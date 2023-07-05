https://ukraina.ru/20230705/1047822619.html

Альтернатива НАТО и не только. Что показал прошедший саммит ШОС

Альтернатива НАТО и не только. Что показал прошедший саммит ШОС - 05.07.2023 Украина.ру

Альтернатива НАТО и не только. Что показал прошедший саммит ШОС

Пока весь мир ждёт и гадает, что произойдёт на саммите НАТО в Вильнюсе, 4 июля состоялся ежегодный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Однако не в очном режиме в Нью-Дели, как планировалось изначально, а по видеосвязи

2023-07-05T16:24

2023-07-05T16:24

2023-07-05T16:24

эксклюзив

шос

россия (рф)

иран

китай

индия

нато

владимир путин

санкции

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В мероприятии приняли участие главы государств-членов объединения: России, Китая, Индии (выполняющая функции председателя), Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. А также Белоруссии, Ирана и Монголии как наблюдатели, Туркменистан в качестве гостя, также приглашения приняли руководители АСЕАН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА (Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии) и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.Что же такое ШОС сегодня?Это почти половина - 42,4% - мирового населения (3,4 млрд человек), более 26% территории планеты, 1/3 мировой экономики (причём развивается она быстрее, чем остальные 2/3), 32,1% ВВП по паритету покупательной способности. По состоянию на 2021 год - 36% промышленного производства, 49,2% урожая пшеницы и 54,3% урожая риса; крупнейшие мировые запасы нефти (22,6%), газа (43,8%) и редкоземельных металлов. В числе членов ШОС - влиятельные участники ключевых международных и региональных объединений, среди которых ООН, G20, ВТО, ОДКБ, ЕАЭС, АТЭС, АСЕАН."Наша организация играет всё более весомую роль в международных делах, вносит реальный вклад в поддержание мира и стабильности, обеспечение устойчивого экономического роста государств-участников. Это особенно значимо в текущих условиях, когда всё острее становятся геополитические противоречия, продолжается деградация системы международной безопасности, повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопление долгов развитых стран, социального расслоение и роста бедности по всему миру, ухудшение продовольственной экологической безопасности", - заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите.Когда мы едины, мы непобедимыОбщий посыл в речах лидеров был таков: нужно объединиться во имя совместного развития и противодействия попыткам Запада внести раскол в ряды ШОС."Нужно сохранять бдительность по отношению к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию в нашем регионе, категорически выступать против любых попыток вмешательства, инспирирования цветных революций, выступать против протекционизма и односторонних санкций", – призвал председатель КНР Си Цзиньпин.Те вызовы безопасности, с которыми сегодня столкнулись государства ШОС, спровоцированы Западом, прежде всего Соединёнными Штатами: это и ситуация на Тайване, и уничтожение Афганистана, ситуация в котором, по словам премьер-министра Индии Нарендры Моди, сказывается на безопасности всех народов ШОС, и конфликт на Украине."Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны Украины фактически враждебного государства – "Антироссии". Её накачивали оружием 8 лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии. И всё это для того, чтобы поставить под удар безопасность России, сдержать развитие нашей страны", – заявил Путин.Насколько напряжённой ни была бы ситуация, ШОС способна преодолеть различные трудности и вызовы, внести больший вклад в обеспечение мира, безопасности, развития в регионе и во всём мире, уверен генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.Большое внимание члены организации уделяют экономическому сотрудничеству, помимо реализации совместных проектов в современных геополитических условиях возникает необходимость нивелировать эффект от ограничительных мер."Запад, цепляясь за ускользающее доминирование в ряде сфер экономики и финансов, пытается сдержать развитие неугодных ему стран и вводит против них незаконные варварские санкции", – заявил президент Белорусии Александр Лукашенко.Беспрецедентные по масштабу нелегитимные санкции, как сказал Путин, введены именно против России, но она уверенно противостоит внешнему давлению. Доказательство тому – рост экономических показателей страны выше прогнозируемых: в 2023 году при отсутствие форс-мажорных обстоятельств, по оценке премьер-министра РФ Михаила Мишустина, рост ВВП составит больше 2%, при прогнозе МВФ в 0,7%.Один из способов, причём очень действенных, противостоять гегемонии Запада – отказаться от доллара и перейти к расчётам в национальных валютах. Что ШОС уже успешно практикует: например, более 80% коммерческих сделок между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях.В 2022 году торговый оборот РФ с остальными государствами ШОС увеличилась более чем на 1/3, достигнув рекордных $263 млрд, а за первые 4 месяца 2023 года прибавила ещё 35%.В полку ШОС прибылоОдним из главных событий 23-го саммита ШОС стало вступление в организацию Ирана. Он стал 9-м членом ШОС. Предыдущее расширение происходило 6 лет назад – в 2017 году, когда присоединились Индия и Пакистан.Членство в этой важной организации, как подчеркнул в своём выступлении президент исламской республики Эбрахим Раиси, обеспечит Иран условиями для коллективной безопасности, возможностями для устойчивого развития экономики и обеспечения суверенитета в большей степени, чем это было раньше, а ещё позволит нарастить поставки российских энергоресурсов."