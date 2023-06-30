США не дождутся поражения России на Украине — Небензя
08:27 30.06.2023 (обновлено: 08:34 30.06.2023)
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
© AP / Seth Wenig
США не хотят прекращения конфликта на Украине, но поражения России они не дождутся. Об этом заявил 29 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на созванном РФ заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме западных поставок оружия Киеву
По его словам, для прекращения конфликта на Украине США должны "дать приказ своим вассалам в Киеве".
"Отсутствие таких сигналов и приказов говорит только об одном - у США нет потребностей и желаний в прекращении конфликта, а есть аппетит к его продолжению и ожиданию того, когда же России будет нанесено поражение, желательно, в трактовке США, стратегическое", - сказал Небензя.
Он обратился к США и подчеркнул, что они этого не дождутся.
На днях кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди-младший в ходе общения с избирателями заявил, что США сделали Украину пешкой в своей прокси-войне с Россией. По словам политика, США проигнорировали множество возможностей разрешить ситуацию мирно, поведение Вашингтона вредит Украине.