В Киеве прогремела серия взрывов - 16.06.2023 Украина.ру
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В Киеве прогремела серия взрывов
В Киеве прогремела серия взрывов - 16.06.2023 Украина.ру
В Киеве прогремела серия взрывов
Мэр Киева Виталий Кличко 16 июня сообщил в своем телеграм-канале о взрыве в Подольском районе города
2023-06-16T12:06
2023-06-16T12:06
взрыв
киев
виталий кличко
новости
украина
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"Взрыв в столице. В Подольском районе", - написал Кличко.До этого очевидцы рассказали о серии взрывов в столице. По их данным, звуки мощных взрывов доносились из района аэропорта Жуляны в 11:20 по московскому времени. В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).В настоящий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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взрыв, киев, виталий кличко, новости, украина
взрыв, Киев, Виталий Кличко, Новости, Украина

В Киеве прогремела серия взрывов

12:06 16.06.2023
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Мэр Киева Виталий Кличко 16 июня сообщил в своем телеграм-канале о взрыве в Подольском районе города
"Взрыв в столице. В Подольском районе", - написал Кличко.
До этого очевидцы рассказали о серии взрывов в столице. По их данным, звуки мощных взрывов доносились из района аэропорта Жуляны в 11:20 по московскому времени. В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).
В настоящий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
13 июня, 08:55
Мощные взрывы, успехи россиян, возможная эскалация конфликта. Главное на Украине на утро 13 июняВ ночь на вторник на территории Украины прогремели взрывы. Российские войска уничтожают отступающую технику ВСУ и наносят удары. Президент Сербии опасается эскалации из-за контрнаступления ВСУ на Украине
 
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