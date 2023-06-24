Губернатор Курской области призвал Пригожина сдаться - 24.06.2023 Украина.ру
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Губернатор Курской области призвал Пригожина сдаться
Губернатор Курской области призвал Пригожина сдаться - 24.06.2023 Украина.ру
Губернатор Курской области призвал Пригожина сдаться
Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал главу ЧВК "Вагнер" сложить оружие. Об этом Старовойт 24 июня написал в телеграм-канале
2023-06-24T14:20
2023-06-24T14:20
новости
роман старовойт
губернатор
курская область
чвк "вагнер"
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Курская область вместе с ЧВК "Вагнер" готовила бойцов добровольных дружин региона. После мятежа главы ЧВК Евгения Пригожина местным властям советуют удалить все упоминания об этом из соцсетей. Однако глава региона Роман Старовойт отказался это делать. "После открытого мятежа многие советуют вычеркнуть и удалить все упоминания про это из соцсетей Администрации региона, но я не буду этого делать. Мы вместе радовались успехам ребят, когда освобождали Соледар и Артёмовск, и скорбели вместе с семьями погибших воинов. Амбиции руководителя не должны перечеркивать прошлых заслуг рядовых бойцов", - написал он. Старовойт призвал Евгения Пригожина отказаться от планов, сложить оружие и не допустить развития внутреннего конфликта в стране.
https://ukraina.ru/20230624/1047528083.html
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новости, роман старовойт, губернатор, курская область, чвк "вагнер"
Новости, Роман Старовойт, губернатор, Курская область, ЧВК "Вагнер"

Губернатор Курской области призвал Пригожина сдаться

14:20 24.06.2023
 
© РИА Новости . Елена Копылова / Перейти в фотобанк Евгений Пригожин
 Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Елена Копылова
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Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал главу ЧВК "Вагнер" сложить оружие. Об этом Старовойт 24 июня написал в телеграм-канале
Курская область вместе с ЧВК "Вагнер" готовила бойцов добровольных дружин региона. После мятежа главы ЧВК Евгения Пригожина местным властям советуют удалить все упоминания об этом из соцсетей. Однако глава региона Роман Старовойт отказался это делать.
"После открытого мятежа многие советуют вычеркнуть и удалить все упоминания про это из соцсетей Администрации региона, но я не буду этого делать. Мы вместе радовались успехам ребят, когда освобождали Соледар и Артёмовск, и скорбели вместе с семьями погибших воинов. Амбиции руководителя не должны перечеркивать прошлых заслуг рядовых бойцов", - написал он.
Старовойт призвал Евгения Пригожина отказаться от планов, сложить оружие и не допустить развития внутреннего конфликта в стране.
Евгений Пригожин и бойцы группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
12:07
"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятежВ субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин экстренно обратился к россиянам, военнослужащим, бойцам и командирам в зоне специальной военной операции. Выступление транслировали по федеральным телеканалам, в соцсетях и по радио.
 
НовостиРоман СтаровойтгубернаторКурская областьЧВК "Вагнер"
 
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