https://ukraina.ru/20230705/1047825673.html

Выбрали сотрудничество с Россией. Почему Зеленский разозлился на Грузию

Выбрали сотрудничество с Россией. Почему Зеленский разозлился на Грузию - 05.07.2023 Украина.ру

Выбрали сотрудничество с Россией. Почему Зеленский разозлился на Грузию

Украинский МИД предложил послу Грузии на Украине Георгию Закаришвили отправиться в Тбилиси для консультаций. В свою очередь в грузинском внешнеполитическом ведомстве это назвали крайней формой обострения отношений

2023-07-05T16:20

2023-07-05T16:20

2023-07-05T16:20

эксклюзив

грузия

украина

россия (рф)

владимир зеленский

бидзине иванишвили

саакашвили

олигарх

саломе зурабишвили

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Поводом к обострению ситуации послужило появление на заседании Тбилисского городского суда экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Он принимал участие в заседании дистанционно, и на записи видно, что Саакашвили сильно исхудал. Бывший грузинский лидер потребовал от нынешних властей Грузии извинений за своё текущее состояние.После этого президент Украины Владимир Зеленский отдал МИДу распоряжение выразить грузинскому послу протест и предложить ему покинуть Киев в течение 48 часов. Помимо этого, Зеленский потребовал передать Саакашвили Украине, гражданином которой он является.В заявлении МИД Грузии действия Украины были охарактеризованы как вмешательство во внутренние дела государства. Там также говорится, что они наносят "существенный вред" двусторонним отношениям.При этом Тбилиси решил воздержаться от ответных симметричных шагов: украинскому послу не будет рекомендовано выехать в Киев.Грузия, которая в годы президентства Саакашвили являлась одним из наиболее русофобских государств мира, после его отстранения от власти начала сворачивать курс на конфронтацию с Россией.Новая правящая партия "Грузинская мечта" стала проводить экономическую политику, направленную на привлечение российских туристов и инвестиций, а также освоение внутрироссийского рынка. В частности, на текущий момент Грузия стала лидером среди экспортёров "тихих" (всех, кроме игристых) вин в Россию, опередив Францию, Италию и Испанию.Двусторонний товарооборот демонстрирует серьёзнейший рост. Если в 2021 году он увеличился на 18% по отношению к аналогичному показателю годичной давности, то в 2022 году объём российско-грузинской торговли вырос более чем на 50%.В связи с этим на Западе в адрес Тбилиси периодически начали звучать обвинения в том, что он помогает России обходить введённые против неё санкции. Грузинские власти, разумеется, все обвинения отрицают.Этот мотив также постоянно использует местная оппозиция, мечтающая о возвращении к последовательно антироссийской политике.Под предлогом "борьбы с олигархами" (главным спонсором "Грузинской мечты" до сих пор считается крупный бизнесмен Бидзина Иванишвили) оппозиционеры, в том числе сторонники находящегося в заключении Саакашвили, требуют привести внешнюю политику Грузии в соответствие с линией США, Британии и ЕС.Подобные инициативы поддерживает и действующий президент Саломе Зурабишвили.С началом СВО нынешние грузинские власти остались верны занятой ими ранее прагматичной позиции. Владимир Зеленский и его приближённые неоднократно призывали Тбилиси открыть против России "второй фронт", развязав новую агрессию против Южной Осетии.Эти призывы были проигнорированы.В марте текущего года "Грузинская мечта" столкнулась с попыткой госпереворота. Поводом стал местный вариант закона об иностранных агентах, который власти решили провести через парламент.Улицы Тбилиси охватили протесты, в который участвовали как последователи Саакашвили, так и сторонники партии Григория Вашадзе, "Европейской Грузии" и ряда других структур.Спикер грузинского парламента Гия Вольский тогда сообщил, что с Украины в закавказскую республику прибыли несколько десятков боевиков, чьей задачей являлась дестабилизация обстановки внутри страны.В протесты также были активно вовлечены представители местных прозападных НКО. В итоге "Грузинской мечте" пришлось отозвать законопроект из парламента.Некоторые эксперты полагают, что Запад будет наращивать усилия по раскачиванию ситуации в Грузии. Другие, напротив, считают, что грузинские власти используют падение интереса США к ситуации вокруг Тбилиси для того, чтобы продолжать зарабатывать деньги, которые сулит укрепление связей с Россией.Так или иначе, сейчас Тбилиси не удалось вовлечь в противостояние с Москвой. Это явно вызывает раздражение в Киеве, которое и проявляется в возникновении ситуаций, подобных нынешней.Несмотря на то, что действующие власти Грузии не придерживаются антироссийского курса, русофобия в политизированной части местного общества во многом сохраняет свои позиции.Это, в том числе, видно по значительному числу грузинских наёмников, отправившихся воевать на стороне Киева.При этом российские "релоканты" чувствуют себя на улицах грузинских городов достаточно спокойно. Это является косвенным свидетельством того, что в массе своей грузинскому обществу последовательная русофобия всё же не свойственна.И на сегодняшний день Грузия, ещё относительно недавно являвшаяся самой горячей точкой Закавказья, выглядит очень спокойно на фоне перманентного напряжения между соседними Арменией и Азербайджаном.

https://ukraina.ru/20230622/1047479401.html

https://ukraina.ru/20230628/1047640786.html

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эксклюзив, грузия, украина, россия (рф), владимир зеленский, бидзине иванишвили, саакашвили, олигарх, саломе зурабишвили