США не дождутся поражения России на Украине — Небензя - 30.06.2023 Украина.ру
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США не дождутся поражения России на Украине — Небензя
США не дождутся поражения России на Украине — Небензя - 30.06.2023 Украина.ру
США не дождутся поражения России на Украине — Небензя
США не хотят прекращения конфликта на Украине, но поражения России они не дождутся. Об этом заявил 29 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на созванном РФ заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме западных поставок оружия Киеву
2023-06-30T08:27
2023-06-30T08:34
сша
украина
небензя
россия (рф)
оон
зарубежье
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По его словам, для прекращения конфликта на Украине США должны "дать приказ своим вассалам в Киеве".Он обратился к США и подчеркнул, что они этого не дождутся. На днях кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди-младший в ходе общения с избирателями заявил, что США сделали Украину пешкой в своей прокси-войне с Россией. По словам политика, США проигнорировали множество возможностей разрешить ситуацию мирно, поведение Вашингтона вредит Украине.
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сша, украина, небензя, россия (рф), оон, зарубежье
США, Украина, Небензя, Россия (РФ), ООН, Зарубежье

США не дождутся поражения России на Украине — Небензя

08:27 30.06.2023 (обновлено: 08:34 30.06.2023)
 
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP / Seth Wenig
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США не хотят прекращения конфликта на Украине, но поражения России они не дождутся. Об этом заявил 29 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на созванном РФ заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме западных поставок оружия Киеву
По его словам, для прекращения конфликта на Украине США должны "дать приказ своим вассалам в Киеве".
"Отсутствие таких сигналов и приказов говорит только об одном - у США нет потребностей и желаний в прекращении конфликта, а есть аппетит к его продолжению и ожиданию того, когда же России будет нанесено поражение, желательно, в трактовке США, стратегическое", - сказал Небензя.
Он обратился к США и подчеркнул, что они этого не дождутся.
На днях кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди-младший в ходе общения с избирателями заявил, что США сделали Украину пешкой в своей прокси-войне с Россией. По словам политика, США проигнорировали множество возможностей разрешить ситуацию мирно, поведение Вашингтона вредит Украине.
Вчера, 07:13
США сделали Украину пешкой в своей прокси-войне с РФ - Кеннеди-младшийСША сделали Украину пешкой в своей прокси-войне с Россией. Об этом 28 июня заявил кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди-младший в ходе общения с избирателями, которое транслировал телеканал News Nation
 
СШАУкраинаНебензяРоссия (РФ)ООНЗарубежье
 
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