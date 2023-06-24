https://ukraina.ru/20230624/1047531073.html

Губернатор Курской области призвал Пригожина сдаться

Губернатор Курской области призвал Пригожина сдаться - 24.06.2023 Украина.ру

Губернатор Курской области призвал Пригожина сдаться

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал главу ЧВК "Вагнер" сложить оружие. Об этом Старовойт 24 июня написал в телеграм-канале

2023-06-24T14:20

2023-06-24T14:20

2023-06-24T14:20

новости

роман старовойт

губернатор

курская область

чвк "вагнер"

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Курская область вместе с ЧВК "Вагнер" готовила бойцов добровольных дружин региона. После мятежа главы ЧВК Евгения Пригожина местным властям советуют удалить все упоминания об этом из соцсетей. Однако глава региона Роман Старовойт отказался это делать. "После открытого мятежа многие советуют вычеркнуть и удалить все упоминания про это из соцсетей Администрации региона, но я не буду этого делать. Мы вместе радовались успехам ребят, когда освобождали Соледар и Артёмовск, и скорбели вместе с семьями погибших воинов. Амбиции руководителя не должны перечеркивать прошлых заслуг рядовых бойцов", - написал он. Старовойт призвал Евгения Пригожина отказаться от планов, сложить оружие и не допустить развития внутреннего конфликта в стране.

https://ukraina.ru/20230624/1047528083.html

курская область

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новости, роман старовойт, губернатор, курская область, чвк "вагнер"