"Мощь Украины подорвана". Полковник Матвийчук заявил о грядущем контрнаступления ВС РФ - 23.06.2023 Украина.ру
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"Мощь Украины подорвана". Полковник Матвийчук заявил о грядущем контрнаступления ВС РФ
"Мощь Украины подорвана". Полковник Матвийчук заявил о грядущем контрнаступления ВС РФ - 23.06.2023 Украина.ру
"Мощь Украины подорвана". Полковник Матвийчук заявил о грядущем контрнаступления ВС РФ
Контрнаступление ВС России начнется к началу осени. Таким мнением поделился в беседе с информационным агенством URA.RU военный эксперт, бывший офицер спецназа и полковник в отставке Анатолий Матвийчук
2023-06-23T11:43
2023-06-23T11:43
новости
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Контрнаступление ВС РФ на Украине можно ожидать в середине лета или к началу осени. При этом оно будет не "одномоментным актом", как во время Великой Отечественной войны, заявил Матвийчук.Матвийчук уточнил, что сейчас ВСУ приходится бросать в бой последние резервы, которые стремительно расходуются. При этом экономическая и военная мощь Украины подорвана и она уже не восстановится.Контрнаступление украинских войск получилось не таким успешным, как того ожидали союзники Украины. Об этом сообщил 22 июня телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.Украинские военные оказались довольно уязвимы перед минными полями. Российские войска, в свою очередь, демонстрируют высокую эффективность в обороне, сообщило издание.При этом США и союзники не теряют надежду на достижение значительных успехов ВСУ до июля, указывается в статье.Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью британским СМИ признал, что контрнаступление украинских войск продвигается "медленнее, чем хотелось бы".В интервью изданию Украина.ру научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков рассказал, что Запад пытается истощить российские ресурсы в боях с ВСУ и не дать с помощью санкций повысить нашу обороноспособность.Сейчас Украина подпитывается не только оружием и военными советниками, против России используют серьезную пропаганду, которая должна в моральном плане поставить нас на колени, - указал Мягков.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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новости, контрнаступление, всу, сво, вс рф
Новости, контрнаступление, ВСУ, СВО, ВС РФ

"Мощь Украины подорвана". Полковник Матвийчук заявил о грядущем контрнаступления ВС РФ

11:43 23.06.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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Контрнаступление ВС России начнется к началу осени. Таким мнением поделился в беседе с информационным агенством URA.RU военный эксперт, бывший офицер спецназа и полковник в отставке Анатолий Матвийчук
Контрнаступление ВС РФ на Украине можно ожидать в середине лета или к началу осени. При этом оно будет не "одномоментным актом", как во время Великой Отечественной войны, заявил Матвийчук.
"Пойдем ли мы в контрнаступление? Я думаю, что да. <...> Я думаю, где-то в середине лета или к началу осени можно ожидать начала контрнаступления и освобождения территорий", — сказал эксперт.
Матвийчук уточнил, что сейчас ВСУ приходится бросать в бой последние резервы, которые стремительно расходуются. При этом экономическая и военная мощь Украины подорвана и она уже не восстановится.
Контрнаступление украинских войск получилось не таким успешным, как того ожидали союзники Украины. Об этом сообщил 22 июня телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
Украинские военные оказались довольно уязвимы перед минными полями. Российские войска, в свою очередь, демонстрируют высокую эффективность в обороне, сообщило издание.
При этом США и союзники не теряют надежду на достижение значительных успехов ВСУ до июля, указывается в статье.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью британским СМИ признал, что контрнаступление украинских войск продвигается "медленнее, чем хотелось бы".
В интервью изданию Украина.ру научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков рассказал, что Запад пытается истощить российские ресурсы в боях с ВСУ и не дать с помощью санкций повысить нашу обороноспособность.
Сейчас Украина подпитывается не только оружием и военными советниками, против России используют серьезную пропаганду, которая должна в моральном плане поставить нас на колени, - указал Мягков.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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