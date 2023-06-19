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Украинским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях

Украинским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях - 19.06.2023 Украина.ру

Украинским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях

Украинские спортсмены не будут участвовать в международных соревнованиях по политическим соображениям, сообщили в Министерстве молодёжи и спорта Украины

2023-06-19T13:03

2023-06-19T13:03

2023-06-19T13:03

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украина

олимпийские игры

запрет

спортсмены

россия

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Украина запретит своим спортсменам участвовать в турнирах вместе с российскими и белорусскими атлетами, для этого создана рабочая группа, сказали в министерстве.Стоит допускать спортсменов из РФ к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, предложили в Международном олимпийском комитете в мае.Сборные России и Белоруссии должны участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве "сборной беженцев", заявил ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.В таком случае, российским спортсменам надо ехать туда на танках, сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

https://ukraina.ru/20230406/1045073938.html

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новости, украина, олимпийские игры, запрет, спортсмены, россия