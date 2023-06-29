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СК России возбудил уголовные дела против 160 наемников на Украине

СК России возбудил уголовные дела против 160 наемников на Украине - 29.06.2023 Украина.ру

СК России возбудил уголовные дела против 160 наемников на Украине

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщила 29 июня пресс-служба СК

2023-06-29T10:23

2023-06-29T10:23

2023-06-29T10:23

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"В результате взаимодействия с Министерством обороны РФ и другими оперативными службами собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. В настоящее время осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран", - говорится в материале по итогам оперативного совещания, которое провел в Донецке председатель СК Александр Бастрыкин.По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.

https://ukraina.ru/20230627/1047595494.html

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новости, иностранные наемники, россия (рф), ск рф, уголовное дело, украина