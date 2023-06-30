"Приближается жатва". Европейских аграриев ждёт "зерновая катастрофа" из-за Украины - СМИ - 30.06.2023 Украина.ру
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"Приближается жатва". Европейских аграриев ждёт "зерновая катастрофа" из-за Украины - СМИ
"Приближается жатва". Европейских аграриев ждёт "зерновая катастрофа" из-за Украины - СМИ - 30.06.2023 Украина.ру
"Приближается жатва". Европейских аграриев ждёт "зерновая катастрофа" из-за Украины - СМИ
Восточноевропейских фермеров предупредили о грядущей катастрофе из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом сообщает издание Parlamentní listy
2023-06-30T10:59
2023-06-30T10:59
новости
зерновая сделка
сельское хозяйство
зерно
европа
зарубежье
продовольствие
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В случае прекращения зернового соглашения с Россией украинскую пшеницу направят в европейские или транзитом в другие страны. Местные аграрии опасаются разорения из-за наплыва дешёвой сельхозпродукции, пишет издание.Сохраняется риск того, что соглашение с Россией об экспорте зерна прекратится, и Украина снова станет житницей Европы, говорится в статье.Ранее Европейская комиссия продлила запрет импорта зерновой продукции из Украины в пять граничащих с ней стран до 15 сентября.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт выступает за продление запрета на импорт украинских сельхозпродуктов в пограничные с Украиной страны Европы.Единственное, что удерживало зерновую сделку на плаву – это необходимость переизбрания Эрдогана, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко. В этом плане сейчас Россия решила свои проблемы, поэтому сделка становится, в принципе, никому не нужна, добавил политолог.Сделка даже Украине не особенно нужна, потому что все, что было, она уже продала, а вырастит ли она что-то в этом году – очень большой вопрос, указал Ищенко.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230627/1047597025.html
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новости, зерновая сделка, сельское хозяйство, зерно, европа, зарубежье, продовольствие
Новости, зерновая сделка, Сельское хозяйство, зерно, Европа, Зарубежье, продовольствие

"Приближается жатва". Европейских аграриев ждёт "зерновая катастрофа" из-за Украины - СМИ

10:59 30.06.2023
 
© РИА Новости . Андрей Соломонов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости . Андрей Соломонов
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Восточноевропейских фермеров предупредили о грядущей катастрофе из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом сообщает издание Parlamentní listy
В случае прекращения зернового соглашения с Россией украинскую пшеницу направят в европейские или транзитом в другие страны. Местные аграрии опасаются разорения из-за наплыва дешёвой сельхозпродукции, пишет издание.
"Приближается жатва. А вместе с ней и возможная катастрофа", — говорится в публикации.
Сохраняется риск того, что соглашение с Россией об экспорте зерна прекратится, и Украина снова станет житницей Европы, говорится в статье.
Ранее Европейская комиссия продлила запрет импорта зерновой продукции из Украины в пять граничащих с ней стран до 15 сентября.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт выступает за продление запрета на импорт украинских сельхозпродуктов в пограничные с Украиной страны Европы.
Единственное, что удерживало зерновую сделку на плаву – это необходимость переизбрания Эрдогана, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.
В этом плане сейчас Россия решила свои проблемы, поэтому сделка становится, в принципе, никому не нужна, добавил политолог.

"Они (США. - Ред.) уже полгода назад говорили – ради Бога, не нужна вам эта сделка, так и закройте ее. Еще когда после первой атаки морских беспилотников мы закрыли зерновой коридор и сказали, что думаем о расторжении сделки, США сказали – пожалуйста, расторгайте. Потому что свои проблемы к тому времени они решили", - подчеркнул эксперт.

Сделка даже Украине не особенно нужна, потому что все, что было, она уже продала, а вырастит ли она что-то в этом году – очень большой вопрос, указал Ищенко.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
27 июня, 13:53
Ростислав Ищенко о смысле зерновой сделки и о тонкостях закона об иноагентахЕсли речь идет о распространении фейков, армия ничем не отличается от остальных структур. Нельзя распространять фейки об армии, о любом другом ведомстве, о частном бизнесе и о гражданах. Соответственно, тут должен действовать общий закон, считает политолог Ростислав Ищенко
 
Новостизерновая сделкаСельское хозяйствозерноЕвропаЗарубежьепродовольствие
 
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