Мантуров: уничтожать гиперзвуковые ракеты сегодня способна единственная страна в мире
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© Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
На сегодняшний день только российские системы ПВО способны уничтожать гиперзвуковые ракеты. Такое заявление в интервью агентству РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума сделал глава Минпромторга - вице-премьер правительства Денис Мантуров
"Боевая авиация - самолеты и вертолеты - это та сфера, где мы сегодня превосходим конкурентов и по качеству, и по количеству. Как и в целом по большинству направлений продукции ОПК: достаточно упомянуть тот факт, что только наши системы способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию", - сказал вице-премьер.
На данный момент Российская Федерация - единственная страна в мире, имеющая на вооружении гиперзвуковые ракеты, такие как авиационная ракета "Кинжал" и корабельная - "Циркон". Первой, например, совсем недавно был уничтожен американский комплекс ПВО Patriot в Киеве.
Кроме того, в России создан целый ряд новейших систем ПВО, превосходящих зарубежные аналоги. К ним относятся системы ПВО/ПРО большой дальности С-400 и С-500, комплексы "Бук-М3", "Тор-М2" и "Панцирь-С", а также система С-350 "Витязь".
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