россияне
украина
проверка
мвд
новости
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После подачи такого заявления, граждане России обязаны воздерживаться от действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины".Отмечается, что срок проведения такой проверки не может превышать двух месяцев. Отсчет идет со следующего дня после принятия решения о ее проведении.В документе уточняется, что россиянина или его законного представителя должны уведомить в течение трех дней после принятия решения о проведении проверки. В случае выявления нарушений, органы МВД выносят соответствующее заключение, которое направляется гражданину России, в отношении которого оно вынесено, или его законного представителю, а также в органы федеральной службы безопасности.В середине июня в России вступил в силу закон, в соответствии с которым россияне, имеющие гражданство Украины, смогут отказаться от него со дня подачи соответствующего заявления в МВД РФ.
https://ukraina.ru/20230616/1047282179.html
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гражданство, закон, россияне, украина, проверка, мвд, новости
гражданство, Закон, россияне, Украина, проверка, МВД, Новости

МВД России будет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян

08:16 07.07.2023 (обновлено: 08:17 07.07.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПаспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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МВД России будет проводить проверки в отношении лиц, отказавшихся от паспорта Украины. Соответствующий указ президента России Владимира Путина разместили 6 июля на официальном интернет-портале правовой информации
После подачи такого заявления, граждане России обязаны воздерживаться от действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины".
Отмечается, что срок проведения такой проверки не может превышать двух месяцев. Отсчет идет со следующего дня после принятия решения о ее проведении.
В документе уточняется, что россиянина или его законного представителя должны уведомить в течение трех дней после принятия решения о проведении проверки.
В случае выявления нарушений, органы МВД выносят соответствующее заключение, которое направляется гражданину России, в отношении которого оно вынесено, или его законного представителю, а также в органы федеральной службы безопасности.
В середине июня в России вступил в силу закон, в соответствии с которым россияне, имеющие гражданство Украины, смогут отказаться от него со дня подачи соответствующего заявления в МВД РФ.
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
16 июня, 07:40
Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от негоРоссияне с гражданством Украины смогут отказаться от него со дня подачи заявления в МВД России о нежелании в нем состоять. Соответствующий закон вступит в силу 17 июня
 
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