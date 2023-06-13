Мантуров: уничтожать гиперзвуковые ракеты сегодня способна единственная страна в мире - 13.06.2023 Украина.ру
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Мантуров: уничтожать гиперзвуковые ракеты сегодня способна единственная страна в мире
Мантуров: уничтожать гиперзвуковые ракеты сегодня способна единственная страна в мире - 13.06.2023 Украина.ру
Мантуров: уничтожать гиперзвуковые ракеты сегодня способна единственная страна в мире
На сегодняшний день только российские системы ПВО способны уничтожать гиперзвуковые ракеты. Такое заявление в интервью агентству РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума сделал глава Минпромторга - вице-премьер правительства Денис Мантуров
2023-06-13T09:56
2023-06-13T09:56
новости
денис мантуров
россия
пво
гиперзвук
ракеты
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На данный момент Российская Федерация - единственная страна в мире, имеющая на вооружении гиперзвуковые ракеты, такие как авиационная ракета "Кинжал" и корабельная - "Циркон". Первой, например, совсем недавно был уничтожен американский комплекс ПВО Patriot в Киеве.Кроме того, в России создан целый ряд новейших систем ПВО, превосходящих зарубежные аналоги. К ним относятся системы ПВО/ПРО большой дальности С-400 и С-500, комплексы "Бук-М3", "Тор-М2" и "Панцирь-С", а также система С-350 "Витязь".
https://ukraina.ru/20230613/1047154338.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, денис мантуров, россия, пво, гиперзвук, ракеты
Новости, Денис Мантуров, Россия, ПВО, гиперзвук, ракеты

Мантуров: уничтожать гиперзвуковые ракеты сегодня способна единственная страна в мире

09:56 13.06.2023
 
© Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / Перейти в фотобанкНовые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство
Новые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство
© Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
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На сегодняшний день только российские системы ПВО способны уничтожать гиперзвуковые ракеты. Такое заявление в интервью агентству РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума сделал глава Минпромторга - вице-премьер правительства Денис Мантуров
"Боевая авиация - самолеты и вертолеты - это та сфера, где мы сегодня превосходим конкурентов и по качеству, и по количеству. Как и в целом по большинству направлений продукции ОПК: достаточно упомянуть тот факт, что только наши системы способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию", - сказал вице-премьер.
На данный момент Российская Федерация - единственная страна в мире, имеющая на вооружении гиперзвуковые ракеты, такие как авиационная ракета "Кинжал" и корабельная - "Циркон". Первой, например, совсем недавно был уничтожен американский комплекс ПВО Patriot в Киеве.
Кроме того, в России создан целый ряд новейших систем ПВО, превосходящих зарубежные аналоги. К ним относятся системы ПВО/ПРО большой дальности С-400 и С-500, комплексы "Бук-М3", "Тор-М2" и "Панцирь-С", а также система С-350 "Витязь".
Открытие Международного авиасалона МАКС-2013 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
08:58
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НовостиДенис МантуровРоссияПВОгиперзвукракеты
 
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Заголовок открываемого материала
09:56Мантуров: уничтожать гиперзвуковые ракеты сегодня способна единственная страна в мире
09:38В Британии назвали пробелы контрнаступления ВСУ
08:58Мантуров: русский "Витязь" впервые в мире уничтожил цель в автоматическом режиме
08:55Мощные взрывы, успехи россиян, возможная эскалация конфликта. Главное на Украине на утро 13 июня
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