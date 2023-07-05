https://ukraina.ru/20230705/1047831730.html

Асафов о последнем аргументе для продления Россией зерновой сделки. Видео

Асафов о последнем аргументе для продления Россией зерновой сделки. Видео - 05.07.2023 Украина.ру

Асафов о последнем аргументе для продления Россией зерновой сделки. Видео

Политолог Александр Асафов в студии Украина.ру прокомментировал возможные последствия предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, а также рассказал о значении саммита Украина.ру, 05.07.2023

2023-07-05T18:07

2023-07-05T18:07

2023-07-05T18:07

александр асафов

видео

россия (рф)

украина

сво

саммит

нато

шос

столтенберг

зерновая сделка

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Политолог Александр Асафов в студии Украина.ру прокомментировал возможные последствия предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, а также рассказал о значении саммита глав государств ШОС и о причинах беспорядков во Франции: 00:36 - Возможные события за неделю до саммита НАТО; 05:28 – О западных поставках в случае провала наступления ВСУ; 06:52 - О новом сроке полномочий Йенса Столтенберга; 09:30 – Почему наступление ВСУ сменилось темой ядерного взрыва? 11:31 - О саммите глав государств ШОС и его значении; 14:21 - Возможно ли продление зерновой сделки? 17:14 - Франция в огне: причины и последствия беспорядков; 19:37 – Перекинутся ли беспорядки на другие страны?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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