https://ukraina.ru/20230630/1047699039.html

США не дождутся поражения России на Украине — Небензя

США не дождутся поражения России на Украине — Небензя - 30.06.2023 Украина.ру

США не дождутся поражения России на Украине — Небензя

США не хотят прекращения конфликта на Украине, но поражения России они не дождутся. Об этом заявил 29 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на созванном РФ заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме западных поставок оружия Киеву

2023-06-30T08:27

2023-06-30T08:27

2023-06-30T08:34

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По его словам, для прекращения конфликта на Украине США должны "дать приказ своим вассалам в Киеве".Он обратился к США и подчеркнул, что они этого не дождутся. На днях кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди-младший в ходе общения с избирателями заявил, что США сделали Украину пешкой в своей прокси-войне с Россией. По словам политика, США проигнорировали множество возможностей разрешить ситуацию мирно, поведение Вашингтона вредит Украине.

https://ukraina.ru/20230629/1047659821.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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сша, украина, небензя, россия (рф), оон, зарубежье