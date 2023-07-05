Не экономика: аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России
Главная цель гибридной войны, развязанной Западом против России, заключается не в том, чтобы развалить экономику РФ, а - максимально сократить ее население. Такое заявление 5 июля сделал директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин, цитирует агентство РИА Новости
"Развязанная Западом война затрагивает не только экономику, она гибридная, поскольку идет сразу по нескольким фронтам: и экономическом, и политическом, и информационном, и, наконец, военном на Украине, где противник воюет с Россией фактически западным оружием. Потому что главная цель этой гибридной войны не экономику России развалить, а - максимально сократить население страны, ухудшая жизнь миллионов людей", - заявил Бахтизин.
Он резюмировал, что идущая сегодня война - это война на истощение, и Запад заинтересован в том, чтобы она длилась как можно дольше.
Западу, заметил он, не дают покоя огромные территории России, богатые природными ресурсами, поэтому в Вашингтоне придумывают, как сделать так, чтобы россиян в стране проживало минимальное количество, нужное лишь для того, чтобы "рубить лес, добывать алмазы и обслуживать трубы, по которым транспортируются нефть и газ".
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