https://ukraina.ru/20230614/1047205713.html

Когда Украина войдет в Россию. История воссоединения свидетельствует, что это дело не одного десятилетия

Когда Украина войдет в Россию. История воссоединения свидетельствует, что это дело не одного десятилетия - 14.06.2023 Украина.ру

Когда Украина войдет в Россию. История воссоединения свидетельствует, что это дело не одного десятилетия

Прочитал очередную программу того, как нам обустроить Новороссию. Сенатор от Крыма Сергей Цеков озвучил своё видение условий для начала переговоров России и Украины: "Украина должна передать в состав России ещё три области, Николаевскую, Одесскую и Харьковскую, только после этого можно садиться за стол переговоров".

2023-06-14T15:08

2023-06-14T15:08

2023-06-14T15:08

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Украина, понятно, добровольно передавать ничего не будет, а переговоры будет вести только после вывода российских войск за границы 1991 года. Во всяком случае, так долдонят говорящие головы киевского режима. Думающие же головы произрастают не там и они молчат.Я, собственно, не об этом, а о перспективах развития ситуация с точки зрения реальных темпов исторического процесса. Нам бы всем хотелось видеть скорую и окончательную победу, но… давайте вспомним, как оно было.В соответствии со школьным учебником истории в 1654 году состоялась Переяславская Рада, на которой было принято историческое решение о воссоединении. После этого Украина пропадает из учебника до самого 1709 года, когда Пётр I нанёс поражение Карлу XII и заменил гетмана. Причём у школьника не возникает вопросов, а как так получилось, что через полстолетия после Переяслава на Украине остаётся какой-то гетман, причём – гетман-изменник?Это мы конечно несколько сгустили краски, но в общем-то набор фактов, который оседает в голове выглядит именно так. На самом же деле всё было не так.Впервые после длительного перерыва московские князья (цари уже) объявили ещё в XVI веке. После смерти последнего из Ягеллонов на престоле Речи Посполитой, Сигизмунда II Августа, в Польше начались выборы нового короля (1572 год). На пост короля выдвигался московский царь Иван Васильевич, тогда ещё не называвшийся Грозным. Условием воцарения он называл возвращение своей древней вотчины – Киева.Из этого проекта ничего не получилось – королём был избран Стефан Баторий (1576 год), нанёсший ряд существенных поражений российской армии. Потом Иван Васильевич умер. При Фёдоре Ивановиче Блаженном страна зализывала раны после буйств предыдущего правления, а потом на неё обрушились смена династии, Великий голод и Смута.В 1648 году Богдан Хмельницкий обратился к Алексею Михайловичу Тишайшему с такими словами: "упевняем ваше царское величество, если би била на то воля Божая, а поспех твуй царский зараз, не бавячися, на панство тое наступати, а ми зо всим Войском Запорозким услужить вашой царской велможности готовисмо, до которогосмо з найнижшими услугами своими яко найпилне ся отдаемо" (как вы помните, украинский язык придуман в австрийском генштабе, которого в 1648 году не существовало, потому перевод не требуется). Однако реакция на это обращение последовала только в 1653 году – в Москве даже собрали в этой связи Поместный собор.Почему так поздно? Потому что изначально царские дипломаты не расценили это обращение как серьёзное и, в общем-то, правильно сделали – на этот момент у Хмельницкого не было цели отделиться от Польши, а была – гарантировать свои личные права, а у православной шляхты и казаков – свои. Обращение к Москве на этом этапе выглядело (да скорее всего и было) аналогом фразы "злые вы, уйду я от вас" в адрес Речи Посполитой.К 1654 году настроения в Чигирине были уже другими – было понятно, что договориться с поляками нереально, а отбиться от них без помощи иностранной военной помощи нереально тоже.Переяславская Рада была оформлена как присяга на верность московскому царю, т.е. – малороссы признавали себя его подданными. Однако, это не означало отказа от своей государственности – в Гетманщине сохранялась своя система управления, армия, право ведения внешней политики. Хмельницкий полагал возможным создание своей династии. Из очевидных признаков независимого государства отсутствовала только денежная система.После смерти Хмельницкого в 1657 году булаву должен был унаследовать его сын Юрий, но он, в отличие от погибшего Тимофея (Тимоша) к управлению государством способен не был. В результате, гетманом стал Иван Выговский – сторонник возвращения Гетманщины в состав Польши.