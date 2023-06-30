https://ukraina.ru/20230630/1047707095.html

"Приближается жатва". Европейских аграриев ждёт "зерновая катастрофа" из-за Украины - СМИ

"Приближается жатва". Европейских аграриев ждёт "зерновая катастрофа" из-за Украины - СМИ - 30.06.2023 Украина.ру

"Приближается жатва". Европейских аграриев ждёт "зерновая катастрофа" из-за Украины - СМИ

Восточноевропейских фермеров предупредили о грядущей катастрофе из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом сообщает издание Parlamentní listy

2023-06-30T10:59

2023-06-30T10:59

2023-06-30T10:59

новости

зерновая сделка

сельское хозяйство

зерно

европа

зарубежье

продовольствие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103429/88/1034298854_0:130:2820:1716_1920x0_80_0_0_c9f618a4f9401a8ae2dfa119f2b87a58.jpg

В случае прекращения зернового соглашения с Россией украинскую пшеницу направят в европейские или транзитом в другие страны. Местные аграрии опасаются разорения из-за наплыва дешёвой сельхозпродукции, пишет издание.Сохраняется риск того, что соглашение с Россией об экспорте зерна прекратится, и Украина снова станет житницей Европы, говорится в статье.Ранее Европейская комиссия продлила запрет импорта зерновой продукции из Украины в пять граничащих с ней стран до 15 сентября.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт выступает за продление запрета на импорт украинских сельхозпродуктов в пограничные с Украиной страны Европы.Единственное, что удерживало зерновую сделку на плаву – это необходимость переизбрания Эрдогана, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко. В этом плане сейчас Россия решила свои проблемы, поэтому сделка становится, в принципе, никому не нужна, добавил политолог.Сделка даже Украине не особенно нужна, потому что все, что было, она уже продала, а вырастит ли она что-то в этом году – очень большой вопрос, указал Ищенко.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230627/1047597025.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зерновая сделка, сельское хозяйство, зерно, европа, зарубежье, продовольствие