СК России возбудил уголовные дела против 160 наемников на Украине - 29.06.2023 Украина.ру
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СК России возбудил уголовные дела против 160 наемников на Украине
СК России возбудил уголовные дела против 160 наемников на Украине - 29.06.2023 Украина.ру
СК России возбудил уголовные дела против 160 наемников на Украине
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщила 29 июня пресс-служба СК
2023-06-29T10:23
2023-06-29T10:23
новости
иностранные наемники
россия (рф)
ск рф
уголовное дело
украина
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"В результате взаимодействия с Министерством обороны РФ и другими оперативными службами собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. В настоящее время осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран", - говорится в материале по итогам оперативного совещания, которое провел в Донецке председатель СК Александр Бастрыкин.По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
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новости, иностранные наемники, россия (рф), ск рф, уголовное дело, украина
Новости, иностранные наемники, Россия (РФ), СК РФ, уголовное дело, Украина

СК России возбудил уголовные дела против 160 наемников на Украине

10:23 29.06.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщила 29 июня пресс-служба СК
"В результате взаимодействия с Министерством обороны РФ и другими оперативными службами собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. В настоящее время осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран", - говорится в материале по итогам оперативного совещания, которое провел в Донецке председатель СК Александр Бастрыкин.
По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
27 июня, 12:44
"Решил поехать убивать русских": в ходе СВО ликвидирован грузинский наемник ОдишвилиТелеграм-канал "Укропский фреш" 27 июня сообщил, что под Артемовском уничтожен очередной грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ - Евгений (Джони) Одишвили
 
Новостииностранные наемникиРоссия (РФ)СК РФуголовное делоУкраина
 
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