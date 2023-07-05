Украинский военком, избивший жену демобилизованного, лишился важного - 05.07.2023 Украина.ру
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Украинский военком, избивший жену демобилизованного, лишился важного
Украинский военком, избивший жену демобилизованного, лишился важного - 05.07.2023 Украина.ру
Украинский военком, избивший жену демобилизованного, лишился важного
Майора Закарпатского Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Константина Вари уволили из вооруженных сил. Причина - на днях он, будучи пьяным, избил жену демобилизованного офицера ВСУ. Об этом в среду, 5 июля, сообщил первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в своем Телеграм-канале
2023-07-05T11:59
2023-07-05T11:59
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Он добавил, что в дальнейшем оценку действиям Вари дадут правоохранительные органы и суд. Уголовное дело открыто по по ч. 1 ст. 125 УК Украины "Легкое телесное повреждение".На днях жительница Закарпатья Татьяна Новак пожаловалась в своих соцсетях, что ее избил представитель местного ТЦК Константин Вари. Причиной, утверждает пострадавшая, стала демобилизация ее супруга.По словам женщины, Вари активно хвастался своими погонами и агрессивно интересовался, где служит ее супруг. Получив ответ, что муж Новак демобилизован, пришел в ярость"Вари бросился на моего мужа с кулаками, но почему-то передумал, резко сменил траекторию, подбежал ко мне (я стояла на пару метров сзади от мужа) и ударил меня в челюсть. Да, женщину. Да, кулаком. Я упала, тогда он склонился надо мной и нанес еще один удар кулаком в левый висок. Все было быстро и неожиданно, мой муж не успел вмешаться, а Вари убежал", - рассказала Новак."Какой грустный этот Вари сидит... Конечно, так хвалился, что майор, видать важно это для него. Тогда наказание правильное", - отреагировал один из пользователей.
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новости, новости украины, украина, избиение, жена, всу, увольнение
Новости, Новости Украины, Украина, избиение, жена, ВСУ, увольнение

Украинский военком, избивший жену демобилизованного, лишился важного

11:59 05.07.2023
 
© Фото Татьяны Новак
© Фото Татьяны Новак
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Майора Закарпатского Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Константина Вари уволили из вооруженных сил. Причина - на днях он, будучи пьяным, избил жену демобилизованного офицера ВСУ. Об этом в среду, 5 июля, сообщил первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в своем Телеграм-канале
"На основании информации, предоставленной по месту службы офицера и учитывая следственные действия, которые теперь ожидают указанного лица в связи с производством, начатым правоохранительными органами по факту совершения уголовного правонарушения, принято решение об освобождении этого лица из рядов Вооруженных сил Украины", – написал Павлюк.
Он добавил, что в дальнейшем оценку действиям Вари дадут правоохранительные органы и суд. Уголовное дело открыто по по ч. 1 ст. 125 УК Украины "Легкое телесное повреждение".
Кулак драка избиение насилие
3 июля, 11:06
Пьяный украинский военком избил жену демобилизованного офицера ВСУ Жительница Закарпатья Татьяна Новак 3 июля пожаловалась в своих соцсетях, что ее избил представитель Закарпатского областного территориального центра комплектования (ОТЦК) Константин Вари. Причиной, утверждает пострадавшая, стала демобилизация ее супруга
На днях жительница Закарпатья Татьяна Новак пожаловалась в своих соцсетях, что ее избил представитель местного ТЦК Константин Вари. Причиной, утверждает пострадавшая, стала демобилизация ее супруга.
По словам женщины, Вари активно хвастался своими погонами и агрессивно интересовался, где служит ее супруг. Получив ответ, что муж Новак демобилизован, пришел в ярость
"Вари бросился на моего мужа с кулаками, но почему-то передумал, резко сменил траекторию, подбежал ко мне (я стояла на пару метров сзади от мужа) и ударил меня в челюсть. Да, женщину. Да, кулаком. Я упала, тогда он склонился надо мной и нанес еще один удар кулаком в левый висок. Все было быстро и неожиданно, мой муж не успел вмешаться, а Вари убежал", - рассказала Новак.
"Какой грустный этот Вари сидит... Конечно, так хвалился, что майор, видать важно это для него. Тогда наказание правильное", - отреагировал один из пользователей.
 
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