Для Ирана очень важно выйти из политической изоляции, которая создавалась Соединёнными Штатами Америки. Вхождение Ирана в ШОС создаёт качественно новую ситуацию в том плане, что ШОС получает выход на Ближний и Средний Восток", – объяснил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Для самой ШОС членство Ирана означает прирост почти на 90 млн человек и $500 млрд товаров и услуг, а также расширение возможностей для развития транспортных коридоров, поскольку исламская республика расположена на перекрестке торговых маршрутов, что позволит нарастить поставки в те же Центральную Азию, на Ближний и Средний Восток из России, а также будет способствовать реализации глобальной инициативы "Пояс и путь".Присоединение Ирана поможет заложить основы для здоровых торговых отношений без влияния Запада и доллара, в регионе есть всё: сырьё, неосвоенные рынки для сбыта продукции – ШОС способствует блестящему росту экономик стран региона Ближнего и Среднего Востока и станет выгодным для региональных стран, уверен заместитель председателя комиссии парламента Ирана по вопросам экономики Голамреза Мархаба."Страны ШОС демонстрируют нежелание играть по западным правилам в рамках навязываемых Вашингтоном и Брюсселем установок и попыток изолировать Иран или Белоруссию. Мы с нашими партнёрами показываем, что у нас другая повестка, мы не принимаем в расчёт навязываемые нам стереотипы. Вступление Ирана в ШОС позволит говорить о распространении влияния организации далеко за пределы того периметра, который определяется границами её членов. Иран находится в стадии динамичного переговорного процесса со странами, не входящими в ШОС, в том числе с Саудовской Аравией. Показательно, что именно Китай организовал примирение Тегерана и Эр-Рияда, которое раньше невозможно было себе представить", – заявил главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов.Белоруссии – приготовитьсяУже в следующем году, как ожидается, в ШОС вступит ещё одно государство – Белоруссия.Лукашенко заверил, что в условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности организация может рассчитывать на возможности Белоруссии как одного из крупнейших экспортёров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, продовольствия и техники.Кроме того, Минск готов сотрудничать с ШОС по такому направлению, как борьба с кибератаками и распространением фейков в информационной среде, включая обмен технологиями, учения и обучение специалистов."Вступление Белоруссии в ШОС закрепит тот геополитический выбор, который сделала республика. Если до 2020 года Минск зачастую лавировал между Востоком и Западом, между Россией и Евросоюзом, то после попытки государственного переворота, в которой активную роль играл Запад, Лукашенко окончательно определился с геополитической ориентацией своей республики, и это ориентация на Восток. Этот выбор полностью оправдан. А с экономической точки зрения у Белоруссии нет другого выбора, кроме как развивать сотрудничество с незападными странами, поскольку западные страны ввели против республики экономические санкции. Так что тот факт, что Белоруссия станет полноправным членом ШОС, можно будет считать крупной геополитической победой Лукашенко", – пояснил политолог Кирилл Аверьянов.К тому же, по словам эксперта, вступая в ШОС, Лукашенко с политической точки зрения показывает, что Белоруссия не находится в международной изоляции и большая часть мира считает его легитимным президентом.ШОС как альтернатива НАТОИнтерес к Шанхайской организации сотрудничества, основанной в далёком 2001-м, в последние годы только растёт. Увеличивается количество стран, которые хотят стать полноценными членами организации, в частности на Глобальном Юге.На сегодняшний день статус наблюдателя при ШОС имеют Белоруссия, Монголия и Афганистан (могут участвовать в обсуждении вопросов, но без права принятия решений).Партнёрами ШОС по диалогу выступают Турция, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар, Шри-Ланка, Камбоджа, Непал, Мьянма, Мальдивы, Азербайджан, Армения.Желание арабских стран присоединиться к ШОС обусловлено тем, что они видят в этой организации финансово-экономическую альтернативу западному полюсу, объясняет старший сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.К тому же ШОС имеет соглашения о партнёрстве с ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и АСЕАН.ШОС расширяется на фоне ухудшения отношений между основателями организации и западными государствами, написала британская газета The Financial Times в контексте вступления Ирана. Этот же тезис подхватило агентство Reuters: ШОС стремится противостоять влиянию Запада."ШОС – это структура, устремлённая в будущее в большей степени, нежели НАТО, которая устремлена в прошлое, в сторону устаревших стереотипов о необходимости сдерживания России и других центров силы, возникающих в других регионах мира. Они сейчас начинают предпринимать попытки переориентироваться, в том числе на Азию, идут разговоры об открытии офиса НАТО в Токио. Всё это основано на конфронтационной логике. ШОС же создавалась как организация, которая нацелена на сотрудничество, на конструктивную перспективу, и в целом в этом ключе она и развивается, в отличие от НАТО и других подобных западноцентричных объединений", – заявил Гришанов.В нью-делийской декларации, принятой лидерами по итогам саммита, так и подчеркнули, что деятельность ШОС не направлена против других государств и международных организаций, а также исключили блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития – международные отношения нового типа должны строиться в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества.Прошедший саммит ШОС стал очередным доказательством, что изоляция России на международной арене – это миф Запада, который выдаёт желаемое за действительное. Новый миропорядок приходит на смену эпохе американского гегемонизма, страны видят альтернативы НАТО в других организациях. И этот процесс необратим.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, шос, россия (рф), иран, китай, индия, нато, владимир путин, санкции