Максим Невенчанный о политзаключенной Инне Иваночко: Западу нужно, чтобы мы ненавидели друг друга - 05.07.2023 Украина.ру
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Максим Невенчанный о политзаключенной Инне Иваночко: Западу нужно, чтобы мы ненавидели друг друга
Максим Невенчанный о политзаключенной Инне Иваночко: Западу нужно, чтобы мы ненавидели друг друга - 05.07.2023 Украина.ру
Максим Невенчанный о политзаключенной Инне Иваночко: Западу нужно, чтобы мы ненавидели друг друга
Среди множества других политзаключённых, во Львове остается под стражей оппозиционерка, экс-глава областного отделения партии "Оппозиционная платформа – За... Украина.ру, 05.07.2023
2023-07-05T16:37
2023-07-05T16:37
интервью
репрессии на украине
львов
россия (рф)
украина
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Среди множества других политзаключённых, во Львове остается под стражей оппозиционерка, экс-глава областного отделения партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и общественного движения "Украинский выбор – право народа" Инна Иваночко.Подробно ее история описана в материале автора издания Украина.ру Павла Волкова.В интервью изданию Украина.ру депутат городского совета Николаева Максим Невенчанный рассказал о том, за что украинские власти преследуют Инну Иваночко, и почему Вашингтону выгодно, чтобы русские ненавидели украинцев.– Максим, сейчас Инна Иваночко находится под стражей без возможности внесения залога, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Обвинение против нее было построено на "пропаганде идей федерализации" и едва ли ни призывах об отделении Галичины. Можете объяснить, о чем идет речь?– По сути обвинения и федерализации: когда Инну Иваночко задержали, ей инкриминировали именно то, что она говорила о федерализации. У нас в Украине термин "федерализация" почему-то стал синонимом сепаратизма. При этом в реальности федерализация – просто передача полномочий из центра в регионы.В Украине этот процесс подменили "децентрализацией". Разница в том, какой существует государственный уклад: унитарный или федеральный. То есть государство или делегирует полномочия в регионы, и тогда это федеративный уклад, или оставляет у себя в центре.Так вот, процесс передачи полномочий в регионы называется "децентрализацией". И я, и Инна Иваночко говорили, что это – абсолютная глупость. Но она никогда не призывала к отделению регионов, она говорила только о том, что децентрализация в своем логическом развитии в конце концов должна привести к тому, чтобы регионы имели свою экономическую относительную самостоятельность.Таких моделей в мире предостаточно: Соединенные Штаты, Германии, Швейцария. Это не только Российская Федерация. Но когда объясняешь это людям, которые стали жертвами пропаганды, выясняется, что в их сознании федерализация – исключительно Россия, и едва ли не личное изобретение [Владимира] Путина. Хотя мы помним, что, когда была уже Российская Федерация [РСФСР] Путин еще не родился, не говоря уже о Соединенных Штатах или Германии.То есть по сути Инна Иваночко просто объясняла, что черное есть черное, а белое – белое. Это естественно вызывало истерику, потому что у власти кончались аргументы: им ведь нужно было все контролировать, все из регионов забирать, а передача полномочий помешала бы в этом. Центральной власти, контролируемой из-за рубежа, конечно, было невыгодно допустить какую-либо экономическую самостоятельность регионов.Причины здесь две: нажива и использование украинского населения в качестве тарана против России – чем беднее население, тем оно послушнее.Когда этот миф о федерализации развенчивался, у власти глаза кровью наливались, но запрос на передачу полномочий в регионы оставался, поэтому власть подсунула децентрализацию, которая заставила каждый населенный пункт содержать себя самостоятельно.Когда Инну Иваночко забрали по этому надуманному предлогу, и разобрались в том, что криминала в этом никакого нет, начали шить новое обвинение.– В тексте обвинения сказано следующее: "В своих интервью системно доносила до неопределенного круга лиц пропагандистскую, предвзятую и исключительно негативную информацию об Украине, в частности относительно русофобии антироссийской Украины, фашизма, нацизма и превращения во враждебное для России государство, полной зависимости от Запада, обвинения власти в войне на территории Украины".– Верно. По большому счету и здесь она открывала людям глаза. В данном случае, полнейшее отрицание идей неонацизма в Украине и возмущает всех власть имущих. Основная функция украинской власти в том, чтобы убедить весь мир: все без исключения украинцы ненавидят русских, и этот процесс необратим.Они не позволяют другим украинцам, с другим мнением присутствовать в прессе, и что-нибудь говорить. Они – меньшая часть: Зе-режим и неонацисты ("Азов"*, ранее был "Правый сектор"*) – они играют роль тарана против России, а остальным украинцам блокируют Facebook**, YouTube – голос другой Украины должен быть подавлен. Должна быть только одна Украина – [Владимира] Зеленского, ненавидящая Россию.И вот Инна Иваночко говорила о том, что все наоборот: украинцы продолжают отмечать 9 мая, продолжают отмечать Новый год на час раньше – по московским курантам, продолжают чтить память, говорить на русском языке.Большая часть людей, и во Львове, на русском языке даже мыслит. В угоду политическому строю их заставляют говорить по-украински, но люди мыслят, говорят, матерятся – на русском. А к непримиримым применяли репрессии.– Инна Иваночко – непримиримая?– Конечно. Ее обливали зеленкой, на нее нападали, когда она выходила праздновать Девятое мая, и говорила: наш день не восьмое – день примирения и скорби, мы – потомки победителей. Ее травили, оскорбляли.Она говорила: у нас на весь Львов всего небольшая шайка оголтелых сумасшедших – двести, триста, ну, может быть, пятьсот человек. Но остальное население – другое.И я могу подтвердить: в Николаеве – такая же история. Запад везде покажет это небольшое количество агрессивно настроенных людей.И, к огромному сожалению, в российских СМИ тоже показывают, что украинцы – все такие, но в реальности большая, несоизмеримо большая часть украинцев – это те, кто всегда за дружбу с Россией, у которых в России родственники, и вы никогда не отличите украинца от русского.И это задача Запада: чтобы русские думали, что украинцы все – бандеровцы, и ненавидели их, а украинцы, видя, что их всех, поголовно считают плохими, понимали, что у них больше нет шансов, их уже считают врагами. Инна Иваночко это как раз опровергала, а она – украинка, львовянка, русскоязычная.То, что пытаются представить СМИ, что Украина вмиг возненавидела Россию – это искусственное, этого нет. В Николаеве, например, на сегодняшний день люди до сих пор ждут, когда русские смогут завершить начатое, и избавить жителей Украины от долгов, внешнего управления, террора и репрессий.*Террористические организации, запрещенные в РФ**соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
https://ukraina.ru/20230705/1047811548.html
https://ukraina.ru/20230704/1047776942.html
https://ukraina.ru/20230701/1047723267.html
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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96
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Украина.ру
1
5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, репрессии на украине, львов, россия (рф), украина
Интервью, Репрессии на Украине, Львов, Россия (РФ), Украина

