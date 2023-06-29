https://ukraina.ru/20230629/1047665346.html
СК России возбудил уголовные дела против 160 наемников на Украине
СК России возбудил уголовные дела против 160 наемников на Украине - 29.06.2023 Украина.ру
СК России возбудил уголовные дела против 160 наемников на Украине
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщила 29 июня пресс-служба СК
2023-06-29T10:23
2023-06-29T10:23
2023-06-29T10:23
новости
иностранные наемники
россия (рф)
ск рф
уголовное дело
украина
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"В результате взаимодействия с Министерством обороны РФ и другими оперативными службами собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. В настоящее время осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран", - говорится в материале по итогам оперативного совещания, которое провел в Донецке председатель СК Александр Бастрыкин.По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
https://ukraina.ru/20230627/1047595494.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иностранные наемники, россия (рф), ск рф, уголовное дело, украина
Новости, иностранные наемники, Россия (РФ), СК РФ, уголовное дело, Украина
СК России возбудил уголовные дела против 160 наемников на Украине
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщила 29 июня пресс-служба СК
"В результате взаимодействия с Министерством обороны РФ и другими оперативными службами собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. В настоящее время осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран", - говорится в материале по итогам оперативного совещания, которое провел в Донецке председатель СК Александр Бастрыкин.
По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.