https://ukraina.ru/20230613/1047156052.html

Мантуров: уничтожать гиперзвуковые ракеты сегодня способна единственная страна в мире

Мантуров: уничтожать гиперзвуковые ракеты сегодня способна единственная страна в мире - 13.06.2023 Украина.ру

Мантуров: уничтожать гиперзвуковые ракеты сегодня способна единственная страна в мире

На сегодняшний день только российские системы ПВО способны уничтожать гиперзвуковые ракеты. Такое заявление в интервью агентству РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума сделал глава Минпромторга - вице-премьер правительства Денис Мантуров

2023-06-13T09:56

2023-06-13T09:56

2023-06-13T09:56

новости

денис мантуров

россия

пво

гиперзвук

ракеты

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На данный момент Российская Федерация - единственная страна в мире, имеющая на вооружении гиперзвуковые ракеты, такие как авиационная ракета "Кинжал" и корабельная - "Циркон". Первой, например, совсем недавно был уничтожен американский комплекс ПВО Patriot в Киеве.Кроме того, в России создан целый ряд новейших систем ПВО, превосходящих зарубежные аналоги. К ним относятся системы ПВО/ПРО большой дальности С-400 и С-500, комплексы "Бук-М3", "Тор-М2" и "Панцирь-С", а также система С-350 "Витязь".

https://ukraina.ru/20230613/1047154338.html

https://ukraina.ru/20230613/1047154786.html

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новости, денис мантуров, россия, пво, гиперзвук, ракеты