Максим Невенчанный о политзаключенной Инне Иваночко: Западу нужно, чтобы мы ненавидели друг друга

16:37 05.07.2023
 
© Максим НевенчанныйМаксим Невенчанный интервью
Максим Невенчанный интервью
© Максим Невенчанный
Читать в
Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
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Среди множества других политзаключённых, во Львове остается под стражей оппозиционерка, экс-глава областного отделения партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и общественного движения "Украинский выбор – право народа" Инна Иваночко.
Подробно ее история описана в материале автора издания Украина.ру Павла Волкова.
В интервью изданию Украина.ру депутат городского совета Николаева Максим Невенчанный рассказал о том, за что украинские власти преследуют Инну Иваночко, и почему Вашингтону выгодно, чтобы русские ненавидели украинцев.
– Максим, сейчас Инна Иваночко находится под стражей без возможности внесения залога, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Обвинение против нее было построено на "пропаганде идей федерализации" и едва ли ни призывах об отделении Галичины. Можете объяснить, о чем идет речь?
– По сути обвинения и федерализации: когда Инну Иваночко задержали, ей инкриминировали именно то, что она говорила о федерализации. У нас в Украине термин "федерализация" почему-то стал синонимом сепаратизма. При этом в реальности федерализация – просто передача полномочий из центра в регионы.
В Украине этот процесс подменили "децентрализацией". Разница в том, какой существует государственный уклад: унитарный или федеральный. То есть государство или делегирует полномочия в регионы, и тогда это федеративный уклад, или оставляет у себя в центре.
Максим Невенчанный - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
13:30
Максим Невенчанный: кто онДепутат Николаевского горсовета
Так вот, процесс передачи полномочий в регионы называется "децентрализацией". И я, и Инна Иваночко говорили, что это – абсолютная глупость. Но она никогда не призывала к отделению регионов, она говорила только о том, что децентрализация в своем логическом развитии в конце концов должна привести к тому, чтобы регионы имели свою экономическую относительную самостоятельность.
Таких моделей в мире предостаточно: Соединенные Штаты, Германии, Швейцария. Это не только Российская Федерация. Но когда объясняешь это людям, которые стали жертвами пропаганды, выясняется, что в их сознании федерализация – исключительно Россия, и едва ли не личное изобретение [Владимира] Путина.
Хотя мы помним, что, когда была уже Российская Федерация [РСФСР] Путин еще не родился, не говоря уже о Соединенных Штатах или Германии.
То есть по сути Инна Иваночко просто объясняла, что черное есть черное, а белое – белое. Это естественно вызывало истерику, потому что у власти кончались аргументы: им ведь нужно было все контролировать, все из регионов забирать, а передача полномочий помешала бы в этом.
Центральной власти, контролируемой из-за рубежа, конечно, было невыгодно допустить какую-либо экономическую самостоятельность регионов.
Причины здесь две: нажива и использование украинского населения в качестве тарана против России – чем беднее население, тем оно послушнее.
Когда этот миф о федерализации развенчивался, у власти глаза кровью наливались, но запрос на передачу полномочий в регионы оставался, поэтому власть подсунула децентрализацию, которая заставила каждый населенный пункт содержать себя самостоятельно.
Когда Инну Иваночко забрали по этому надуманному предлогу, и разобрались в том, что криминала в этом никакого нет, начали шить новое обвинение.
- РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Вчера, 09:55
