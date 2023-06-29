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Нетаньяху рассказал о возможных последствиях передачи Киеву "Железного купола"
Нетаньяху рассказал о возможных последствиях передачи Киеву "Железного купола" - 29.06.2023 Украина.ру
Нетаньяху рассказал о возможных последствиях передачи Киеву "Железного купола"
Израиль не передаёт Украине систему ПРО "Железный купол" из-за опасений, что она будет использована против израильтян, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию The Wall Street Journal 29 июня
2023-06-29T10:22
2023-06-29T10:22
2023-06-29T10:27
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израиль
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железный купол
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Израиль не может передать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол" из-за опасения, что она может попасть в руки Ирана и использоваться против израильтян.Нетаньяху отверг призывы некоторых вашингтонских законодателей и украинских чиновников присоединиться к усилиям Запада по вооружению Украины. По его словам, ни у кого из западных союзников Украины нет таких же опасений, как у него.Нетаньяху подтвердил, что ему необходимо обеспечить Израилю "свободу действий" в Сирии.Посол Украины в Израиле назвал опасения по поводу того, что оружие попадет в руки Ирана, "полностью вымышленными и спекулятивными предположениями", отмечает издание.Ранее Нетаньяху в интервью изданию The Jerusalem Post уже заявлял о своих опасениях о последствиях передачи Киеву вооружений. По его словам, это уже произошло с западным противотанковым оружием, которое "мы сейчас находим у наших границ"."Железный купол" - это тактическая система противоракетной обороны, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael в 2011 году. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров.
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новости, зарубежье, израиль, биньямин нетаньяху, украина, киев, железный купол, иран
Новости, Зарубежье, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Украина, Киев, железный купол, Иран
Нетаньяху рассказал о возможных последствиях передачи Киеву "Железного купола"
10:22 29.06.2023 (обновлено: 10:27 29.06.2023)
Израиль не передаёт Украине систему ПРО "Железный купол" из-за опасений, что она будет использована против израильтян, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию The Wall Street Journal 29 июня
Израиль не может передать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол" из-за опасения, что она может попасть в руки Ирана и использоваться против израильтян.
"Если эта система попадет в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности", - заявил Нетаньяху.
Нетаньяху отверг призывы некоторых вашингтонских законодателей и украинских чиновников присоединиться к усилиям Запада по вооружению Украины. По его словам, ни у кого из западных союзников Украины нет таких же опасений, как у него.
Нетаньяху подтвердил, что ему необходимо обеспечить Израилю "свободу действий" в Сирии.
Посол Украины в Израиле назвал опасения по поводу того, что оружие попадет в руки Ирана, "полностью вымышленными и спекулятивными предположениями", отмечает издание.
Ранее Нетаньяху в интервью изданию The Jerusalem Post уже заявлял о своих опасениях о последствиях передачи Киеву вооружений. По его словам, это уже произошло с западным противотанковым оружием, которое "мы сейчас находим у наших границ".
"Железный купол" - это тактическая система противоракетной обороны, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael в 2011 году. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров.