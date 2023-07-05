Не экономика: аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России - 05.07.2023 Украина.ру
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Не экономика: аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России
Не экономика: аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России - 05.07.2023 Украина.ру
Не экономика: аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России
Главная цель гибридной войны, развязанной Западом против России, заключается не в том, чтобы развалить экономику РФ, а - максимально сократить ее население. Такое заявление 5 июля сделал директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин, цитирует агентство РИА Новости
2023-07-05T08:26
2023-07-05T08:26
новости
аналитик
война
запад
россия (рф)
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Он резюмировал, что идущая сегодня война - это война на истощение, и Запад заинтересован в том, чтобы она длилась как можно дольше.Западу, заметил он, не дают покоя огромные территории России, богатые природными ресурсами, поэтому в Вашингтоне придумывают, как сделать так, чтобы россиян в стране проживало минимальное количество, нужное лишь для того, чтобы "рубить лес, добывать алмазы и обслуживать трубы, по которым транспортируются нефть и газ".В понедельник, 3 июля, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что только за минувшую неделю ВСУ потеряли около трех тысяч военных на Луганском направлении.
https://ukraina.ru/20230630/1047699039.html
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новости, аналитик, война, запад, россия (рф)
Новости, аналитик, война, Запад, Россия (РФ)

Не экономика: аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России

08:26 05.07.2023
 
© Master Sgt. Alejandro Licea / Перейти в фотобанк Американские военные в Афганистане
 Американские военные в Афганистане
© Master Sgt. Alejandro Licea
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Главная цель гибридной войны, развязанной Западом против России, заключается не в том, чтобы развалить экономику РФ, а - максимально сократить ее население. Такое заявление 5 июля сделал директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин, цитирует агентство РИА Новости
"Развязанная Западом война затрагивает не только экономику, она гибридная, поскольку идет сразу по нескольким фронтам: и экономическом, и политическом, и информационном, и, наконец, военном на Украине, где противник воюет с Россией фактически западным оружием. Потому что главная цель этой гибридной войны не экономику России развалить, а - максимально сократить население страны, ухудшая жизнь миллионов людей", - заявил Бахтизин.
Он резюмировал, что идущая сегодня война - это война на истощение, и Запад заинтересован в том, чтобы она длилась как можно дольше.
Западу, заметил он, не дают покоя огромные территории России, богатые природными ресурсами, поэтому в Вашингтоне придумывают, как сделать так, чтобы россиян в стране проживало минимальное количество, нужное лишь для того, чтобы "рубить лес, добывать алмазы и обслуживать трубы, по которым транспортируются нефть и газ".
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
30 июня, 08:27
США не дождутся поражения России на Украине — НебензяСША не хотят прекращения конфликта на Украине, но поражения России они не дождутся. Об этом заявил 29 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на созванном РФ заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме западных поставок оружия Киеву
В понедельник, 3 июля, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что только за минувшую неделю ВСУ потеряли около трех тысяч военных на Луганском направлении.
Представители миссии ОБСЕ на Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
3 июля, 09:54
"Цифра ошеломляющая": Марочко назвал недельные потери ВСУ на Луганском направлении - РИАЗа минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных на Луганском направлении. Такое заявление 3 июля сделал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, его слова цитирует агентство РИА новости
 
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