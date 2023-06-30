https://ukraina.ru/20230630/1047707095.html
"Приближается жатва". Европейских аграриев ждёт "зерновая катастрофа" из-за Украины - СМИ
"Приближается жатва". Европейских аграриев ждёт "зерновая катастрофа" из-за Украины - СМИ - 30.06.2023 Украина.ру
"Приближается жатва". Европейских аграриев ждёт "зерновая катастрофа" из-за Украины - СМИ
Восточноевропейских фермеров предупредили о грядущей катастрофе из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом сообщает издание Parlamentní listy
2023-06-30T10:59
2023-06-30T10:59
2023-06-30T10:59
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зерновая сделка
сельское хозяйство
зерно
европа
зарубежье
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В случае прекращения зернового соглашения с Россией украинскую пшеницу направят в европейские или транзитом в другие страны. Местные аграрии опасаются разорения из-за наплыва дешёвой сельхозпродукции, пишет издание.Сохраняется риск того, что соглашение с Россией об экспорте зерна прекратится, и Украина снова станет житницей Европы, говорится в статье.Ранее Европейская комиссия продлила запрет импорта зерновой продукции из Украины в пять граничащих с ней стран до 15 сентября.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт выступает за продление запрета на импорт украинских сельхозпродуктов в пограничные с Украиной страны Европы.Единственное, что удерживало зерновую сделку на плаву – это необходимость переизбрания Эрдогана, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко. В этом плане сейчас Россия решила свои проблемы, поэтому сделка становится, в принципе, никому не нужна, добавил политолог.Сделка даже Украине не особенно нужна, потому что все, что было, она уже продала, а вырастит ли она что-то в этом году – очень большой вопрос, указал Ищенко.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230627/1047597025.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерновая сделка, сельское хозяйство, зерно, европа, зарубежье, продовольствие
Новости, зерновая сделка, Сельское хозяйство, зерно, Европа, Зарубежье, продовольствие
"Приближается жатва". Европейских аграриев ждёт "зерновая катастрофа" из-за Украины - СМИ
Восточноевропейских фермеров предупредили о грядущей катастрофе из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом сообщает издание Parlamentní listy
В случае прекращения зернового соглашения с Россией украинскую пшеницу направят в европейские или транзитом в другие страны. Местные аграрии опасаются разорения из-за наплыва дешёвой сельхозпродукции, пишет издание.
"Приближается жатва. А вместе с ней и возможная катастрофа", — говорится в публикации.
Сохраняется риск того, что соглашение с Россией об экспорте зерна прекратится, и Украина снова станет житницей Европы, говорится в статье.
Ранее Европейская комиссия продлила запрет импорта зерновой продукции из Украины в пять граничащих с ней стран до 15 сентября.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт выступает за продление запрета на импорт украинских сельхозпродуктов в пограничные с Украиной страны Европы.
Единственное, что удерживало зерновую сделку на плаву – это необходимость переизбрания Эрдогана, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.
В этом плане сейчас Россия решила свои проблемы, поэтому сделка становится, в принципе, никому не нужна, добавил политолог.
"Они (США. - Ред.) уже полгода назад говорили – ради Бога, не нужна вам эта сделка, так и закройте ее. Еще когда после первой атаки морских беспилотников мы закрыли зерновой коридор и сказали, что думаем о расторжении сделки, США сказали – пожалуйста, расторгайте. Потому что свои проблемы к тому времени они решили", - подчеркнул эксперт.
Сделка даже Украине не особенно нужна, потому что все, что было, она уже продала, а вырастит ли она что-то в этом году – очень большой вопрос, указал Ищенко.
Полный текст интервью можно прочитать здесь