https://ukraina.ru/20230705/1047802964.html

Не экономика: аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России

Не экономика: аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России - 05.07.2023 Украина.ру

Не экономика: аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России

Главная цель гибридной войны, развязанной Западом против России, заключается не в том, чтобы развалить экономику РФ, а - максимально сократить ее население. Такое заявление 5 июля сделал директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин, цитирует агентство РИА Новости

2023-07-05T08:26

2023-07-05T08:26

2023-07-05T08:26

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аналитик

война

запад

россия (рф)

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Он резюмировал, что идущая сегодня война - это война на истощение, и Запад заинтересован в том, чтобы она длилась как можно дольше.Западу, заметил он, не дают покоя огромные территории России, богатые природными ресурсами, поэтому в Вашингтоне придумывают, как сделать так, чтобы россиян в стране проживало минимальное количество, нужное лишь для того, чтобы "рубить лес, добывать алмазы и обслуживать трубы, по которым транспортируются нефть и газ".В понедельник, 3 июля, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что только за минувшую неделю ВСУ потеряли около трех тысяч военных на Луганском направлении.

https://ukraina.ru/20230630/1047699039.html

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новости, аналитик, война, запад, россия (рф)