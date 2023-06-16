https://ukraina.ru/20230616/1047291890.html

В Киеве прогремела серия взрывов

В Киеве прогремела серия взрывов - 16.06.2023 Украина.ру

В Киеве прогремела серия взрывов

Мэр Киева Виталий Кличко 16 июня сообщил в своем телеграм-канале о взрыве в Подольском районе города

2023-06-16T12:06

2023-06-16T12:06

2023-06-16T12:06

взрыв

киев

виталий кличко

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101944/23/1019442352_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ecb9f024c1dc919de16052c4d30e44a.jpg

"Взрыв в столице. В Подольском районе", - написал Кличко.До этого очевидцы рассказали о серии взрывов в столице. По их данным, звуки мощных взрывов доносились из района аэропорта Жуляны в 11:20 по московскому времени. В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).В настоящий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ukraina.ru/20230613/1047153450.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

взрыв, киев, виталий кличко, новости, украина