Дальше, на фоне сложных российско-польских отношений (страны то воевали, то мирились), на Украине почти два десятилетия пылала гражданская война. Гетманы со скоростью неимоверной сменяли друг друга. Одни ориентировались на Польшу (Выговский), другие на Россию (Брюховецкий), третьи на Турцию (Дорошенко). Территория была разорена войнами и набегами крымских татар. Население бежало, по большей части в пределы Московского царства. Так появилась Слободская Украина, включающая сейчас как украинские, так и российские регионы (достаточно вспомнить хутор Хохол под Воронежем).Этот страшный период получил в украинской историографии название "Руина" и был аналогом российского Смутного времени.Царская дипломатия металась между гетманами их покровителями, десятками подписывая разного рода "минские соглашения", которые никто не выполнял. Российские войска периодически ходили в походы с целью урезонить противников очередного гетмана – союзника России и убедиться, что он вовсе не союзник России. В 1667 году, по Андрусовскому перемирию, Украина была разделена между Россией и Польшей, но мира ей это не принесло.Более или менее стабилизировалась ситуация при Иване Самойловиче, ставшем левобережным гетманом в 1672 году, но он стал жертвой интриг Ивана Мазепы и потерял свой пост в 1687 году – после того, как Россия заключила Вечный мир с Польшей и приняла участие в войне европейской коалиции против Турции.Только после предательства Мазепы началось системное "закручивание гаек". В частности, была создана Малороссийская коллегия – своеобразное "министерство по делам Украины". Гетманы продолжали бороться за сохранение своей власти, что привело, например, к заключению в Петропавловскую крепость легендарного Павла Полуботка (его несметными сокровищами, якобы оставленными на сохранение в Лондоне и которые с процентами должны сделать каждого украинца чуть ли не миллионером, потчевали доверчивых сограждан украинские публицисты начала 90-х). Последним выборным гетманом был Даниил Апостол, умерший в 1734 году. Кроме того, в 1750-64 годах гетманом побыл Кирилл Разумовский. Особых прав он не имел, но имел влияние, которое позволяло ему лоббировать интересы малороссийской шляхты и казацкой старшины.В 1793 году к России была присоединена Правобережная Украина. С этого момента большая часть украинских земель находилась в составе Российской империи. Остальные территориальные приобретения – за счёт бывших земель Австро-Венгрии, были сделаны уже в советское время.О полной же интеграции малороссийских земель в Российскую империю можно было только после того, как шляхта и старшина получили равные права с великороссийским дворянством.Это был процесс длительный и поэтапный:- в 1782 году в Малороссии введено учреждение о губерниях и шляхетство получило те же права, какими пользовалось дворянство;- в 1783 году был запрещён вольный переход крестьян с места на место, вследствие чего старшина превратилась в помещиков;- в 1785 году была издана Жалованная грамота дворянству, которая целиком была распространена и на Малороссию.Но даже после этого процесс не завершился, поскольку шляхтичей и старшин было слишком много, а документов, удостоверяющих их статус, слишком мало.Только в 1835 года был определён список старшинских чинов, дававших право на потомственное дворянство. И только к 1839 году завершён перевод старшин в число дворян или казаков (при отсутствии доказательств старшинского происхождения). При том, казаки не лишались права доказывать своё дворянство впоследствии.Итак, что мы тут видим? Видим мы то, что борьба московских царей за украинские земли началась самое позднее в 1572 году и продолжалась до 1793 года (правда, с перерывами, так что можно отсчёт вести от 1654 года), причём интеграция Малороссии в состав Российской империи в целом закончилась только к 1785 году. Минимальный срок – 139 лет, максимальный – 213.Понятно, что сейчас всё обстоит иначе – совершенно другие коммуникационные возможности. В XX веке полное включение украинских земель в состав СССР (считая его исторической формой российской государственности) заняло уже гораздо меньше времени – всего 28 лет (от распада Российской империи до присоединения Закарпатья). Интеграция заняла чуть больше времени – примерно 43 года (в 1960 была окончательно разгромлена УПА).С 2014 года прошло всего 9 лет… И то сказать – возвращение Крыма мы всё же не рассматриваем как начало возвращения Украины. Скорее это исправление исторической случайности, в результате которой Крым почему-то оказался в составе УССР.Так что мы сейчас – в самом названии весьма длительного процесса, который займёт десятилетия. И то – если у России действительно есть цель воссоединения исторических земель.

https://ukraina.ru/20230307/1044114723.html

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