Губернатор Курской области призвал Пригожина сдаться
Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал главу ЧВК "Вагнер" сложить оружие. Об этом Старовойт 24 июня написал в телеграм-канале
Курская область вместе с ЧВК "Вагнер" готовила бойцов добровольных дружин региона. После мятежа главы ЧВК Евгения Пригожина местным властям советуют удалить все упоминания об этом из соцсетей. Однако глава региона Роман Старовойт отказался это делать.
"После открытого мятежа многие советуют вычеркнуть и удалить все упоминания про это из соцсетей Администрации региона, но я не буду этого делать. Мы вместе радовались успехам ребят, когда освобождали Соледар и Артёмовск, и скорбели вместе с семьями погибших воинов. Амбиции руководителя не должны перечеркивать прошлых заслуг рядовых бойцов", - написал он.
Старовойт призвал Евгения Пригожина отказаться от планов, сложить оружие и не допустить развития внутреннего конфликта в стране.
12:07"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятежВ субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин экстренно обратился к россиянам, военнослужащим, бойцам и командирам в зоне специальной военной операции. Выступление транслировали по федеральным телеканалам, в соцсетях и по радио.