Украинским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях
Украинские спортсмены не будут участвовать в международных соревнованиях по политическим соображениям, сообщили в Министерстве молодёжи и спорта Украины
Украина запретит своим спортсменам участвовать в турнирах вместе с российскими и белорусскими атлетами, для этого создана рабочая группа, сказали в министерстве.
"Принято решение не направлять делегации спортсменов сборных Украины по олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также параолимпийцев для участия в международных соревнованиях, если в них принимают участие спортсмены из России и Белоруссии", – говорится в заявлении.
Стоит допускать спортсменов из РФ к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, предложили в Международном олимпийском комитете в мае.
Сборные России и Белоруссии должны участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве "сборной беженцев", заявил ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.
В таком случае, российским спортсменам надо ехать туда на танках, сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
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