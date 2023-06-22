https://ukraina.ru/20230622/1047479401.html

Прагматизм побеждает русофобию. Грузия стала ведущим экспортёром вин в Россию

Прагматизм побеждает русофобию. Грузия стала ведущим экспортёром вин в Россию - 22.06.2023 Украина.ру

Прагматизм побеждает русофобию. Грузия стала ведущим экспортёром вин в Россию

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили по итогам своей поездки в Брюссель заявил об оптимистических ожиданиях в отношении будущего решения Европейской комиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза

2023-06-22T14:00

2023-06-22T14:00

2023-06-22T14:00

эксклюзив

грузия

саакашвили

ираклий гарибашвили

онищенко

вино

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Гарибашвили сообщил, что отправил в Еврокомиссию полный отчёт о действиях своего кабинета по выполнению требований, ранее выдвинутых Тбилиси руководством ЕС. По мнению политика, Грузия достойна того, чтобы стать кандидатом в члены организации.Напомним, около года назад Европейский союз предоставил статус кандидата на вступление в свои ряды Украине и Молдавии. Грузии же было выдвинуто 12 условий, связанных с внесением изменений в законодательную базу.Стоит отметить, что официальный Тбилиси с началом СВО осудил действия России, однако при этом он отказался от присоединения к антироссийским санкциям и полностью проигнорировал призывы Киева открыть против Москвы "второй фронт", развязав новую агрессию против Южной Осетии. Да и в целом грузинские власти не проявили русофобского рвения, которого от них ждали как на Украине, так и на Западе.Роль главных антироссийских полюсов взяли на себя два президента – нынешняя Саломе Зурабишвили и бывший Михаил Саакашвили. Но Зурабишвили в целом лишена реальных рычагов влияния, а Саакашвили с осени 2021 года находится в заключении, периодически меняя тюремную камеру на больничную палату, заявляя о голодовках и проблемах со здоровьем.Грузия, стремясь вступить в ЕС, явно не собирается забывать о выгодах, которые ей сулит развитие экономических связей с Россией. С самого начала СВО на Западе периодически начинали говорить о том, что Тбилиси помогает Москве обходить введённые против неё санкции. Напомним, в последнее время США, Британия и ЕС уделяют особое внимание борьбе с попытками обойти антироссийские ограничения, оказывая, в частности, возрастающее давление на страны Средней Азии.Так или иначе, Грузия явно не спешит считать Россию "токсичной". 20 июня "КоммерсантЪ" со ссылкой на таможенные данные сообщил, что за первые пять месяцев текущего года объёмы поставок грузинских вин в РФ выросли на 63%, и в итоге Грузия вышла на первое место среди экспортёров "тихих" (не игристых) вин в Россию, оставив позади Италию и Францию.Стоит вспомнить, что начиная с распада СССР российско-грузинские отношения в целом были, мягко говоря, далеки от идеальных. Ещё до прихода к власти Михаила Саакашвили Грузия активно участвовала в антироссийской деятельности - в частности, на её территории базировались чеченские боевики. Но после того, как президентом этой закавказской республики стал Саакашвили, антироссийский дрейф Тбилиси принял характер устойчивого и последовательного курса.Апогеем стала война в Южной Осетии, которую тогдашний грузинский режим развязал летом 2008 года. Закончилась она признанием независимости двух республик. После этого политическая карьера Саакашвили постепенно пошла на спад.Именно к периоду его президентства относится российское эмбарго на поставки вин из Грузии. Оно было введено в 2006 году на фоне непрерывных провокаций Саакашвили и его приближённых. По официальной версии, озвученной главным санитарным врачом РФ Геннадием Онищенко, в вине были найдены тяжёлые металлы. Тогдашний министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили по этому поводу заявил, что отдельные нерадивые производители действительно могли не уделять должного внимания качеству своей продукции, добавив, что в Россию можно продать даже "фекальные массы". В итоге эмбарго продлилось несколько лет.Однако сегодня ситуация, как мы видим, сменилась на диаметрально противоположную. После ухода Саакашвили новая правящая партия "Грузинская мечта", осознав пользу, которую может принести экономическое взаимодействие с Россией, сделала ставку на привлечение российских туристов и освоение российского рынка. Двусторонний товарооборот начал стремительно увеличиваться: если в 2021 году он вырос более чем на 18% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, то в 2022 году рост составил более 50%. Многие наблюдатели считают, что это связано с реэкспортом подсанкционных товаров, на котором Тбилиси успешно зарабатывает. Так или иначе, Грузия явно не собирается отказываться от прагматичного курса в отношении России.Нынешнее грузинское правительство достаточно трезво оценивает экономическое положение страны, заявил в интервью Украине.ру российский политолог Борислав Агаджанов."Ситуация в грузинской экономике сложная. В последние годы она в значительной степени зависела от туризма. Ковидные события и происходящее вокруг Украины очень сократили количество туристов. Плюс поток украинских беженцев и российских переселенцев, на мой взгляд, осложнили ситуацию в Грузии. С одной стороны, приехали люди, обладавшие некоторыми финансовыми возможностями. С другой стороны, присутствие переселенцев из РФ очень сильно взвинтило цены буквально на всё, и от этого выиграла лишь очень небольшая часть грузинского населения – те, кто занимается сдачей квартир, работает в сфере обслуживания, и так далее", - отметил Агаджанов.По его словам, в сложившейся ситуации нынешнее грузинское руководство понимает, что экономические отношения с Россией очень важны, и что разрыв этих отношений, который произошёл в начале нулевых при Саакашвили, сильно ударил по грузинской экономике. Эксперт также отметил, что грузинская оппозиция использует любые предлоги, чтобы дискредитировать нынешнее руководство Грузии, и его попытка углубить взаимоотношения с Россией вызывает у оппозиционеров настоящие приступы злобы."Американцы и европейцы тоже пытаются давить на грузинское правительство с тем, чтобы оно не усиливало связи с РФ, но совсем уж грубого прессинга пока не наблюдается. На мой взгляд, Тбилиси в нынешней ситуации не находится в приоритете текущей западной политики. США, ЕС и НАТО сейчас в целом не до Грузии", - подчеркнул Агаджанов.По его мнению, грузинский кабинет министров пытается воспользоваться тем, что Вашингтон сейчас не может оказывать на него по-настоящему серьёзное давление, и расширить экономическое сотрудничество с Россией."Оппозиция всё время разгоняет тему реэкспорта и контрабандных схем, утверждая, что Грузия помогает России обходить санкции. Но на фоне той же Турции или ОАЭ через грузинскую территорию идёт капля в море. Реэкспорт может приносить выгоду грузинской экономике, но в целом его масштаб очень невелик. Да и в целом эта тема скорее искусственно разгоняется оппозицией для давления на власть", - считает Борислав Агаджанов.Да, в Грузии до сих пор сильны антироссийские настроения, о чём можно судить, например, по числу местных наёмников в рядах ВСУ. Но в целом современная Грузия всё в большей степени становится примером того, как экономический прагматизм постепенно отодвигает на второй план идеологические клише.

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эксклюзив, грузия, саакашвили, ираклий гарибашвили, онищенко, вино