В шаге от катастрофы. 7 причин, почему Россия должна освободить гражданских пленных из украинских тюремВ украинских тюрьмах находятся тысячи заключенных, которых подозревают, обвиняют или уже приговорили к сроку за то, что они выступали за дружбу с и за единство с Россией, за то, что они раздавали российскую гумпомощь или работали учителями, врачами, коммунальщиками на подконтрольных РФ территориях, за то, что они помогали армии РФ
– В тексте обвинения сказано следующее: "В своих интервью системно доносила до неопределенного круга лиц пропагандистскую, предвзятую и исключительно негативную информацию об Украине, в частности относительно русофобии антироссийской Украины, фашизма, нацизма и превращения во враждебное для России государство, полной зависимости от Запада, обвинения власти в войне на территории Украины".
– Верно. По большому счету и здесь она открывала людям глаза. В данном случае, полнейшее отрицание идей неонацизма в Украине и возмущает всех власть имущих.
Основная функция украинской власти в том, чтобы убедить весь мир: все без исключения украинцы ненавидят русских, и этот процесс необратим.
Они не позволяют другим украинцам, с другим мнением присутствовать в прессе, и что-нибудь говорить. Они – меньшая часть: Зе-режим и неонацисты ("Азов"*, ранее был "Правый сектор"*) – они играют роль тарана против России, а остальным украинцам блокируют Facebook**, YouTube – голос другой Украины должен быть подавлен.
Должна быть только одна Украина – [Владимира] Зеленского, ненавидящая Россию.
И вот Инна Иваночко говорила о том, что все наоборот: украинцы продолжают отмечать 9 мая, продолжают отмечать Новый год на час раньше – по московским курантам, продолжают чтить память, говорить на русском языке.
Большая часть людей, и во Львове, на русском языке даже мыслит. В угоду политическому строю их заставляют говорить по-украински, но люди мыслят, говорят, матерятся – на русском. А к непримиримым применяли репрессии.
– Инна Иваночко – непримиримая?
– Конечно. Ее обливали зеленкой, на нее нападали, когда она выходила праздновать Девятое мая, и говорила: наш день не восьмое – день примирения и скорби, мы – потомки победителей. Ее травили, оскорбляли.
Она говорила: у нас на весь Львов всего небольшая шайка оголтелых сумасшедших – двести, триста, ну, может быть, пятьсот человек. Но остальное население – другое.
И я могу подтвердить: в Николаеве – такая же история. Запад везде покажет это небольшое количество агрессивно настроенных людей.
И, к огромному сожалению, в российских СМИ тоже показывают, что украинцы – все такие, но в реальности большая, несоизмеримо большая часть украинцев – это те, кто всегда за дружбу с Россией, у которых в России родственники, и вы никогда не отличите украинца от русского.
Николай Сидоренко в суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
1 июля, 08:15
Повалили на землю и утащили. На Украине похищен оппозиционный журналист Николай СидоренкоС 27 марта 2022 года до сегодняшнего дня неизвестно местонахождения оппозиционного журналиста Николая Сидоренко. В тот день в Бахмуте неизвестные похитили его и вывезли в неизвестном направлении.
И это задача Запада: чтобы русские думали, что украинцы все – бандеровцы, и ненавидели их, а украинцы, видя, что их всех, поголовно считают плохими, понимали, что у них больше нет шансов, их уже считают врагами. Инна Иваночко это как раз опровергала, а она – украинка, львовянка, русскоязычная.
То, что пытаются представить СМИ, что Украина вмиг возненавидела Россию – это искусственное, этого нет. В Николаеве, например, на сегодняшний день люди до сих пор ждут, когда русские смогут завершить начатое, и избавить жителей Украины от долгов, внешнего управления, террора и репрессий.
*Террористические организации, запрещенные в РФ
**соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
 
ИнтервьюРепрессии на УкраинеЛьвовРоссия (РФ)Украина
 
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