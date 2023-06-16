В Киеве прогремела серия взрывов
Мэр Киева Виталий Кличко 16 июня сообщил в своем телеграм-канале о взрыве в Подольском районе города
"Взрыв в столице. В Подольском районе", - написал Кличко.
До этого очевидцы рассказали о серии взрывов в столице. По их данным, звуки мощных взрывов доносились из района аэропорта Жуляны в 11:20 по московскому времени. В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).
В настоящий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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