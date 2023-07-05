Асафов о последнем аргументе для продления Россией зерновой сделки. Видео - 05.07.2023 Украина.ру
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Асафов о последнем аргументе для продления Россией зерновой сделки. Видео
Асафов о последнем аргументе для продления Россией зерновой сделки. Видео - 05.07.2023 Украина.ру
Асафов о последнем аргументе для продления Россией зерновой сделки. Видео
Политолог Александр Асафов в студии Украина.ру прокомментировал возможные последствия предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, а также рассказал о значении саммита Украина.ру, 05.07.2023
2023-07-05T18:07
2023-07-05T18:07
александр асафов
видео
россия (рф)
украина
сво
саммит
нато
шос
столтенберг
зерновая сделка
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Политолог Александр Асафов в студии Украина.ру прокомментировал возможные последствия предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, а также рассказал о значении саммита глав государств ШОС и о причинах беспорядков во Франции: 00:36 - Возможные события за неделю до саммита НАТО; 05:28 – О западных поставках в случае провала наступления ВСУ; 06:52 - О новом сроке полномочий Йенса Столтенберга; 09:30 – Почему наступление ВСУ сменилось темой ядерного взрыва? 11:31 - О саммите глав государств ШОС и его значении; 14:21 - Возможно ли продление зерновой сделки? 17:14 - Франция в огне: причины и последствия беспорядков; 19:37 – Перекинутся ли беспорядки на другие страны?
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александр асафов, видео, россия (рф), украина, сво, саммит, нато, шос, столтенберг, зерновая сделка, франция, беспорядки, наступление, видео
Александр Асафов, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, саммит, НАТО, ШОС, Столтенберг, зерновая сделка, Франция, Беспорядки, наступление

Асафов о последнем аргументе для продления Россией зерновой сделки. Видео

18:07 05.07.2023
 
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Политолог Александр Асафов в студии Украина.ру прокомментировал возможные последствия предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, а также рассказал о значении саммита глав государств ШОС и о причинах беспорядков во Франции:
00:36 - Возможные события за неделю до саммита НАТО;
05:28 – О западных поставках в случае провала наступления ВСУ;
06:52 - О новом сроке полномочий Йенса Столтенберга;
09:30 – Почему наступление ВСУ сменилось темой ядерного взрыва?
11:31 - О саммите глав государств ШОС и его значении;
14:21 - Возможно ли продление зерновой сделки?
17:14 - Франция в огне: причины и последствия беспорядков;
19:37 – Перекинутся ли беспорядки на другие страны?
 
Александр АсафовВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОсаммитНАТОШОССтолтенбергзерновая сделкаФранцияБеспорядкинаступление
 
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18:07Асафов о последнем аргументе для продления Россией зерновой сделки. Видео
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17:01Воровство на "Укрзализныце" едва не сорвало поставки техники для ВСУ
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