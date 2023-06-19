Украинским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях - 19.06.2023 Украина.ру
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Украинским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях
Украинским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях - 19.06.2023 Украина.ру
Украинским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях
Украинские спортсмены не будут участвовать в международных соревнованиях по политическим соображениям, сообщили в Министерстве молодёжи и спорта Украины
2023-06-19T13:03
2023-06-19T13:03
новости
украина
олимпийские игры
запрет
спортсмены
россия
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Украина запретит своим спортсменам участвовать в турнирах вместе с российскими и белорусскими атлетами, для этого создана рабочая группа, сказали в министерстве.Стоит допускать спортсменов из РФ к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, предложили в Международном олимпийском комитете в мае.Сборные России и Белоруссии должны участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве "сборной беженцев", заявил ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.В таком случае, российским спортсменам надо ехать туда на танках, сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, олимпийские игры, запрет, спортсмены, россия
Новости, Украина, Олимпийские игры, запрет, спортсмены, Россия

Украинским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях

13:03 19.06.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОлимпийский парк в Пхенчхане
Олимпийский парк в Пхенчхане - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Украинские спортсмены не будут участвовать в международных соревнованиях по политическим соображениям, сообщили в Министерстве молодёжи и спорта Украины
Украина запретит своим спортсменам участвовать в турнирах вместе с российскими и белорусскими атлетами, для этого создана рабочая группа, сказали в министерстве.
"Принято решение не направлять делегации спортсменов сборных Украины по олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также параолимпийцев для участия в международных соревнованиях, если в них принимают участие спортсмены из России и Белоруссии", – говорится в заявлении.
Стоит допускать спортсменов из РФ к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, предложили в Международном олимпийском комитете в мае.
Сборные России и Белоруссии должны участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве "сборной беженцев", заявил ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.
В таком случае, российским спортсменам надо ехать туда на танках, сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
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