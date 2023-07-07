https://ukraina.ru/20230707/1047861551.html
МВД России будет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян
МВД России будет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян - 07.07.2023 Украина.ру
МВД России будет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян
МВД России будет проводить проверки в отношении лиц, отказавшихся от паспорта Украины. Соответствующий указ президента России Владимира Путина разместили 6 июля на официальном интернет-портале правовой информации
2023-07-07T08:16
2023-07-07T08:16
2023-07-07T08:17
гражданство
закон
россияне
украина
проверка
мвд
новости
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После подачи такого заявления, граждане России обязаны воздерживаться от действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины".Отмечается, что срок проведения такой проверки не может превышать двух месяцев. Отсчет идет со следующего дня после принятия решения о ее проведении.В документе уточняется, что россиянина или его законного представителя должны уведомить в течение трех дней после принятия решения о проведении проверки. В случае выявления нарушений, органы МВД выносят соответствующее заключение, которое направляется гражданину России, в отношении которого оно вынесено, или его законного представителю, а также в органы федеральной службы безопасности.В середине июня в России вступил в силу закон, в соответствии с которым россияне, имеющие гражданство Украины, смогут отказаться от него со дня подачи соответствующего заявления в МВД РФ.
https://ukraina.ru/20230616/1047282179.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
гражданство, закон, россияне, украина, проверка, мвд, новости
гражданство, Закон, россияне, Украина, проверка, МВД, Новости
МВД России будет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян
08:16 07.07.2023 (обновлено: 08:17 07.07.2023)
МВД России будет проводить проверки в отношении лиц, отказавшихся от паспорта Украины. Соответствующий указ президента России Владимира Путина разместили 6 июля на официальном интернет-портале правовой информации
После подачи такого заявления, граждане России обязаны воздерживаться от действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины".
Отмечается
, что срок проведения такой проверки не может превышать двух месяцев. Отсчет идет со следующего дня после принятия решения о ее проведении.
В документе уточняется, что россиянина или его законного представителя должны уведомить в течение трех дней после принятия решения о проведении проверки.
В случае выявления нарушений, органы МВД выносят соответствующее заключение, которое направляется гражданину России, в отношении которого оно вынесено, или его законного представителю, а также в органы федеральной службы безопасности.
В середине июня в России вступил в силу закон, в соответствии с которым россияне, имеющие гражданство Украины, смогут отказаться от него со дня подачи соответствующего заявления в МВД РФ.